Захватывающее путешествие по горной Аджарии ждёт вас! Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры, насладитесь дегустацией 18 сортов местных вин и примите участие в традиционном застолье. Посетите живописные водопады, слияние рек и древние мосты. Уникальная возможность увидеть турецкую границу с вершины горы и окунуться в местные легенды. Всё это и многое другое - в комфортабельной поездке с опытным гидом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по горной Аджарии - с мая по сентябрь. В это время года природа раскрывается во всей красе, а культурные мероприятия и дегустации проходят на свежем воздухе, создавая неповторимую атмосферу.

Сейчас июль — это идеальное время.