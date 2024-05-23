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рано утром, на минуточку!). Показали самые красивые достопримечательности и, конечно, сделали красивые фото!! Фото показывали и в ходе сйомки, спрашивали, как мне, что не нравится в кадре или что хотелось бы. Помогли с позированием. Хотя и оно особо не нужно было, много живых кадров. Даже видео сняли не только бекстейдж, а и отдельно для меня по запросу. А невероятным бонусом было то, что фотографии были готовы в цветокоррекции уже в тот же день! Кроме того, помогли и с другими вопросами по городу. Однозначно всем рекомендую!! Я в городе всего один день, а куча классных фотографий меньше чем за 2 часа останется навсегда!