1 чел.
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Мини-группа
6 часов
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
«Природная красота Национального парка Мтирала»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: природа и история горной Аджарии
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: национальный парк Мачахела, мост царицы Тамары и крепость Гонио-Апсаросс ждут вас
«Мы прогуляемся по тенистым тропам национального парка Мачахела к аджарским водопадам: полюбуемся сверкающим мощным потоком 20-метрового Мирвети, поговорим о легендах четырех знаменитых водопадов»
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
«Затем мы отправимся в национальный парк Мачахела, где находится водопад Мирвети»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
«Затем я проведу вас в Национальный парк Мтирала по пути, который знают только местные жители»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €39 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каякинг и велосипедная прогулка: история и природа Колхиды
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка
Начало: В районе кафе «Вкусно и точка»
«Пересев на велосипеды, вы проедете лесными тропинками по равнинам Колхидского национального парка»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Прокатиться на моторной лодке, посетить крепость Петра и парк Миниатюр за 1 день
Начало: У вашего отеля в Батуми
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Один день в Национальном парке Мачахела
Начало: Батуми, Гонио, Кобулети
«Проезжая место слияния этих рек, мы въезжаем в Национальный парк Мачахела, открывая перед собой бескрайние природные просторы»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем24 мая 2024Это не просто экскурсия, а целый день интересной беседы, которая начнется с Петром в национальном заповеднике, продолжится за столом в
- MMaliya23 мая 2024Экскурсия необычная, очень познавательная и сладко интересная. 😊 Как только я впервые увидела Петра, это был взгляд мудреца- отшельника, который смотрит
- ААлександр13 мая 2024Прекрасно продуманный гидом Робертом формат прогулки - экскурсии по парку Мтирала. Вы не получите новых энциклопедических знаний - такая задача
- ЯЯнах4 мая 2024Очень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодства, о которых обычный обыватель
- ААлександра28 апреля 2024Нашим гидом был Мамука. Поездка была замечательной. Знания и любовь к родине нашего гида впечатляют. Мамука отвечает на все вопросы,
- ДДмитри18 февраля 202417февраля ездили на экскурсию с Александром, погода была пасмурной,иногда шел небольшой дождик,но это не помешало насладиться красотами горной Аждарии, В
- ТТатьяна14 февраля 2024Тур был профессионально организован. Александр пунктуален, вежлив, интересен. Маршрут построен так, что мы не устали. Мы получили очень много новой
- ЕЕкатерина4 октября 2023Спасибо Александру за увлекательное путешествие! Получили прекрасные впечатления и массу нужной и интересной информации об истории и современной жизни Аджарии и Батуми.
- EEwa30 сентября 2023Миша очень вежливый, точный. Маршрут хорошо организован, что то подсказывал, что то не советовал. Всегда на связи. Грузинский ужин очень понравился,
- ВВладислав29 сентября 2023Отличная экскурсия для любителей активного отдыха
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Национальные парки»
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