Экскурсии по паркам Батуми

Найдено 16 экскурсий в категории «Парки» в Батуми, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Батуми и горная Аджария за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
511 отзывов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
«Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
25 за человека
Все краски Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
150 отзывов
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
«Знакомство с Батуми начнётся в городском парке конца 19 века — вы узнаете его историю и увидите кипарис, посаженный императором Александром III»
Сегодня в 18:30
10 июня в 11:00
45 за всё до 4 чел.
Многоликий Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
239 отзывов
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
«У камня-креста «хичкар» я открою вам одну из самых грустных страниц в судьбе Аджарии, а на Батумском бульваре вы рассмотрите башню грузинского алфавита, парк чудес и маяк»
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
52 за всё до 6 чел.
Путешествие в грузинские тропики
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
119 отзывов
Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
«Парк Мтирала — отдых для души и радость для глаз»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 120108 за всё до 6 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
85 отзывов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
«На обратном пути мы остановимся на обед в ресторане на берегу реки, в ущелье национального парка Мачахела»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 130 за всё до 7 чел.
Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
🚲 На велосипеде
Мини-группа
6 часов
64 отзыва
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
«Природная красота Национального парка Мтирала»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
50 за человека
Открыть природу горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
121 отзыв
Индивидуальная экскурсия: природа и история горной Аджарии
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: национальный парк Мачахела, мост царицы Тамары и крепость Гонио-Апсаросс ждут вас
«Мы прогуляемся по тенистым тропам национального парка Мачахела к аджарским водопадам: полюбуемся сверкающим мощным потоком 20-метрового Мирвети, поговорим о легендах четырех знаменитых водопадов»
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
99 за всё до 4 чел.
Батуми, Аджария и Гурия за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
«Парк миниатюр, эвкалипты и форелевое хозяйство»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 130 за всё до 4 чел.
Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
«Затем мы отправимся в национальный парк Мачахела, где находится водопад Мирвети»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
90 за всё до 3 чел.
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
«Затем я проведу вас в Национальный парк Мтирала по пути, который знают только местные жители»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 39 за всё до 10 чел.
Из Батуми - в национальный парк Колхети
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Прокатиться на моторной лодке, посетить крепость Петра и парк Миниатюр за 1 день
Начало: У вашего отеля в Батуми
«Крепость Петра и парк Миниатюр»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Удивительное путешествие: Пещера Прометея и Мартвильский каньон за один день
Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«Парк Музыкантов в поселке Шекветили — мы погуляем по ароматной эвкалиптовой роще и оценим скульптуры звезд мировой музыкальной сцены»
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от 150 за всё до 5 чел.
Один день в Национальном парке Мачахела
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Один день в Национальном парке Мачахела
Начало: Батуми, Гонио, Кобулети
«Проезжая место слияния этих рек, мы въезжаем в Национальный парк Мачахела, открывая перед собой бескрайние природные просторы»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $40 за человека
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
5.5 часов
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Побывать в самых фотогеничных местах города и запечатлеть их
Начало: В центре Батуми
«Весь парк поделён на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки до суровых Гималаев»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
39 за человека
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
Изучить богатую коллекцию растений, отыскать знакомых музыкантов и отдохнуть на магнитном пляже
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«Гид расскажет вам, как создавался парк и кто был инициатором этого проекта»
22 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 100 за всё до 5 чел.
Три парка за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Три парка за один день
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
«Смело отправляйтесь в этот удивительный тур "Три парка за один день"»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$246 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Многоликий Батуми
    Очень содержательная и познавательная экскурсия! Благодарны Александру за профессиональную подачу интереснейших фактов из истории города. Все в нашей разновозрастной группе из шести человек остались довольны. Уже порекомендовали заказать экскурсию знакомым.
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много и интересно рассказывал о
    читать дальше

    природе, о Аджарии, её истории, жизне местных жителей. Потрясающая природа: горы, реки, водопады! Нам повезло с погодой, было сухо и солнечно. На обед и дегустацию вина мы останавливались в грузинской семье в горах. Но самое большое впечатление произвели грузинские танцы в исполнении детей хозяев! Талантливы, и своими танцами вдохновили всю группу!

    Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много
  • З
    Зарема
    31 мая 2024
    Многоликий Батуми
    Очень понравилось экскурсия Александра видно что влюблен в свой город и в свою страну) Понравился маршрут, были очень красивые места, сделали отличные фото. С удовольствием будем рекомендовать друзьям.
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Все краски Батуми
    Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства с Батуми - прекрасный маршрут, интересная информация. Время пролетает незаметно. Спасибо большое Аркадию.
    Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомстваАркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомстваАркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства
  • К
    Катя
    30 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя) радушные, внимательные - приятно
    читать дальше

    находиться рядом! Чистые и культурные люди! Атмосферная кухня с музыкой и видом на горы! Люди добрые добрые - душа поет! Большая благодарностью Георгию и его напарнику!

    Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)
  • А
    Алла
    30 мая 2024
    Многоликий Батуми
    Были вчера на индивидуальной экскурсии с Александром. Все было просто отлично. Узнали много нового из истории Аджарии. Посетили много интересных мест. Александр профессионал своего дела. Однозначно рекомендуем.
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Георгий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. Так же хочется отметить семейное
    читать дальше

    кафе в горах куда нас завезли на обед. Отличная дегустация у хозяина в колоритном погребе а потом танцы в исполнении сына хозяина.

    Георгий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. ТакГеоргий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. ТакГеоргий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. ТакГеоргий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. Так
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Все краски Батуми
    Все пришло так как в описании. Рекомендую!!!
  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Все краски Батуми
    Спасибо огромное Аркадию за экскурсию "Все краски Батуми". Узнали много интересных фактов и о Грузии и о Батуми. Аркадий показал
    читать дальше

    потрясающие места Батуми. Маршрут экскурсии был очень грамотно выстроен, посмотрели весь город. Аркадий очень приятный и грамотный молодой человек, экскурсию однозначно рекомендую.

  • А
    Артем
    24 мая 2024
    Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
    Это не просто экскурсия, а целый день интересной беседы, которая начнется с Петром в национальном заповеднике, продолжится за столом в
    читать дальше

    семье Хасана, а закончится только у вашего места проживания. Удивительный день, который желаешь, чтобы не кончался. И увез я с собой не только правильный мед и домашние вина, но и целый багаж новых знаний и жизненного опыта. А еще Петр просил в отзыве стих. Так вот: Сколько крыш всё никак не дождутся Наших объятий под флисовым пледом? Сколько дождей еще не пролились По нашим прижатым друг к другу губам? Не захотят решать математики, Назовут эту задачу бредом. Нам не космический шаттл в небо – Просто взглядами встретиться летом И направить в одну Вселенную Под названием «ты мне – шантарам».

    Это не просто экскурсия, а целый день интересной беседы, которая начнется с Петром в национальном заповеднике

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Батуми и горная Аджария за 1 день
  2. Все краски Батуми
  3. Многоликий Батуми
  4. Путешествие в грузинские тропики
  5. Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Парки" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 25 до 246 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1330 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Батуми на 2024 год по теме «Парки», 1330 ⭐ отзывов, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам