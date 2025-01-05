Саба — ваш гид в Батуми

Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Саба, я окончил университет им. Шоты Руставели, факультет международных отношений. Однако стал не дипломатом, а гидом. В сфере туризма работаю уже более пяти лет, и с каждым годом мне нравится всё больше. Я люблю общаться с гостями и делиться интересными фактами о нашей замечательной Грузии. Буду ждать каждого из вас, до встречи на экскурсиях!