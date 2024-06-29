Экскурсии от вашего отеля в Батуми

Найдено 16 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Батуми, цены от €36, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Аджария и фольклорное шоу
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
148 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
39 за человека
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Грузии: горы, реки, водопады и старинные деревни. Вкусные блюда и вино ждут вас на настоящем грузинском застолье
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
175 за всё до 6 чел.
Великолепная горная Аджария в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
35 отзывов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
3 июля в 10:00
5 июля в 10:00
36 за человека
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
🚗 На машине
скидка
19%
Мини-группа
3.5 часа
24 отзыва
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
4738 за человека
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие дворца князей Дадиани и мощь Ингурской ГЭС. Насладитесь видами гор и местной кухней
Начало: У вашего отеля в Батуми
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Батуми, Аджария и Гурия за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
от 150 за всё до 4 чел.
Грузинские блюда своими руками
🚗 На машине
Групповая
2 часа
6 отзывов
Мастер-класс: Грузинские блюда своими руками в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
45 за человека
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
Погрузитесь в мир природы и истории: пещера Сатаплия, каньон Окаце и водопады Кинчха. Уникальная экскурсия из Батуми на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель в Батуми
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от 250 за всё до 7 чел.
Батуми: кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
45 отзывов
Батуми: кулинарный мастер-класс с грузинской семьей и застольем
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
5 июля в 14:00
49 за человека
Из Батуми - в национальный парк Колхети
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Колхети подарит вам тишину, дикую природу и редких птиц. Прогулка на лодке по озеру Палеостоми и посещение крепости Петра. Увлекательные истории о Грузии
Начало: У вашего отеля в Батуми
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми - незабываемое приключение
Приглашаем на экскурсию в Каньон Мартвили после заката - погрузитесь в мир света и цвета, где природа играет с технологиями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
138 за всё до 7 чел.
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Путешествие из Батуми: Мартвильский каньон и пещера Прометея
Поездка в мини-группе по самым красивым местам Западной Грузии
Начало: От вашего отеля в Батуми
Расписание: в воскресенье в 09:30
7 июля в 09:30
14 июля в 09:30
105 за человека
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
🚗 На машине
скидка
14%
Мини-группа
3.5 часа
6 отзывов
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс в Батуми
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури в уютной винодельне Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
3 июля в 14:00
5144 за человека
Авто-пешеходная экскурсия по Батуми
Индивидуальная
2 часа 18 минут
1 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия по Батуми
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: В любое обговоренное с вами время.
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$90 за всё до 5 чел.
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго - незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Начало: На улице Руставели или у вашего отеля
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
53 за человека
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Отправиться на частную винодельню рядом с Батуми, узнать о традициях и обычаях и попробовать вино
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:30
3 июля в 11:30
14098 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • k
    kristina
    29 июня 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Дегустация была шикарной! Нас привезли в комфортном автомобиле, а дальше началось все самое интересное. Томаз (владелец винодельни) оооочень здорово все рассказал!
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    Красивые тосты, песни, душевные посиделки за столом. Ужин и его вкус одновременно были на высоте! Домашняя еда, уютная атмосфера и невероятный вид с террасы! (Кстати, там есть номера для съема жилья с видом на Батуми, море и горы одновременно) Однозначно понравилось! Рекомендуем!

  • Л
    Леонид
    25 июня 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Побывав на этой экскурсии, хочется побывать ещё раз. Очень увлекательно, интересно, весело и вкусно. Спасибо большое организатору Сергею, а также Тамазу, владельцу винодельни. Рекомендую от всей души всем гостям Грузии! Леонид и Алла.
  • Н
    Николь
    21 июня 2024
    Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
    Прекрасное заведение, все очень спокойно и красиво. Очень благодарим за шикарную организацию Сергея) мастер класс прошел суперски, девушка очень располагала к себе, очень приятная энергетика ❤️ все было очееень вкусно, особенно сильно в сердечко запали хинкали 🥹 Слава Сакартвело 🇬🇪!
  • Г
    Галина
    21 июня 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Экскурсия в Горную Аджарию оказалась незабываемым опытом! Особенно порадовало фольклорное шоу, где великолепные танцоры и музыканты воплотили дух местной культуры.
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    Сюрпризом стало гостеприимство местных жителей и их готовность поделиться традициями. Гид был профессионалом своего дела — знал все тонкости истории и достопримечательностей региона. Я с удовольствием рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в уникальную атмосферу Горной Аджарии и ощутить её колорит

  • Г
    Галина
    20 июня 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Экскурсия "Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми" была насыщенным и удивительным опытом. Мы посетили одну из местных винодельню, где
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    нам провели увлекательный рассказ о процессе производства вина, начиная от сбора винограда до ферментации и выдержки. Гид подробно объяснил и показал каждый этап производства, что позволило нам лучше понять и оценить сложность этого искусства. Особенно приятно было наслаждаться дегустацией различных сортов вина, произведенных на этой винодельне

  • А
    Артём
    19 июня 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Экскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсы, так и минусы. Немного
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    староват автобус, маловато исторической информации о локациях. Из плюсов забота гида и красота Аджарии. Обед в Кахетии и Казбеги также лучше и дешевле)

    Экскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсыЭкскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсыЭкскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсыЭкскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсыЭкскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсыЭкскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсыЭкскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсыЭкскурсия проходит по красивым местам. Но по опыту предыдущих экскурсий в Тбилиси могу выделить как плюсы
  • О
    Ольга
    18 июня 2024
    Грузинские блюда своими руками
    Очень душевный и вкусный мастер-класс. Советую всем гостям Грузии посетить. Процесс приготовления прекрасный, результат вкусная еда в красивом месте и душевными людьми. Спасибо!!!
  • A
    Aleksandr
    17 июня 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Экскурсия "Горная Аджария и фольклорное шоу" превзошла все ожидания! Природа великолепна, горные пейзажи завораживают, а гостеприимство грузин – выше всяких
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    похвал. Фольклорное шоу погружает в атмосферу национальных традиций, танцы и музыка захватывают дух. Вкусная местная кухня добавляет особый колорит. Рекомендую всем, кто хочет ощутить истинный дух Грузии!

    Экскурсия "Горная Аджария и фольклорное шоу" превзошла все ожидания! Природа великолепна, горные пейзажи завораживают, а гостеприимство
  • J
    Jevgeni
    6 июня 2024
    Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
    Все было замечательно, еще там были крутые коты, которых мы потом гладили
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Горная Аджария и фольклорное шоу
  2. Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
  3. Великолепная горная Аджария в мини-группе
  4. Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
  5. Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Старый город
  7. Набережная
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2024
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