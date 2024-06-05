1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каякинг и велосипедная прогулка: история и природа Колхиды
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка
Начало: В районе кафе «Вкусно и точка»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от €125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
Отдохнуть в окружении дикой природы и порыбачить в дружеской компании знатока
Начало: На ул. Шерифа Химшиашвили
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€179 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Насладиться пейзажами Батуми с воды и получить профессиональные фото и видео с квадрокоптера
Начало: в порту Батуми
«Пока вы будете любоваться городскими пейзажами с воды, мы снимем креативные фото и видео нашей прогулки, чтобы вы навсегда оставили этот мини-круиз в памяти»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Проплыть с ветерком по Чёрному морю, насладиться видами и послушать истории гида
Начало: У яхт-клуба Батуми
«В стоимость включены: аренда катера, услуги гида, бутылка воды на каждого участника»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте Regal 28
Насладиться водным путешествием по гостеприимным водам Чёрного моря
Начало: У яхт-клуба Батуми
«Мы включили в путешествие 5–10 минут на глиссере — на столь прекрасной яхте точно захочется прокатиться по волнам на скорости»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Были сегодня на экскурсии с Гиули! Все прошло чудесно, очень интересно было, Гиули прекрасный гид, интересный рассказчик и маршрут был прекрасно составлен!!!
- ДДиана4 июня 2024Очень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили много новой информации о Грузии
- AAlina28 мая 2024Спасибо огромное Роберту за прекрасное путешествие по Грузии ✨
- ААнастасия20 апреля 2024Замечательная экскурсия, прекрасные виды. Спасибо гиду Ириндию, всю дорогу очень интересно рассказывал об истории Грузии. Кажется, знает ответы на все вопросы)) Рафтинг весной оказался слегка экстримальным, но было супер!
- ММадина27 августа 2023Хочу выразить огромную благодарность Ириндию за прекрасно проведённое время! Все остались довольны отдыхом, Ириндий отличный рассказчик и просто хороший человек. Мы получили много положительных эмоций!
- ААлександра21 августа 2023Я бы не назвала это экскурсией. Хорошая поездка, мы брали трансфер, поэтому нас забрали прям от отеля. Виды красивые. Пофотографировали у
- ВВиктория18 августа 2023Замечательный гид. Очень хороший рассказчик. Возможно стоит немного изменить маршрут, чтобы было больше природных локаций и меньше оживленных дорог.
- SStepanbe10 августа 2023«Знакомство с Батуми»: Пешеходная экскурсия + прогулка на корабликеЭкскурсия понравилась, гид очень интересно рассказывал о достопримечательностях города. Узнал много нового и посетил места, которые не знал раньше. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Батуми и его истории!
- ТТатьяна27 июля 2022«Знакомство с Батуми»: Пешеходная экскурсия + прогулка на корабликеСпасибо Кате!! Экскурсия интересная, позновательная)) прекрасно, что попала на неё в первый день)) Катя показала центр, достопримечательности, рассказала о городе, посоветовала рестораны и другие интересные места!! Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Водные развлечения" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 125 до 200. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Водные экскурсии в Батуми на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024