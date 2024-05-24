Национальные парки Батуми

Найдено 7 экскурсий в категории «Национальные парки» в Батуми, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
🚲 На велосипеде
Мини-группа
6 часов
64 отзыва
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
«Природная красота Национального парка Мтирала»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
50 за человека
Открыть природу горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
121 отзыв
Индивидуальная экскурсия: природа и история горной Аджарии
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: национальный парк Мачахела, мост царицы Тамары и крепость Гонио-Апсаросс ждут вас
«Мы прогуляемся по тенистым тропам национального парка Мачахела к аджарским водопадам: полюбуемся сверкающим мощным потоком 20-метрового Мирвети, поговорим о легендах четырех знаменитых водопадов»
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
99 за всё до 4 чел.
Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
«Затем мы отправимся в национальный парк Мачахела, где находится водопад Мирвети»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
90 за всё до 3 чел.
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
«Затем я проведу вас в Национальный парк Мтирала по пути, который знают только местные жители»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 39 за всё до 10 чел.
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каякинг и велосипедная прогулка: история и природа Колхиды
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка
Начало: В районе кафе «Вкусно и точка»
«Пересев на велосипеды, вы проедете лесными тропинками по равнинам Колхидского национального парка»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Из Батуми - в национальный парк Колхети
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Прокатиться на моторной лодке, посетить крепость Петра и парк Миниатюр за 1 день
Начало: У вашего отеля в Батуми
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Один день в Национальном парке Мачахела
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Один день в Национальном парке Мачахела
Начало: Батуми, Гонио, Кобулети
«Проезжая место слияния этих рек, мы въезжаем в Национальный парк Мачахела, открывая перед собой бескрайние природные просторы»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    24 мая 2024
    Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
    Это не просто экскурсия, а целый день интересной беседы, которая начнется с Петром в национальном заповеднике, продолжится за столом в
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    семье Хасана, а закончится только у вашего места проживания. Удивительный день, который желаешь, чтобы не кончался. И увез я с собой не только правильный мед и домашние вина, но и целый багаж новых знаний и жизненного опыта. А еще Петр просил в отзыве стих. Так вот: Сколько крыш всё никак не дождутся Наших объятий под флисовым пледом? Сколько дождей еще не пролились По нашим прижатым друг к другу губам? Не захотят решать математики, Назовут эту задачу бредом. Нам не космический шаттл в небо – Просто взглядами встретиться летом И направить в одну Вселенную Под названием «ты мне – шантарам».

    Это не просто экскурсия, а целый день интересной беседы, которая начнется с Петром в национальном заповеднике
  • M
    Maliya
    23 мая 2024
    Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
    Экскурсия необычная, очень познавательная и сладко интересная. 😊 Как только я впервые увидела Петра, это был взгляд мудреца- отшельника, который смотрит
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    в самую глубь тебя. Это было первое впечатление. Такими глубокими знаниями своего дела, любви и уважения к пчелам, окружающей природе, ответственности, упорству можно только искренне восхищаться! Мой мир перевернулся от услышанной информации. Такого, действительно, вам никто не расскажет, не покажет. Прогулка по заповеднику Мтирала, это отдельная история. Красивенный водопад и прозрачное озеро с ледяной водой. Маленькие зверюшки на пути. Самым смешным был птенец дрозда. Он стоял на тропе оцепеневший, совершенно не подвижный с раскрытыми глазками и никак на нас не реагировал. Пётр бережно перенёс его на травку под дерево, где героичного птенца можно будет легко найти его семье. Путь был не из легких, порою, даже очень. Но это того стоило! Море позитива, впечатлений и благодати я получила от этой экскурсии. Да, и еще. . обед в грузинской семье был поистину восхитителен! Всем советую. Благодарю от души, Пётр!!

  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
    Прекрасно продуманный гидом Робертом формат прогулки - экскурсии по парку Мтирала. Вы не получите новых энциклопедических знаний - такая задача
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    не стояла - зато душевная, непринуждённая дискуссия на фоне реально завораживающей красоты в купе с небольшими нагрузками и преодолениями оставят новые впечатления и желание снова сюда вернуться! Это правда! Велосипед в конце - вишенка на торте!

