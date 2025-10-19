Мои заказы

Мтирала и крепость Петра - из Батуми до туманных лесов и древних стен

Погрузитесь в мир природы и истории: прогулка по туманным лесам Мтирала и византийская крепость Петра. Незабываемые виды и впечатления
Национальный парк Мтирала предлагает путешествие через один из самых влажных лесов Европы.

Здесь можно пройти по экологической тропе, пересечь подвесной мост и насладиться уединённым водопадом. Затем отправляйтесь к крепости Петра, чтобы исследовать руины византийской эпохи.

Это идеальная возможность узнать о редких растениях и истории региона, погрузившись в атмосферу субтропиков
4.8
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Прогулка по уникальному колхидскому лесу
  • 🌉 Подвесной мост через горную реку
  • 💧 Уединённый водопад для отдыха
  • 🌿 Знакомство с редкими растениями
  • 🏰 Историческая крепость Петра
Мтирала и крепость Петра - из Батуми до туманных лесов и древних стен© Мари
Мтирала и крепость Петра - из Батуми до туманных лесов и древних стен© Мари
Мтирала и крепость Петра - из Батуми до туманных лесов и древних стен© Мари

Что можно увидеть

  • Национальный парк Мтирала
  • Крепость Петра

Описание экскурсии

Прогулка по экологической тропе через реликтовый колхидский лес — один из самых влажных участков Европы.

Подвесной мост через бурную горную реку Чаквицкали.

Уединённый водопад, спрятанный в глубине леса. Здесь можно отдохнуть, сделать фото и перекусить — предложим вам чай, хачапури и закуски.

Открытые поляны и смотровые площадки. На маршруте — деревянные лавочки, лесные террасы и панорамные виды на покрытые туманом холмы.

Флора и фауна национального парка. Вы узнаете о редких растениях, занесённых в Красную книгу, и об экосистеме субтропического леса.

Крепость Петра на берегу Чёрного моря. Осмотрите руины византийской крепости 6 века, построенной по приказу императора Юстиниана. Мы расскажем, какую роль она сыграла истории региона.

Примерный тайминг:

11:00 — выезд из Батуми
12:00 — прибытие в национальный парк Мтирала и прогулка по экологической тропе
12:15 — подвесной мост и фотостоп
13:45 — водопад, отдых и перекус
15:45 — возвращение по живописной тропе
16:00 — отъезд к крепости Петра
16:40 — экскурсия по крепости
17:30 — свободное время у моря
18:00 — отъезд в Батуми

Организационные детали

  • Поездка проходит на Honda Fit
  • Дополнительные расходы: билет в Крепость Петра — 10 лари, дети до 6 лет бесплатно
  • Пикник входит в стоимость поездки (домашний чай, сыр, вино, овощи, хачапури, хлеб)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари
Мари — Организатор в Батуми
Провёл экскурсии для 781 туриста
Меня зовут Мари, я представитель туристической компании. На рынке мы с 2023 года, проводим групповые и индивидуальные программы по Грузии. В нашем багаже уже более 100 туров. Мы проводим экскурсии и многодневные поездки на английском, грузинском и русском языках. Будем рады видеть вас в гостях!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
1
2
1
Леонид
Леонид
19 окт 2025
Чудесная экскурсия по красивым местам Аджарии. Дорога от Батуми не занимает много времени. Сочетание тем истории и природы будет интересна всем. Особенная благодарность гиду Зейнаб за вкусный пикник в живописном месте!
Чудесная экскурсия по красивым местам Аджарии. Дорога от Батуми не занимает много времени. Сочетание тем историиЧудесная экскурсия по красивым местам Аджарии. Дорога от Батуми не занимает много времени. Сочетание тем историиЧудесная экскурсия по красивым местам Аджарии. Дорога от Батуми не занимает много времени. Сочетание тем историиЧудесная экскурсия по красивым местам Аджарии. Дорога от Батуми не занимает много времени. Сочетание тем историиЧудесная экскурсия по красивым местам Аджарии. Дорога от Батуми не занимает много времени. Сочетание тем историиЧудесная экскурсия по красивым местам Аджарии. Дорога от Батуми не занимает много времени. Сочетание тем историиЧудесная экскурсия по красивым местам Аджарии. Дорога от Батуми не занимает много времени. Сочетание тем историиЧудесная экскурсия по красивым местам Аджарии. Дорога от Батуми не занимает много времени. Сочетание тем историиЧудесная экскурсия по красивым местам Аджарии. Дорога от Батуми не занимает много времени. Сочетание тем историиЧудесная экскурсия по красивым местам Аджарии. Дорога от Батуми не занимает много времени. Сочетание тем истории
Н
Наталья
13 окт 2025
Очень классная экскурсия! Для тех кто любит активные прогулки. Масса положительных эмоций и впечатлений. История и природа в одной экскурсии. И конечно же пикник. Спасибо за организацию, внимание и заботу!
Очень классная экскурсия! Для тех кто любит активные прогулки. Масса положительных эмоций и впечатлений. История иОчень классная экскурсия! Для тех кто любит активные прогулки. Масса положительных эмоций и впечатлений. История иОчень классная экскурсия! Для тех кто любит активные прогулки. Масса положительных эмоций и впечатлений. История иОчень классная экскурсия! Для тех кто любит активные прогулки. Масса положительных эмоций и впечатлений. История иОчень классная экскурсия! Для тех кто любит активные прогулки. Масса положительных эмоций и впечатлений. История иОчень классная экскурсия! Для тех кто любит активные прогулки. Масса положительных эмоций и впечатлений. История и
О
Олег
20 сен 2025
Зейнаб, - отличный экскурсовод, водитель и радушная хозяйка. Тур был организован в соответствии снашими пожеланиями, - больше природы и минимум истории. За 6 часов мы успели все и еще немного.
читать дальше

Ущелье, водопады, крепости и пикник у реки. Многие из мест, как банановая роща, обычные туристы не посещают. И все это гладко, лихо и вкусно под разговоры обо всем на свете. Настоящее грузинское гостеприимство. Рекоммендуем!

