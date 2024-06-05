Экскурсии на микроавтобусе в Батуми с гидом по низким ценам

Найдено 5 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Батуми, цены от €36. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепная горная Аджария в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
35 отзывов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Sprinter»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдса
«В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автомобиле Nissan Primastar или Mercedes Sprinter, услуги гида»
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
40 за человека
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Путешествие из Батуми: Мартвильский каньон и пещера Прометея
Поездка в мини-группе по самым красивым местам Западной Грузии
Начало: От вашего отеля в Батуми
«Экскурсия проходит на комфортабельном авмобиле Toyota Prius или минивэне — в зависимости от размера группы»
Расписание: в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
105 за человека
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Вкусная Аджария: научитесь готовить хинкали в уютной атмосфере
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии с мастер-классом по хинкали в Батуми. Насладитесь вкусом и традициями в кругу новых друзей
Начало: в парке 6 мая
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне с кондиционером»
Расписание: в четверг в 08:30
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
90 за человека
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
Посетить самые красивые места региона и проникнуться духом грузинского гостеприимства
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
«Поедем на комфортабельном минивэне Nissan Primastar или Mercedes Sprinter»
Расписание: в понедельник и четверг в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась. Гид внимателен к участникам группы, разъясняет все вопросы, приятная подача информации. Про достопримечательности можно не рассказывать, они тоже прекрасны. Маршрут продуман до мелочей, есть даже приятные сюрпризы. Однозначно поеду еще с этим гидом на другие экскурсии, а сам тур посоветую друзьям.
  • Р
    Руслана
    1 июня 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Очень благодарим Малхаза за приятное времяпрепровождение. Что очень понравилось, даже несмотря на то, что не набралась полная группа - нам
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    с мужем провели экскурсию для двоих. Места очень красивые, Аджария потрясающая. Много интересных мелких деталей, о которых рассказал Малзах, составили полную картину этого региона и вызвали ещё большее уважение и любовь к Грузии. Финальное застолье в грузинской семье - выше всех похвал: душевно, вкусно и в меру пьяно)) Большое спасибо!)

  • H
    Heidmets
    30 мая 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась, спасибо Малхазу!
  • Л
    Лариса
    5 ноября 2023
    Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
    Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего! В пещере очень интересно,
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    подсветка, музыка, выход на лодке. Каньон невероятно красивый! Особенно понравилось катание на лодке. Дорога в одну сторону 3 часа, но проходит легко, сами дороги хорошие и водитель аккуратный, рассказывал о Грузии, отдельное ему спасибо! Написала поздно, но организаторы нашли возможность меня отправить, дали контакты, чтобы всегда быть на связи, чувствовалось, что им важно, чтобы гостю все понравилось и было комфортно. Эту поездку я особенно рекомендую!

    Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего!Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего!Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На микроавтобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Великолепная горная Аджария в мини-группе
  2. Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
  3. Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
  4. Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе
  5. Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 36 до 105. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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