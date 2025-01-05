Знакомьтесь, Батуми

Откройте для себя Батуми через его историю и культуру. Посетите площади, набережную и узнайте о Сталине и Есенине. Это путешествие оставит яркие впечатления
Эта индивидуальная экскурсия по Батуми подарит вам возможность познакомиться с историей города от его основания до наших дней. Вы посетите знаковые места, такие как площади Старого города, набережную и морской
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порт. Увидите Алфавитную башню и узнаете о влиянии греков на развитие региона. Узнаете, как местные рыбаки связаны с рецептом хачапури по-аджарски, и услышите мифы об аргонавтах. В завершение, вас ждут истории о Сталине и его связи с Батуми

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические факты
  • 🌆 Знаковые места
  • 📚 Интересные истории
  • 🗺️ Уникальные локации
  • 👣 Пешеходная прогулка
  • 🎨 Культурное погружение
Знакомьтесь, Батуми
Знакомьтесь, Батуми
Знакомьтесь, Батуми
Ближайшие даты:
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мая
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Площадь Европы
  • Статуя принцессы Медеи
  • Площадь Пьяцца
  • Морской порт
  • Фонтан чачи
  • Статуя «Али и Нино»
  • Алфавитная башня
  • Парк 6 мая
  • Батумский университет
  • Японский сад

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Европы и статую принцессы Медеи
  • Площадь Пьяцца в итальянском стиле
  • Морской порт и Фонтан чачи
  • Романтичную статую «Али и Нино»
  • Алфавитную башню и парк 6 мая
  • Батумский университет и Японский сад

Вы узнаете:

  • Как возник и развивался город
  • Какое влияние на него оказали греки
  • Как местные рыбаки связаны с рецептом хачапури по-аджарски
  • Откуда возник миф об аргонавтах
  • Существовало ли золотое овечье руно
  • Как Сталин ограбил местный банк

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Европы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ю
5 янв 2025
Были первыми гостями у Сабы с трипстера. Понравилось исключительно всё! От гибкости в организации до всех последующих нюансов. Саба очень приятный молодой человек! Экскурсия прошла в комфортном темпе. Прошлись по
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всем знаковым достопримечательностям Батуми. Время пролетело незаметно, ни одного вопроса не осталось не отвеченным. Закончилось всё за вкусными хинкали в Хинкальной №1 по рекомендации Сабы! Желаем Сабе много интересных гостей и незабываемой свадьбы в душевнейшем Батуми! Спасибо!!! Рекомендую от души для знакомства с этим милым местом!

Были первыми гостями у Сабы с трипстера. Понравилось исключительно всё! От гибкости в организации до всехБыли первыми гостями у Сабы с трипстера. Понравилось исключительно всё! От гибкости в организации до всехБыли первыми гостями у Сабы с трипстера. Понравилось исключительно всё! От гибкости в организации до всехБыли первыми гостями у Сабы с трипстера. Понравилось исключительно всё! От гибкости в организации до всехБыли первыми гостями у Сабы с трипстера. Понравилось исключительно всё! От гибкости в организации до всехБыли первыми гостями у Сабы с трипстера. Понравилось исключительно всё! От гибкости в организации до всех

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