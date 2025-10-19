Мтирала и крепость Петра - из Батуми до туманных лесов и древних стен
Погрузитесь в мир природы и истории: прогулка по туманным лесам Мтирала и византийская крепость Петра. Незабываемые виды и впечатления
Национальный парк Мтирала предлагает путешествие через один из самых влажных лесов Европы.
Здесь можно пройти по экологической тропе, пересечь подвесной мост и насладиться уединённым водопадом. Затем отправляйтесь к крепости Петра, чтобы исследовать руины византийской эпохи.
Это идеальная возможность узнать о редких растениях и истории региона, погрузившись в атмосферу субтропиков
4.8
8 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌲 Прогулка по уникальному колхидскому лесу
🌉 Подвесной мост через горную реку
💧 Уединённый водопад для отдыха
🌿 Знакомство с редкими растениями
🏰 Историческая крепость Петра
Что можно увидеть
Национальный парк Мтирала
Крепость Петра
Описание экскурсии
Прогулка по экологической тропе через реликтовый колхидский лес — один из самых влажных участков Европы.
Подвесной мост через бурную горную реку Чаквицкали.
Уединённый водопад, спрятанный в глубине леса. Здесь можно отдохнуть, сделать фото и перекусить — предложим вам чай, хачапури и закуски.
Открытые поляны и смотровые площадки. На маршруте — деревянные лавочки, лесные террасы и панорамные виды на покрытые туманом холмы.
Флора и фауна национального парка. Вы узнаете о редких растениях, занесённых в Красную книгу, и об экосистеме субтропического леса.
Крепость Петра на берегу Чёрного моря. Осмотрите руины византийской крепости 6 века, построенной по приказу императора Юстиниана. Мы расскажем, какую роль она сыграла истории региона.
Примерный тайминг:
11:00 — выезд из Батуми 12:00 — прибытие в национальный парк Мтирала и прогулка по экологической тропе 12:15 — подвесной мост и фотостоп 13:45 — водопад, отдых и перекус 15:45 — возвращение по живописной тропе 16:00 — отъезд к крепости Петра 16:40 — экскурсия по крепости 17:30 — свободное время у моря 18:00 — отъезд в Батуми
Организационные детали
Поездка проходит на Honda Fit
Дополнительные расходы: билет в Крепость Петра — 10 лари, дети до 6 лет бесплатно
Пикник входит в стоимость поездки (домашний чай, сыр, вино, овощи, хачапури, хлеб)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€40
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мари — Организатор в Батуми
Провёл экскурсии для 781 туриста
Меня зовут Мари, я представитель туристической компании. На рынке мы с 2023 года, проводим групповые и индивидуальные программы по Грузии. В нашем багаже уже более 100 туров. Мы проводим экскурсии и многодневные поездки на английском, грузинском и русском языках. Будем рады видеть вас в гостях!
Отзывы и рейтинг
Леонид
19 окт 2025
Чудесная экскурсия по красивым местам Аджарии. Дорога от Батуми не занимает много времени. Сочетание тем истории и природы будет интересна всем. Особенная благодарность гиду Зейнаб за вкусный пикник в живописном месте!
Н
Наталья
13 окт 2025
Очень классная экскурсия! Для тех кто любит активные прогулки. Масса положительных эмоций и впечатлений. История и природа в одной экскурсии. И конечно же пикник. Спасибо за организацию, внимание и заботу!
О
Олег
20 сен 2025
Зейнаб, - отличный экскурсовод, водитель и радушная хозяйка. Тур был организован в соответствии снашими пожеланиями, - больше природы и минимум истории. За 6 часов мы успели все и еще немного.
Ущелье, водопады, крепости и пикник у реки. Многие из мест, как банановая роща, обычные туристы не посещают. И все это гладко, лихо и вкусно под разговоры обо всем на свете. Настоящее грузинское гостеприимство. Рекоммендуем!
Т
Тарас
26 авг 2025
Очень душевная экскурсия: древняя крепость, потом прогулка по банановый роще и тропическому лесу к одному из лучших пляжей окрестностей Батуми (с водопадом и гротами,арками и стильному пирсу с рестораном), купание
там.
Потом пикник с вином и всевозможными хачапури и вином, фотографии на подвесном мосту через реку.
И в завершение - настоящий турпоход к горному водопаду и озеру,где можна искупаться.
Экскурсия понравилась — всё было организовано чётко и комфортно. Зейнаб интересно рассказывала и отвечала на вопросы. Время пролетело незаметно, остались хорошие впечатления
Н
Наталья
8 авг 2025
Добрый день. К большому нашему сожалению, эту экскурсия больше была похожа на поездку с индивидуальным водителем по маршруту. Рассказ представлял из себя небольшие реплики экскурсовода в стиле «это гора», «это
порт» и. т. д. Наверно, это связано с тем, что наш экскурсовод не очень уверенно владел русским языком. В крепости нам повезло и экскурсовод другой группы организовал нам экскурсию по местам. Места очень красивые, точно стоит посетить, но на этом все.
С
Семен
3 июл 2025
Отличная экскурсия для всех, кто любит горы, свежий воздух и интересные беседы. Будьте готовы подниматься в гору.
А
Андрей
26 июн 2025
Отличная поездка в национальный парк Мтирала, настоящий влажный субтропический лес. Большое спасибо гиду Зейнаб и Мари за интересные беседы, рассказ про крепость Петра и порт, что был при ней, за отличный хайк и за любовь к своему краю! Уехать из жаркого Батуми и освежиться в брызгах величественного водопада Цаблнари - замечательный способ провести день!