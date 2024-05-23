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Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в Батуми: живописные уголки и исторические места
Захватывающая фотосессия в Батуми: откройте город через объектив и сохраните лучшие моменты
«Наша фотопрогулка пройдёт в четырёх атмосферных локациях:»
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:30
€100 за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Батуми
Начало: Площадь Европы, у памятника Медее
«При необходимости я дам рекомендации, как лучше одеться для фотосессии, помогу с позированием и найду лучшие ракурсы»
Расписание: Ежедневно, с 9 до 20-00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$120 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
5.5 часов
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Побывать в самых фотогеничных местах города и запечатлеть их
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€39 за человека
Фотопрогулка
30 минут
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Насладиться пейзажами Батуми с воды и получить профессиональные фото и видео с квадрокоптера
Начало: в порту Батуми
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaliya23 мая 2024Интересно, весело, познавательно. 💃 Благодарю прекрасных милых девушек, гида и фотографа. А также организатора Валерия за чудесную экскурсию. 🙏💐
- ААлевтина10 апреля 2024Галина очень интересный гид, с историческими знаниями о Батуми и Грузии в целом. Интересный опыт для себя открыла в роли модели.
- ООлеся12 декабря 2023Мое неожиданное решение такой фотоэкскурсии закончилось полным восторгом!!! Легкая коммуникация и полная отзывчивость. Согласовали быстро время (а мне нужно было
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 39 до 180. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Батуми, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024