30 минут
Водная прогулка
Прогулка на яхте
Начало: Ваш отель или апартаменты
«Дорогие друзья, предлагаем вам новинку сезона — прогулку на яхте»
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $100 за человека
30 минут
Фотопрогулка
до 12 чел.
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Насладиться пейзажами Батуми с воды и получить профессиональные фото и видео с квадрокоптера
Начало: В порту Батуми
«На яхте имеются спасательные жилеты»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 12 чел.
1 час
Водная прогулка
Прогулка на яхте Regal 28
Насладиться водным путешествием по гостеприимным водам Чёрного моря
Начало: У яхт-клуба Батуми
«Мы включили в путешествие 5–10 минут на глиссере — на столь прекрасной яхте точно захочется прокатиться по волнам на скорости»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€260 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На яхте»
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Сколько стоит экскурсия по Батуми в феврале 2025
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