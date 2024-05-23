Фотосессии в Батуми с личным фотографом

Найдено 4 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Батуми, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотоэкскурсия по Батуми
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка в Батуми: живописные уголки и исторические места
Захватывающая фотосессия в Батуми: откройте город через объектив и сохраните лучшие моменты
«Наша фотопрогулка пройдёт в четырёх атмосферных локациях:»
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:30
100 за человека
Фотопрогулка по Батуми
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Батуми
Начало: Площадь Европы, у памятника Медее
«При необходимости я дам рекомендации, как лучше одеться для фотосессии, помогу с позированием и найду лучшие ракурсы»
Расписание: Ежедневно, с 9 до 20-00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$120 за всё до 3 чел.
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
5.5 часов
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Побывать в самых фотогеничных местах города и запечатлеть их
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
39 за человека
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
🛥 На яхте
Фотопрогулка
30 минут
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Насладиться пейзажами Батуми с воды и получить профессиональные фото и видео с квадрокоптера
Начало: в порту Батуми
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
180 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maliya
    23 мая 2024
    Фотоэкскурсия по Батуми
    Интересно, весело, познавательно. 💃 Благодарю прекрасных милых девушек, гида и фотографа. А также организатора Валерия за чудесную экскурсию. 🙏💐
    Интересно, весело, познавательно. 💃Интересно, весело, познавательно. 💃
  • А
    Алевтина
    10 апреля 2024
    Фотопрогулка по Батуми
    Галина очень интересный гид, с историческими знаниями о Батуми и Грузии в целом. Интересный опыт для себя открыла в роли модели.
  • О
    Олеся
    12 декабря 2023
    Фотоэкскурсия по Батуми
    Мое неожиданное решение такой фотоэкскурсии закончилось полным восторгом!!! Легкая коммуникация и полная отзывчивость. Согласовали быстро время (а мне нужно было
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    рано утром, на минуточку!). Показали самые красивые достопримечательности и, конечно, сделали красивые фото!! Фото показывали и в ходе сйомки, спрашивали, как мне, что не нравится в кадре или что хотелось бы. Помогли с позированием. Хотя и оно особо не нужно было, много живых кадров. Даже видео сняли не только бекстейдж, а и отдельно для меня по запросу. А невероятным бонусом было то, что фотографии были готовы в цветокоррекции уже в тот же день! Кроме того, помогли и с другими вопросами по городу. Однозначно всем рекомендую!! Я в городе всего один день, а куча классных фотографий меньше чем за 2 часа останется навсегда!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Фотоэкскурсия по Батуми
  2. Фотопрогулка по Батуми
  3. Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
  4. Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 39 до 180. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Батуми, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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