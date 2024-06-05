Экскурсии по воде в Батуми

Найдено 7 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Батуми, цены от €125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
162 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каякинг и велосипедная прогулка: история и природа Колхиды
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка
Начало: В районе кафе «Вкусно и точка»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 125 за всё до 5 чел.
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
Отдохнуть в окружении дикой природы и порыбачить в дружеской компании знатока
Начало: На ул. Шерифа Химшиашвили
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
179 за всё до 3 чел.
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
🛥 На яхте
Фотопрогулка
30 минут
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Насладиться пейзажами Батуми с воды и получить профессиональные фото и видео с квадрокоптера
Начало: в порту Батуми
«Пока вы будете любоваться городскими пейзажами с воды, мы снимем креативные фото и видео нашей прогулки, чтобы вы навсегда оставили этот мини-круиз в памяти»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
180 за всё до 12 чел.
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Проплыть с ветерком по Чёрному морю, насладиться видами и послушать истории гида
Начало: У яхт-клуба Батуми
«В стоимость включены: аренда катера, услуги гида, бутылка воды на каждого участника»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Прогулка на яхте Regal 28
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте Regal 28
Насладиться водным путешествием по гостеприимным водам Чёрного моря
Начало: У яхт-клуба Батуми
«Мы включили в путешествие 5–10 минут на глиссере — на столь прекрасной яхте точно захочется прокатиться по волнам на скорости»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    Были сегодня на экскурсии с Гиули! Все прошло чудесно, очень интересно было, Гиули прекрасный гид, интересный рассказчик и маршрут был прекрасно составлен!!!
  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    Очень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили много новой информации о Грузии
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    и все благодаря ему. Огромная благодарность, и однозначно советую данную экскурсию. Пещеры Прометея необычное место, стоит посетить, также и каньоны очень живописные, остались все довольны. Еще Заза нас отвез к горячим источникам, открыл для нас очередную локацию, в следующий раз обязательно посетим ее))

    Очень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили много
  • A
    Alina
    28 мая 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    Спасибо огромное Роберту за прекрасное путешествие по Грузии ✨
  • А
    Анастасия
    20 апреля 2024
    Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
    Замечательная экскурсия, прекрасные виды. Спасибо гиду Ириндию, всю дорогу очень интересно рассказывал об истории Грузии. Кажется, знает ответы на все вопросы)) Рафтинг весной оказался слегка экстримальным, но было супер!
  • М
    Мадина
    27 августа 2023
    Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
    Хочу выразить огромную благодарность Ириндию за прекрасно проведённое время! Все остались довольны отдыхом, Ириндий отличный рассказчик и просто хороший человек. Мы получили много положительных эмоций!
    Хочу выразить огромную благодарность Ириндию за прекрасно проведённое время! Все остались довольны отдыхом, Ириндий отличный рассказчикХочу выразить огромную благодарность Ириндию за прекрасно проведённое время! Все остались довольны отдыхом, Ириндий отличный рассказчик
  • А
    Александра
    21 августа 2023
    Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
    Я бы не назвала это экскурсией. Хорошая поездка, мы брали трансфер, поэтому нас забрали прям от отеля. Виды красивые. Пофотографировали у
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    водопада, пофотографировали на мосту Тамары. Дегустация домашних вин была приятная, очень вкусное вино. Рафтинг был супер лайт. Я была впервые, но даже мне было не страшно. Вот в общем то и все. Ириндий очень приятный. Поболтать с ним отлично. Поездка безопасная. Но на мой взгляд очень дорого.

    Я бы не назвала это экскурсиейЯ бы не назвала это экскурсиейЯ бы не назвала это экскурсиейЯ бы не назвала это экскурсией
  • В
    Виктория
    18 августа 2023
    Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
    Замечательный гид. Очень хороший рассказчик. Возможно стоит немного изменить маршрут, чтобы было больше природных локаций и меньше оживленных дорог.
  • S
    Stepanbe
    10 августа 2023
    «Знакомство с Батуми»: Пешеходная экскурсия + прогулка на кораблике
    Экскурсия понравилась, гид очень интересно рассказывал о достопримечательностях города. Узнал много нового и посетил места, которые не знал раньше. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Батуми и его истории!
  • Т
    Татьяна
    27 июля 2022
    «Знакомство с Батуми»: Пешеходная экскурсия + прогулка на кораблике
    Спасибо Кате!! Экскурсия интересная, позновательная)) прекрасно, что попала на неё в первый день)) Катя показала центр, достопримечательности, рассказала о городе, посоветовала рестораны и другие интересные места!! Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
  2. Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
  3. Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
  4. Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
  5. Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Водные развлечения" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 125 до 200. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Водные экскурсии в Батуми на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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