Вас ждёт насыщенный экотур: от древней самшитовой рощи до горных водоёмов, от адреналина квадроциклов и тарзанок до домашнего уюта пикника с грузинским мёдом и горными видами. Уникальный баланс активностей и настоящего погружения в грузинскую природу и культуру.
Описание экскурсииАтмосферная церковь Святого Георгия — редкость, построенная из морских камней • Погружение в «грузинские джунгли» — живые, влажные тропические леса Аджарии • Самшитовая роща — заповедные деревья, которым сотни лет • Освежающее купание в чистейшей горной реке (в тёплый сезон) • Немного адреналина — катание на квадроциклах и тарзанка (по желанию) • Настоящий грузинский пикник в гостеприимной семье • Дегустация натурального мёда • Захватывающие панорамы Кавказских гор.
Что включено
- Комфортный трансфер
- Услуги гида
- Пикник в грузинской семье
- Дегустация мёда
- Алкогольные и без алкогольные напитки в машине
Что не входит в цену
- Катание на квадроцикле, тарзанки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Город Батуми, ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
