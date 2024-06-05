1 чел.
По популярности
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€25 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€39 за человека
Мини-группа
8 часов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
7 часов
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Насладиться зеленью и водопадами, а также проникнуться местными традициями и кухней
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €140 за всё до 6 чел.
Мини-группа
7.5 часов
Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
Начало: Проспект Ш. Руставели № 1. у входа драмтеатра
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$28 за человека
Индивидуальная
14 часов
Пещера Прометея, каньон Мартвили, Кутаиси, из Батуми
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день в 07:00.
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $245 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
5.5 часов
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Побывать в самых фотогеничных местах города и запечатлеть их
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€39 за человека
Мини-группа
7 часов
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
Посетить самые красивые места региона и проникнуться духом грузинского гостеприимства
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Расписание: в понедельник и четверг в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€55 за человека
Индивидуальная
7 часов
Крепость Петра и Ботанический сад
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
скидка
11%
Групповая
10 часов
Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
45$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!
- РРуслана1 июня 2024Очень благодарим Малхаза за приятное времяпрепровождение. Что очень понравилось, даже несмотря на то, что не набралась полная группа - нам
- ЮЮлия31 мая 2024Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много и интересно рассказывал о
- ККатя30 мая 2024Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя) радушные, внимательные - приятно
- HHeidmets30 мая 2024Экскурсия очень понравилась, спасибо Малхазу!
- AAngelina29 мая 2024Всё плгравилось рекомендуем.
- ЕЕвгений28 мая 2024Георгий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. Так же хочется отметить семейное
- ААнна17 мая 2024Экскурсия очень понравилась, отлично продуман маршрут и программа. Отдельное спасибо гиду Давиду за приятные беседы и интересные рассказы о жизни в Грузии! Особенно понравилось фольклорное шоу и горные пейзажи.
- ККристина17 мая 2024Экскурсия очень интересная, душевная! Гид старался провести ее максимально комфортно для всех участниковч почувствовали грузинское гостеприимство. Давид, Мират - самые лучшие годы! Остались только самые позитивные эмоции и новые исторические факты! Смело могу рекомендовать)
- ДДарья21 марта 2023Экскурсия была просто супер. Много остановок. Достаточно времени, чтобы сфотографироваться и снять видео. Людмила может рассказать обо всём: от легенд и традиций и до современной жизни региона. Очень весло и вкусно провела этот день
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На автобусе»
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