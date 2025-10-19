Национальный парк Мтирала предлагает путешествие через один из самых влажных лесов Европы. Здесь можно пройти по экологической тропе, пересечь подвесной мост и насладиться уединённым водопадом. Затем отправляйтесь к крепости Петра, чтобы исследовать руины византийской эпохи. Это идеальная возможность узнать о редких растениях и истории региона, погрузившись в атмосферу субтропиков

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Прогулка по экологической тропе через реликтовый колхидский лес — один из самых влажных участков Европы.

Подвесной мост через бурную горную реку Чаквицкали.

Уединённый водопад, спрятанный в глубине леса. Здесь можно отдохнуть, сделать фото и перекусить — предложим вам чай, хачапури и закуски.

Открытые поляны и смотровые площадки. На маршруте — деревянные лавочки, лесные террасы и панорамные виды на покрытые туманом холмы.

Флора и фауна национального парка. Вы узнаете о редких растениях, занесённых в Красную книгу, и об экосистеме субтропического леса.

Крепость Петра на берегу Чёрного моря. Осмотрите руины византийской крепости 6 века, построенной по приказу императора Юстиниана. Мы расскажем, какую роль она сыграла истории региона.

Примерный тайминг:

11:00 — выезд из Батуми

12:00 — прибытие в национальный парк Мтирала и прогулка по экологической тропе

12:15 — подвесной мост и фотостоп

13:45 — водопад, отдых и перекус

15:45 — возвращение по живописной тропе

16:00 — отъезд к крепости Петра

16:40 — экскурсия по крепости

17:30 — свободное время у моря

18:00 — отъезд в Батуми

Организационные детали