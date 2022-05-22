Музейное достояние Батуми

Музейное достояние Батуми
Музейное достояние Батуми
Музейное достояние Батуми
Музейное достояние Батуми
Музейное достояние Батуми
Музейное достояние Батуми
Музейное достояние Батуми

Что вас ожидает 🤩

  • Батумский археологический музей
  • Батумский технологический музей братьев Нобель
  • Музей религии им. Давида Комахидзе
Музеи - это надежные хранители исторической памяти и наследия прошедших эпох. Фонды многих музеев Аджарии располагают бесценными реликвиями и объектами исторического наследия.
Ни для кого не секрет, что знакомиться поближе с культурой Грузии и ее традициями нужно с самых истоков. Только таким образом получится окунуться в грузинскую культуру и менталитет. В нашем экскурсионном туре мы поможем Вам узнать Грузию с другой стороны. Мы посетим несколько самых интересных музеев Аджарии.

1. Батумский археологический музей

В археологическом музее хранится 22 000 экспонатов, через призму которых каждый посетитель может взглянуть на историю Аджарии в хронологическом порядке.
Эта культурная достопримечательность Батуми считается одной из лучших во всей Грузии, поэтому рекомендуем увидеть её своими глазами. Кстати, при музее есть магазин, где можно приобрести оригинальный сувенир в виде копий древнейших золотых украшений или посуды.
2. Батумский технологический музей братьев Нобель
Музей братьям Нобель совсем молодой (c 2007 г), но уже заработал себе хороший авторитет и массу позитивных отзывов. Хотя он небольшой и экспонатов там не много, все они очень интересны и познавательны.
Поэтому даже если вы не сильные любители музеев, всё-таки советуем его посетить и посмотреть на первые цветные фотографии, технологические достижения 19-20 века, узнать о нефтяной промышленности и истории чайной культуры Батуми.

3. Музей религии им. Давида Комахидзе

Музей религии уникальный своей идеологией и оригинальный содержанием. В фонде 400 интереснейших экспонатов, которые отображают историю всех существующих конфессий в Батуми.
Он олицетворяет толерантность города к представителям разных религий и поэтому интересен всем посетителям, независимо от вероисповедания. Работает музей с 2004 года благодаря усилиям семьи Комахидзе, именно они собрали практически всю существующую коллекцию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный трансфер
  • Фотограф (по желанию) 30$
  • Гид (по желанию) 25$
Что не входит
  • Дополнительные покупки
  • Стоимость дополнительных развлечений и входных билетов
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
Место начала и завершения?
Gorgasali Str 125. Batumi, Georgia
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Спасибо за то
  • Что заинтересовались нашей экскурсией! Надеемся
  • Что наше совместное путешествие запомнится Вам надолго и после него останутся только самые приятные воспоминания! Давайте влюбляться в Грузию вместе!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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