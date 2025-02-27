Найдено 3 экскурсии в категории « На яхте » в Батуми, цены от $100. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности На яхте 30 минут Водная прогулка Прогулка на яхте Начало: Ваш отель или апартаменты «Дорогие друзья, предлагаем вам новинку сезона — прогулку на яхте» Расписание: По согласованию. от $ 100 за человека На яхте 30 минут Фотопрогулка до 12 чел. Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем Насладиться пейзажами Батуми с воды и получить профессиональные фото и видео с квадрокоптера Начало: В порту Батуми «На яхте имеются спасательные жилеты» € 180 за всё до 12 чел. На яхте 1 час Водная прогулка Прогулка на яхте Regal 28 Насладиться водным путешествием по гостеприимным водам Чёрного моря Начало: У яхт-клуба Батуми «Мы включили в путешествие 5–10 минут на глиссере — на столь прекрасной яхте точно захочется прокатиться по волнам на скорости» € 260 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Батуми

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На яхте»

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Батуми в 2025 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Грузии, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель