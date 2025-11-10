Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Морская прогулка в Батуми на яхте плюс видеосъемка с квадрокоптера от профессионального фотографа и видеографа.

ГОСТур Ваш гид в Батуми
Индивидуальная фото-прогулка
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 30 минут
Размер группы 1-12 человек
На чём проводится На яхте
Когда Ежедневно по согласованию.
$195 за экскурсию
Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки Отдыхая в Батуми, хочется насладиться морем по полной! Предлагаем вам выйти в море на комфортабельной двухпалубной яхте — это единственная яхта с флайбриджем в Батуми — и получить неповторимые фото и видео с квадрокоптера с вашей прогулки от профессионального фотографа! Неповторимое побережье Батуми подарит вам чудесные воспоминания, которые вы увезёте с собой не только в памяти, но и на фото и видео. В стоимость прогулки включены аренда судна на 30 минут, услуги капитана и профессиональная съёмка с квадрокоптера - 30 мнут. Детали съемки согласовываются в переписке. Прогулка проходит на норвежском судне Marex 370 с душем, каютой, кухней и гальюном. На борту с комфортом размещается до 7 человек, максимально можем взять 12 гостей. Перед началом прогулки проводится инструктаж по технике безопасности. На яхте имеются спасательные жилеты. Прогулку можно продлить за дополнительную плату. Подробности — в переписке. Важная информация: В данную стоимость входит аренда яхты на 30 минут Съемка - 30 минут. Все отснятые материалы в обработке включены в стоимость и предоставляются клиенту в согласованные сроки. Согласование в переписке.

