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Групповая
9 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
6 часов
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Грузии: горы, реки, водопады и старинные деревни. Вкусные блюда и вино ждут вас на настоящем грузинском застолье
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€175 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
3 июля в 10:00
5 июля в 10:00
€36 за человека
скидка
19%
Мини-группа
3.5 часа
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
47€38 за человека
Индивидуальная
10 часов
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие дворца князей Дадиани и мощь Ингурской ГЭС. Насладитесь видами гор и местной кухней
Начало: У вашего отеля в Батуми
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
от €150 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Мастер-класс: Грузинские блюда своими руками в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€45 за человека
Индивидуальная
10 часов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
Погрузитесь в мир природы и истории: пещера Сатаплия, каньон Окаце и водопады Кинчха. Уникальная экскурсия из Батуми на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель в Батуми
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от €250 за всё до 7 чел.
Мини-группа
5 часов
Батуми: кулинарный мастер-класс с грузинской семьей и застольем
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
5 июля в 14:00
€49 за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Колхети подарит вам тишину, дикую природу и редких птиц. Прогулка на лодке по озеру Палеостоми и посещение крепости Петра. Увлекательные истории о Грузии
Начало: У вашего отеля в Батуми
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми - незабываемое приключение
Приглашаем на экскурсию в Каньон Мартвили после заката - погрузитесь в мир света и цвета, где природа играет с технологиями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€138 за всё до 7 чел.
Мини-группа
9 часов
Путешествие из Батуми: Мартвильский каньон и пещера Прометея
Поездка в мини-группе по самым красивым местам Западной Грузии
Начало: От вашего отеля в Батуми
Расписание: в воскресенье в 09:30
7 июля в 09:30
14 июля в 09:30
€105 за человека
скидка
14%
Мини-группа
3.5 часа
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс в Батуми
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури в уютной винодельне Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
3 июля в 14:00
51€44 за человека
Индивидуальная
2 часа 18 минут
Авто-пешеходная экскурсия по Батуми
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: В любое обговоренное с вами время.
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$90 за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго - незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Начало: На улице Руставели или у вашего отеля
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
€53 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Отправиться на частную винодельню рядом с Батуми, узнать о традициях и обычаях и попробовать вино
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:30
3 июля в 11:30
140€98 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- kkristina29 июня 2024Дегустация была шикарной! Нас привезли в комфортном автомобиле, а дальше началось все самое интересное. Томаз (владелец винодельни) оооочень здорово все рассказал!
- ЛЛеонид25 июня 2024Побывав на этой экскурсии, хочется побывать ещё раз. Очень увлекательно, интересно, весело и вкусно. Спасибо большое организатору Сергею, а также Тамазу, владельцу винодельни. Рекомендую от всей души всем гостям Грузии! Леонид и Алла.
- ННиколь21 июня 2024Прекрасное заведение, все очень спокойно и красиво. Очень благодарим за шикарную организацию Сергея) мастер класс прошел суперски, девушка очень располагала к себе, очень приятная энергетика ❤️ все было очееень вкусно, особенно сильно в сердечко запали хинкали 🥹 Слава Сакартвело 🇬🇪!
- ГГалина21 июня 2024Экскурсия в Горную Аджарию оказалась незабываемым опытом! Особенно порадовало фольклорное шоу, где великолепные танцоры и музыканты воплотили дух местной культуры.
- ГГалина20 июня 2024Экскурсия "Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми" была насыщенным и удивительным опытом. Мы посетили одну из местных винодельню, где
- ААртём19 июня 2024Экскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсы, так и минусы. Немного
- ООльга18 июня 2024Очень душевный и вкусный мастер-класс. Советую всем гостям Грузии посетить. Процесс приготовления прекрасный, результат вкусная еда в красивом месте и душевными людьми. Спасибо!!!
- AAleksandr17 июня 2024Экскурсия "Горная Аджария и фольклорное шоу" превзошла все ожидания! Природа великолепна, горные пейзажи завораживают, а гостеприимство грузин – выше всяких
- JJevgeni6 июня 2024Все было замечательно, еще там были крутые коты, которых мы потом гладили
- ММарина5 июня 2024Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «От вашего отеля»
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