1 чел.
По популярности
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
«Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€25 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
«Знакомство с Батуми начнётся в городском парке конца 19 века — вы узнаете его историю и увидите кипарис, посаженный императором Александром III»
Сегодня в 18:30
10 июня в 11:00
€45 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
«У камня-креста «хичкар» я открою вам одну из самых грустных страниц в судьбе Аджарии, а на Батумском бульваре вы рассмотрите башню грузинского алфавита, парк чудес и маяк»
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
€52 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
«Парк Мтирала — отдых для души и радость для глаз»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 120€108 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
«На обратном пути мы остановимся на обед в ресторане на берегу реки, в ущелье национального парка Мачахела»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €130 за всё до 7 чел.
Мини-группа
6 часов
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
«Природная красота Национального парка Мтирала»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: природа и история горной Аджарии
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: национальный парк Мачахела, мост царицы Тамары и крепость Гонио-Апсаросс ждут вас
«Мы прогуляемся по тенистым тропам национального парка Мачахела к аджарским водопадам: полюбуемся сверкающим мощным потоком 20-метрового Мирвети, поговорим о легендах четырех знаменитых водопадов»
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
«Парк миниатюр, эвкалипты и форелевое хозяйство»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
«Затем мы отправимся в национальный парк Мачахела, где находится водопад Мирвети»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
«Затем я проведу вас в Национальный парк Мтирала по пути, который знают только местные жители»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €39 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Прокатиться на моторной лодке, посетить крепость Петра и парк Миниатюр за 1 день
Начало: У вашего отеля в Батуми
«Крепость Петра и парк Миниатюр»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Удивительное путешествие: Пещера Прометея и Мартвильский каньон за один день
Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«Парк Музыкантов в поселке Шекветили — мы погуляем по ароматной эвкалиптовой роще и оценим скульптуры звезд мировой музыкальной сцены»
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Один день в Национальном парке Мачахела
Начало: Батуми, Гонио, Кобулети
«Проезжая место слияния этих рек, мы въезжаем в Национальный парк Мачахела, открывая перед собой бескрайние природные просторы»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $40 за человека
Фотопрогулка
5.5 часов
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Побывать в самых фотогеничных местах города и запечатлеть их
Начало: В центре Батуми
«Весь парк поделён на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки до суровых Гималаев»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
8 часов
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
Изучить богатую коллекцию растений, отыскать знакомых музыкантов и отдохнуть на магнитном пляже
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«Гид расскажет вам, как создавался парк и кто был инициатором этого проекта»
22 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Три парка за один день
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
«Смело отправляйтесь в этот удивительный тур "Три парка за один день"»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$246 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир1 июня 2024Очень содержательная и познавательная экскурсия! Благодарны Александру за профессиональную подачу интереснейших фактов из истории города. Все в нашей разновозрастной группе из шести человек остались довольны. Уже порекомендовали заказать экскурсию знакомым.
- ЮЮлия31 мая 2024Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много и интересно рассказывал о
- ЗЗарема31 мая 2024Очень понравилось экскурсия Александра видно что влюблен в свой город и в свою страну) Понравился маршрут, были очень красивые места, сделали отличные фото. С удовольствием будем рекомендовать друзьям.
- ССветлана30 мая 2024Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства с Батуми - прекрасный маршрут, интересная информация. Время пролетает незаметно. Спасибо большое Аркадию.
- ККатя30 мая 2024Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя) радушные, внимательные - приятно
- ААлла30 мая 2024Были вчера на индивидуальной экскурсии с Александром. Все было просто отлично. Узнали много нового из истории Аджарии. Посетили много интересных мест. Александр профессионал своего дела. Однозначно рекомендуем.
- ЕЕвгений28 мая 2024Георгий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. Так же хочется отметить семейное
- ЕЕвгений27 мая 2024Все пришло так как в описании. Рекомендую!!!
- ААнжелика27 мая 2024Спасибо огромное Аркадию за экскурсию "Все краски Батуми". Узнали много интересных фактов и о Грузии и о Батуми. Аркадий показал
- ААртем24 мая 2024Это не просто экскурсия, а целый день интересной беседы, которая начнется с Петром в национальном заповеднике, продолжится за столом в
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Парки" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 25 до 246 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1330 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Батуми на 2024 год по теме «Парки», 1330 ⭐ отзывов, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август