Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

Хелвачаури, Аджарисцкали. Аджарский Винный Дом находится в 20 километрах от Батуми, в удобном месте на главной дороге хребта, у реки.

Деревня Варджаниси отличается производством высококачественного вина в регионе – здесь произрастает уникальный сорт винограда Чхавери. Деревня также известна своей этнографией и фольклором.

Традиции Грузии невозможно представить без вина или без сыра. И хоть некоторые считают, что все это есть только в заморских странах - мы развеем этот миф.

Деревня Варджаниси отличается производством высококачественного вина в регионе – здесь произрастает уникальный сорт винограда Чхавери. Деревня также известна своей этнографией и фольклором.

В Грузии существует культура сыроделия несколько тысяч лет. И за это время грузины очень преуспели в изготовлении сыров.

На сегодняшний день в стране официально зарегистрировано 14 видов сыра: дамбал хачо, чоги, сыр тенили, калти, коби, аджарский члечили, месхури чечили, мегрельский сулугуни, сулугуни, сванский сулугуни, гуда, тушинский гуда, сыр имеретинский, грузинский сыр. Хотя их на самом деле намного больше.

А сколько видов вина в Грузии? Тут даже самые продвинутые знатоки не смогут ответить. Ведь у каждого в доме есть самое лучшее вино северного полушария и к нему всегда на столе будет сыр.

Специально для наших гостей мы приготовили изысканную дегустацию вин и сыров.

"Сырный сомелье" - расскажет об уникальных грузинских сырах, привезенных из горных селений, выдержанных в квеври. Да-да, в Грузии некоторые сыры выдерживают в глиняных кувшинах.

"Винный сомелье" - проведет дегустацию 5 видов вин: 2 вида белого вина, 2 вида красного вина и редкого игристого вина, изготовленного традиционным способом (натуральной газации).

Вы отведаете потрясающие сыры, которые производятся в горных селах, в кристально чистом регионе, попробуете лучшие образцы грузинских вин.

Для вас откроют секреты подбора невероятно вкусных, изысканных гастропар,

да так, чтобы вкус вы запомнили надолго и увезли с собой яркие впечатления и вкусные сувениры. А уже дома продолжили удивлять родных и близких.

Немного о сыре: