Экскурсии на автобусе в Батуми

Найдено 10 экскурсий в категории «На автобусе» в Батуми, цены от €25, скидки до 11%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Батуми и горная Аджария за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
511 отзывов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
25 за человека
Горная Аджария и фольклорное шоу
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
144 отзыва
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
39 за человека
Великолепная горная Аджария в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
35 отзывов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Насладиться зеленью и водопадами, а также проникнуться местными традициями и кухней
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 140 за всё до 6 чел.
Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
🚌 На автобусе
Мини-группа
7.5 часов
3 отзыва
Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
Начало: Проспект Ш. Руставели № 1. у входа драмтеатра
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$28 за человека
Пещера Прометея, каньон Мартвили, Кутаиси, из Батуми
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
1 отзыв
Пещера Прометея, каньон Мартвили, Кутаиси, из Батуми
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день в 07:00.
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $245 за всё до 3 чел.
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
5.5 часов
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Побывать в самых фотогеничных местах города и запечатлеть их
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
39 за человека
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
Посетить самые красивые места региона и проникнуться духом грузинского гостеприимства
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Расписание: в понедельник и четверг в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
55 за человека
Крепость Петра и Ботанический сад
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Крепость Петра и Ботанический сад
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
11%
Групповая
10 часов
Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
45$40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!
  • Р
    Руслана
    1 июня 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Очень благодарим Малхаза за приятное времяпрепровождение. Что очень понравилось, даже несмотря на то, что не набралась полная группа - нам
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    с мужем провели экскурсию для двоих. Места очень красивые, Аджария потрясающая. Много интересных мелких деталей, о которых рассказал Малзах, составили полную картину этого региона и вызвали ещё большее уважение и любовь к Грузии. Финальное застолье в грузинской семье - выше всех похвал: душевно, вкусно и в меру пьяно)) Большое спасибо!)

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много и интересно рассказывал о
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    природе, о Аджарии, её истории, жизне местных жителей. Потрясающая природа: горы, реки, водопады! Нам повезло с погодой, было сухо и солнечно. На обед и дегустацию вина мы останавливались в грузинской семье в горах. Но самое большое впечатление произвели грузинские танцы в исполнении детей хозяев! Талантливы, и своими танцами вдохновили всю группу!

    Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много
  • К
    Катя
    30 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя) радушные, внимательные - приятно
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    находиться рядом! Чистые и культурные люди! Атмосферная кухня с музыкой и видом на горы! Люди добрые добрые - душа поет! Большая благодарностью Георгию и его напарнику!

    Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)
  • H
    Heidmets
    30 мая 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась, спасибо Малхазу!
  • A
    Angelina
    29 мая 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Всё плгравилось рекомендуем.
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Георгий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. Так же хочется отметить семейное
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    кафе в горах куда нас завезли на обед. Отличная дегустация у хозяина в колоритном погребе а потом танцы в исполнении сына хозяина.

    Георгий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. ТакГеоргий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. ТакГеоргий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. ТакГеоргий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. Так
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Экскурсия очень понравилась, отлично продуман маршрут и программа. Отдельное спасибо гиду Давиду за приятные беседы и интересные рассказы о жизни в Грузии! Особенно понравилось фольклорное шоу и горные пейзажи.
  • К
    Кристина
    17 мая 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Экскурсия очень интересная, душевная! Гид старался провести ее максимально комфортно для всех участниковч почувствовали грузинское гостеприимство. Давид, Мират - самые лучшие годы! Остались только самые позитивные эмоции и новые исторические факты! Смело могу рекомендовать)
  • Д
    Дарья
    21 марта 2023
    Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
    Экскурсия была просто супер. Много остановок. Достаточно времени, чтобы сфотографироваться и снять видео. Людмила может рассказать обо всём: от легенд и традиций и до современной жизни региона. Очень весло и вкусно провела этот день

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Батуми и горная Аджария за 1 день
  2. Горная Аджария и фольклорное шоу
  3. Великолепная горная Аджария в мини-группе
  4. Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
  5. Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
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