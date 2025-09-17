* Поедем на комфортабельном микроавтобусе со столиком, холодильником, телевизором и музыкальным оборудованием.
Описание экскурсииПриглашаем в захватывающее путешествие, где природа и культура горной Аджарии сольются воедино! Мы не просто покажем вам самые красивые уголки нашего края, но и познакомим с местными традициями, музыкой, кухней, национальными танцами. Вы увидите главные достопримечательности, попробуете 18 (!) сортов местных вин и главное — примете участие в застолье в кругу древнего грузинского рода.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Андрея Первозванного*, окружённый живописными лесами. На вершине стоит крест, с которого открывается вид на турецкую границу и приморскую набережную. Вы узнаете о легендах, связанных с этим местом, и подышите свежим воздухом
- Слияние двух рек - Чорохи и Аджарисцкали*. Здесь вы ощутите величие грузинской природы
- Водопад Махунцети* - один из самых популярных в Грузии. Его высота - 50 метров
- Дегустация вина*. Вы узнаете о традициях виноделия в Грузии, попробуете 18 сортов вин и насладитесь гостеприимной атмосферой (входит в стоимость)
- Мост царицы Тамары*. Был построен из каменных глыб в 12 веке. На нём совсем нет поручней - это его изюминка
- Подвесной мост и купание (по сезону) *. Нам предстоит пересечь горную реку, и мы это сделаем по узкому подвесному мосту. Это будет захватывающее приключение
- Ступенчатый водопад* - ещё один прекрасный водопад горной Аджарии. Мы расскажем вам историю местного поселения, познакомим с традициями и жизнью в Грузии
- Ну и напоследок самая ожидаемая остановка - трапеза в кругу грузинской семьи*. Вас ожидает настоящее застолье на кавказских склонах высотой 800 метров над уровнем моря. Шашлык, вино, чача, хачапури, хинкали - это лишь часть традиционных блюд, которые будут на столе! Музыка, танцы и фото в традиционных костюмах - также в программе (входит в стоимость)
- По пути гид расскажет вам главное о Грузии: о водопадах и лучших смотровых площадках, о грузинских танцах и секретах долгожительства. И с радостью ответит на ваши вопросы
Что включено
- Грузинское застолье из 20 блюд, вином и чачей на высоте 800 м
- Национальные танцы + мастер-класс
- Фотосессия в национальных костюмах
- Живая музыка, танцы
- Дегустация вин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии от McDonalds, адрес: ул. Шерифа Химшиашвили, 1а (детская площадка)
Завершение: McDonalds, адрес: ул. Шерифа Химшиашвили, 1а (детская площадка)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10.00 утра
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
17 сен 2025
Лучшая экскурсия!!!
Т
Татьяна
31 авг 2025
Действительно незабываемая экскурсия 😊👍🏻 спасибо Муртаз!!! 😊😍
И
Ирина
19 июл 2025
Однозначно рекомендую! Обязательно надо посетить эту экскурсию, увидите главные достопримечательности Аджарии, почувствуете нестоящее грузинское гостеприимство. Застолье -выше всех похвал, живая музыка, танцы, незабываемые впечатления