  • Я
    Янах
    4 мая 2024
    Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
    Очень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодства, о которых обычный обыватель
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    и не догадывается. Отдельно стоит отметить прекрасную природу и уникальные места в которые он меня свозил. Так же хочу выразить благодарность Хасану и его жене Манане за тёплый приём и очень вкусную еду. Дякую цим добрим і щирим людям за теплу зустріч і чудовий день! В готель я приїхала з медом, апельсинами і власноруч зрізаними з дерева лимонами))

    Очень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодстваОчень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодстваОчень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодстваОчень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодстваОчень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодства
  • А
    Александра
    28 апреля 2024
    Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
    Нашим гидом был Мамука. Поездка была замечательной. Знания и любовь к родине нашего гида впечатляют. Мамука отвечает на все вопросы,
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    всегда готов помочь с фото и очень много рассказывает о Грузии. 🙂 Нам всё очень понравилось. Прекрасные и красивые места. Ужин в аджарской семье понравился. Местные песни, танцы и кухня не оставляют равнодушными. Эмоций море. ❤️ Обязательно вернёмся снова и порекомендуем друзьям 🙂

  • Д
    Дмитри
    18 февраля 2024
    Открыть природу горной Аджарии
    17февраля ездили на экскурсию с Александром, погода была пасмурной,иногда шел небольшой дождик,но это не помешало насладиться красотами горной Аждарии, В
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    целом поездкой доволен Александр отличный гид и рассказчик не давал скучать, свою работу делает с душой,внимательный к клиентам,пунктуален. . дал много советов полезных вне экскурсии где вкусно покушать в Батуми купить какие-то вещи Всё понравилось! Спасибо! Рекомендуем!

    17февраля ездили на экскурсию с Александром, погода была пасмурной,иногда шел небольшой дождик,но это не помешало насладиться17февраля ездили на экскурсию с Александром, погода была пасмурной,иногда шел небольшой дождик,но это не помешало насладиться
  • Т
    Татьяна
    14 февраля 2024
    Открыть природу горной Аджарии
    Тур был профессионально организован. Александр пунктуален, вежлив, интересен. Маршрут построен так, что мы не устали. Мы получили очень много новой
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    информации. Локации, на которые мы заезжали с Александром были просто великолепны. Мы получили массу полезных рекомендаций помимо тура, что оказалось приятным бонусом. Мы планируем ехать еще раз, другого организатора-гида даже искать не будем. Всем своим друзьям абсолютно спокойно его порекомендую.

  • Е
    Екатерина
    4 октября 2023
    Открыть природу горной Аджарии
    Спасибо Александру за увлекательное путешествие! Получили прекрасные впечатления и массу нужной и интересной информации об истории и современной жизни Аджарии и Батуми.
  • E
    Ewa
    30 сентября 2023
    Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
    Миша очень вежливый, точный. Маршрут хорошо организован, что то подсказывал, что то не советовал. Всегда на связи. Грузинский ужин очень понравился,
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    Миша всегда следил, чтобы за столом ничего не заканчивалось. Если что то закончилось, то сразу просил, чтобы донесли. Танцы и представление отличное, веселое развлечение. Экскурсионная дорога идет по узким местам, Миша виртуозный водитель, адреналин зашкаливает))) Советуем! Нам все понравилось!

    Миша очень вежливый, точный. Маршрут хорошо организован, что то подсказывал, что то не советовал. Всегда на связиМиша очень вежливый, точный. Маршрут хорошо организован, что то подсказывал, что то не советовал. Всегда на связиМиша очень вежливый, точный. Маршрут хорошо организован, что то подсказывал, что то не советовал. Всегда на связиМиша очень вежливый, точный. Маршрут хорошо организован, что то подсказывал, что то не советовал. Всегда на связиМиша очень вежливый, точный. Маршрут хорошо организован, что то подсказывал, что то не советовал. Всегда на связиМиша очень вежливый, точный. Маршрут хорошо организован, что то подсказывал, что то не советовал. Всегда на связиМиша очень вежливый, точный. Маршрут хорошо организован, что то подсказывал, что то не советовал. Всегда на связиМиша очень вежливый, точный. Маршрут хорошо организован, что то подсказывал, что то не советовал. Всегда на связиМиша очень вежливый, точный. Маршрут хорошо организован, что то подсказывал, что то не советовал. Всегда на связи
  • В
    Владислав
    29 сентября 2023
    Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
    Отличная экскурсия для любителей активного отдыха

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Национальные парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
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  3. Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
  4. Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
  5. Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Национальные парки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 39 до 150. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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