Зейнаб, - отличный экскурсовод, водитель и радушная хозяйка. Тур был организован в соответствии снашими пожеланиями, -Зейнаб, - отличный экскурсовод, водитель и радушная хозяйка. Тур был организован в соответствии снашими пожеланиями, -Зейнаб, - отличный экскурсовод, водитель и радушная хозяйка. Тур был организован в соответствии снашими пожеланиями, -Зейнаб, - отличный экскурсовод, водитель и радушная хозяйка. Тур был организован в соответствии снашими пожеланиями, -Зейнаб, - отличный экскурсовод, водитель и радушная хозяйка. Тур был организован в соответствии снашими пожеланиями, -Зейнаб, - отличный экскурсовод, водитель и радушная хозяйка. Тур был организован в соответствии снашими пожеланиями, -Зейнаб, - отличный экскурсовод, водитель и радушная хозяйка. Тур был организован в соответствии снашими пожеланиями, -Зейнаб, - отличный экскурсовод, водитель и радушная хозяйка. Тур был организован в соответствии снашими пожеланиями, -
Т
Тарас
26 авг 2025
Очень душевная экскурсия: древняя крепость, потом прогулка по банановый роще и тропическому лесу к одному из лучших пляжей окрестностей Батуми (с водопадом и гротами,арками и стильному пирсу с рестораном), купание
читать дальше

там.

Потом пикник с вином и всевозможными хачапури и вином, фотографии на подвесном мосту через реку.

И в завершение - настоящий турпоход к горному водопаду и озеру,где можна искупаться.

Гид - приятная женщина, много знает, хороший грузинский юмор, учитывает пожелание туристов.

Очень душевная экскурсия: древняя крепость, потом прогулка по банановый роще и тропическому лесу к одному из
А
Андрей
18 авг 2025
Экскурсия понравилась — всё было организовано чётко и комфортно. Зейнаб интересно рассказывала и отвечала на вопросы. Время пролетело незаметно, остались хорошие впечатления
Н
Наталья
8 авг 2025
Добрый день. К большому нашему сожалению, эту экскурсия больше была похожа на поездку с индивидуальным водителем по маршруту. Рассказ представлял из себя небольшие реплики экскурсовода в стиле «это гора», «это
читать дальше

порт» и. т. д. Наверно, это связано с тем, что наш экскурсовод не очень уверенно владел русским языком.
В крепости нам повезло и экскурсовод другой группы организовал нам экскурсию по местам.
Места очень красивые, точно стоит посетить, но на этом все.

С
Семен
3 июл 2025
Отличная экскурсия для всех, кто любит горы, свежий воздух и интересные беседы. Будьте готовы подниматься в гору.
А
Андрей
26 июн 2025
Отличная поездка в национальный парк Мтирала, настоящий влажный субтропический лес. Большое спасибо гиду Зейнаб и Мари за интересные беседы, рассказ про крепость Петра и порт, что был при ней, за отличный хайк и за любовь к своему краю!
Уехать из жаркого Батуми и освежиться в брызгах величественного водопада Цаблнари - замечательный способ провести день!
Отличная поездка в национальный парк Мтирала, настоящий влажный субтропический лес. Большое спасибо гиду Зейнаб и МариОтличная поездка в национальный парк Мтирала, настоящий влажный субтропический лес. Большое спасибо гиду Зейнаб и МариОтличная поездка в национальный парк Мтирала, настоящий влажный субтропический лес. Большое спасибо гиду Зейнаб и МариОтличная поездка в национальный парк Мтирала, настоящий влажный субтропический лес. Большое спасибо гиду Зейнаб и МариОтличная поездка в национальный парк Мтирала, настоящий влажный субтропический лес. Большое спасибо гиду Зейнаб и МариОтличная поездка в национальный парк Мтирала, настоящий влажный субтропический лес. Большое спасибо гиду Зейнаб и МариОтличная поездка в национальный парк Мтирала, настоящий влажный субтропический лес. Большое спасибо гиду Зейнаб и МариОтличная поездка в национальный парк Мтирала, настоящий влажный субтропический лес. Большое спасибо гиду Зейнаб и МариОтличная поездка в национальный парк Мтирала, настоящий влажный субтропический лес. Большое спасибо гиду Зейнаб и МариОтличная поездка в национальный парк Мтирала, настоящий влажный субтропический лес. Большое спасибо гиду Зейнаб и Мари

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии из Батуми

Из Батуми - в живописную Горную Аджарию! Индивидуальная экскурсия
На машине
6 часов
63 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
28 ноя в 10:00
29 ноя в 17:00
€125 за всё до 4 чел.
Из Батуми - в национальный парк Мачахела
На машине
6 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Батуми - в национальный парк Мачахела
«Грузинские джунгли», древняя крепость, фольклорное шоу и душевное застолье за 1 день
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
€150 за всё до 3 чел.
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию (в мини-группе)
На машине
6 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: водопады, мосты и древние крепости ждут вас в мини-группе на современном авто
Начало: На площади Эра
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
30 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
€30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми