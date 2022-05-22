Музеи - это надежные хранители исторической памяти и наследия прошедших эпох. Фонды многих музеев Аджарии располагают бесценными реликвиями и объектами исторического наследия.

Ни для кого не секрет, что знакомиться поближе с культурой Грузии и ее традициями нужно с самых истоков. Только таким образом получится окунуться в грузинскую культуру и менталитет. В нашем экскурсионном туре мы поможем Вам узнать Грузию с другой стороны. Мы посетим несколько самых интересных музеев Аджарии.

1. Батумский археологический музей

В археологическом музее хранится 22 000 экспонатов, через призму которых каждый посетитель может взглянуть на историю Аджарии в хронологическом порядке.

Эта культурная достопримечательность Батуми считается одной из лучших во всей Грузии, поэтому рекомендуем увидеть её своими глазами. Кстати, при музее есть магазин, где можно приобрести оригинальный сувенир в виде копий древнейших золотых украшений или посуды.

2. Батумский технологический музей братьев Нобель

Музей братьям Нобель совсем молодой (c 2007 г), но уже заработал себе хороший авторитет и массу позитивных отзывов. Хотя он небольшой и экспонатов там не много, все они очень интересны и познавательны.

Поэтому даже если вы не сильные любители музеев, всё-таки советуем его посетить и посмотреть на первые цветные фотографии, технологические достижения 19-20 века, узнать о нефтяной промышленности и истории чайной культуры Батуми.

3. Музей религии им. Давида Комахидзе

Музей религии уникальный своей идеологией и оригинальный содержанием. В фонде 400 интереснейших экспонатов, которые отображают историю всех существующих конфессий в Батуми.

Он олицетворяет толерантность города к представителям разных религий и поэтому интересен всем посетителям, независимо от вероисповедания. Работает музей с 2004 года благодаря усилиям семьи Комахидзе, именно они собрали практически всю существующую коллекцию.