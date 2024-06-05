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Мини-группа
8 часов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Sprinter»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдса
«В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автомобиле Nissan Primastar или Mercedes Sprinter, услуги гида»
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€40 за человека
Мини-группа
9 часов
Путешествие из Батуми: Мартвильский каньон и пещера Прометея
Поездка в мини-группе по самым красивым местам Западной Грузии
Начало: От вашего отеля в Батуми
«Экскурсия проходит на комфортабельном авмобиле Toyota Prius или минивэне — в зависимости от размера группы»
Расписание: в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
€105 за человека
Мини-группа
8 часов
Вкусная Аджария: научитесь готовить хинкали в уютной атмосфере
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии с мастер-классом по хинкали в Батуми. Насладитесь вкусом и традициями в кругу новых друзей
Начало: в парке 6 мая
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне с кондиционером»
Расписание: в четверг в 08:30
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€90 за человека
Мини-группа
7 часов
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
Посетить самые красивые места региона и проникнуться духом грузинского гостеприимства
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
«Поедем на комфортабельном минивэне Nissan Primastar или Mercedes Sprinter»
Расписание: в понедельник и четверг в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!
- ААнастасия2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид внимателен к участникам группы, разъясняет все вопросы, приятная подача информации. Про достопримечательности можно не рассказывать, они тоже прекрасны. Маршрут продуман до мелочей, есть даже приятные сюрпризы. Однозначно поеду еще с этим гидом на другие экскурсии, а сам тур посоветую друзьям.
- РРуслана1 июня 2024Очень благодарим Малхаза за приятное времяпрепровождение. Что очень понравилось, даже несмотря на то, что не набралась полная группа - нам
- HHeidmets30 мая 2024Экскурсия очень понравилась, спасибо Малхазу!
- ЛЛариса5 ноября 2023Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего! В пещере очень интересно,
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На микроавтобусе»
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