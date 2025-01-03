Захватывающее путешествие по горной Аджарии ждёт вас! Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры, насладитесь дегустацией 18 сортов местных вин и примите участие в традиционном застолье. Посетите живописные водопады, слияние рек и древние мосты. Уникальная возможность увидеть турецкую границу с вершины горы и окунуться в местные легенды. Всё это и многое другое - в комфортабельной поездке с опытным гидом
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды и природа
- 🍷 Дегустация 18 сортов вина
- 🎶 Традиционные грузинские танцы
- 🍽 Участие в настоящем застолье
- 🌉 Уникальные исторические мосты
- 📸 Фотосессия в национальных костюмах
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по горной Аджарии - с мая по сентябрь. В это время года природа раскрывается во всей красе, а культурные мероприятия и дегустации проходят на свежем воздухе, создавая неповторимую атмосферу.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Водопад Андрея Первозванного
- Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали
- Водопад Махунцети
- Мост царицы Тамары
- Подвесной мост
- Ступенчатый водопад
Описание экскурсии
- Водопад Андрея Первозванного, окружённый живописными лесами. На вершине стоит крест, с которого открывается вид на турецкую границу и приморскую набережную. Вы узнаете о легендах, связанных с этим местом, и подышите свежим воздухом
- Слияние двух рек — Чорохи и Аджарисцкали. Здесь вы ощутите величие грузинской природы!
- Водопад Махунцети — один из самых популярных в Грузии. Его высота — 50 метров
- Дегустация вина. Вы узнаете о традициях виноделия в Грузии, попробуете 18 сортов вин и насладитесь гостеприимной атмосферой (входит в стоимость)
- Мост царицы Тамары. Был построен из каменных глыб в 12 веке. На нём совсем нет поручней — это его изюминка
- Подвесной мост и купание (по сезону). Нам предстоит пересечь горную реку, и мы это сделаем по узкому подвесному мосту. Это будет захватывающее приключение!
- Ступенчатый водопад — ещё один прекрасный водопад горной Аджарии. Мы расскажем вам историю местного поселения, познакомим с традициями и жизнью в Грузии
- Ну и напоследок самая ожидаемая остановка — трапеза в кругу грузинской семьи. Вас ожидает настоящее застолье на кавказских склонах высотой 800 метров над уровнем моря. Шашлык, вино, чача, хачапури, хинкали — это лишь часть традиционных блюд, которые будут на столе! Музыка, танцы и фото в традиционных костюмах — также в программе (входит в стоимость)
По пути гид расскажет вам главное о Грузии: о водопадах и лучших смотровых площадках, о грузинских танцах и секретах долгожительства. И с радостью ответит на ваши вопросы.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе со столиком, холодильником, телевизором и музыкальным оборудованием. Все транспортные средства своевременно проходят техосмотр и регулярное ТО
- В стоимость входит трансфер, услуги гида, дегустация вин, грузинское застолье из 20 блюд, национальные танцы, фотосессия в национальных костюмах, живая музыка
- Детям до 5 лет бесплатно (без отдельного места)
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды. Наши гиды не пьют во время застолья
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шерифа Химшиашвили
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муртаз — ваша команда гидов в Батуми
Местный, хорошо говорю на русском, люблю рассказывать истории, в экскурсионном бизнесе работаю уже 15 лет. Люблю весело общаться.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
3 янв 2025
Отличная экскурсия! Хедлайнер мероприятия конечно же ресторан в горах! Накормили, напоили, затанцевали
Входит в следующие категории Батуми
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