Морская прогулка в Батуми на яхте плюс видеосъемка с квадрокоптера от профессионального фотографа и видеографа.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание фото-прогулкиОтдыхая в Батуми, хочется насладиться морем по полной! Предлагаем вам выйти в море на комфортабельной двухпалубной яхте — это единственная яхта с флайбриджем в Батуми — и получить неповторимые фото и видео с квадрокоптера с вашей прогулки от профессионального фотографа! Неповторимое побережье Батуми подарит вам чудесные воспоминания, которые вы увезёте с собой не только в памяти, но и на фото и видео. В стоимость прогулки включены аренда судна на 30 минут, услуги капитана и профессиональная съёмка с квадрокоптера - 30 мнут. Детали съемки согласовываются в переписке. Прогулка проходит на норвежском судне Marex 370 с душем, каютой, кухней и гальюном. На борту с комфортом размещается до 7 человек, максимально можем взять 12 гостей. Перед началом прогулки проводится инструктаж по технике безопасности. На яхте имеются спасательные жилеты. Прогулку можно продлить за дополнительную плату. Подробности — в переписке. Важная информация: В данную стоимость входит аренда яхты на 30 минут Съемка - 30 минут. Все отснятые материалы в обработке включены в стоимость и предоставляются клиенту в согласованные сроки. Согласование в переписке.
Ежедневно по согласованию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Батуми
- Чёрное море
Что включено
- Морская прогулка (30 минут)
- Фото - и видеосъёмка (30 минут)
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Яхт-клуб Батуми, 3, ул. Гогебашвили, Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию.
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- В данную стоимость входит аренда яхты на 30 минут
- Съемка - 30 минут
- Все отснятые материалы в обработке включены в стоимость и предоставляются клиенту в согласованные сроки. Согласование в переписке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
