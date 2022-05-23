Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

Посещение Аджарского винного дома и винного дома, а также дегустация вин

Посещение Аджарского винного дома и винного дома, а также дегустация вин
Посещение Аджарского винного дома и винного дома, а также дегустация вин
Посещение Аджарского винного дома и винного дома, а также дегустация вин
Посещение Аджарского винного дома и винного дома, а также дегустация вин
Посещение Аджарского винного дома и винного дома, а также дегустация вин
Посещение Аджарского винного дома и винного дома, а также дегустация вин
Посещение Аджарского винного дома и винного дома, а также дегустация вин
Посещение Аджарского винного дома и винного дома, а также дегустация вин
Посещение Аджарского винного дома и винного дома, а также дегустация вин
Хелвачаури, Аджарисцкали. Аджарский Винный Дом находится в 20 километрах от Батуми, в удобном месте на главной дороге хребта, у реки.
еThe village of Varjanisi is distinguished by the production of high quality wine in the region - the unique vine variety Chkhaveri thrives here. The village is also famous for its ethnography and folklore. сть вино и сыр - значит будем сыты и веселы.
Традиции Грузии невозможно представить без вина или без сыра. И хоть некоторые считают, что все это есть только в заморских странах - мы развеем этот миф.
Деревня Варджаниси отличается производством высококачественного вина в регионе – здесь произрастает уникальный сорт винограда Чхавери. Деревня также известна своей этнографией и фольклором.
В Грузии существует культура сыроделия несколько тысяч лет. И за это время грузины очень преуспели в изготовлении сыров.
На сегодняшний день в стране официально зарегистрировано 14 видов сыра: дамбал хачо, чоги, сыр тенили, калти, коби, аджарский члечили, месхури чечили, мегрельский сулугуни, сулугуни, сванский сулугуни, гуда, тушинский гуда, сыр имеретинский, грузинский сыр. Хотя их на самом деле намного больше.
А сколько видов вина в Грузии? Тут даже самые продвинутые знатоки не смогут ответить. Ведь у каждого в доме есть самое лучшее вино северного полушария и к нему всегда на столе будет сыр.
Специально для наших гостей мы приготовили изысканную дегустацию вин и сыров.
"Сырный сомелье" - расскажет об уникальных грузинских сырах, привезенных из горных селений, выдержанных в квеври. Да-да, в Грузии некоторые сыры выдерживают в глиняных кувшинах.
"Винный сомелье" - проведет дегустацию 5 видов вин: 2 вида белого вина, 2 вида красного вина и редкого игристого вина, изготовленного традиционным способом (натуральной газации).
Вы отведаете потрясающие сыры, которые производятся в горных селах, в кристально чистом регионе, попробуете лучшие образцы грузинских вин.
Для вас откроют секреты подбора невероятно вкусных, изысканных гастропар,
да так, чтобы вкус вы запомнили надолго и увезли с собой яркие впечатления и вкусные сувениры. А уже дома продолжили удивлять родных и близких.

Немного о сыре:

  • Тенили - этот сыр на каждом углу не купишь – его готовят в семьях и на небольших предприятиях. Этот сыр включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Его готовят по старинной технологии только вручную. Тенили – это душистый сыр из овечьего молока с легкой горчинкой, солоноватый, немного резкий.
  • Чечили – рассольный вытяжной сыр. Аджарский сыр «косичка» бывает классическим и копченым. Первый подают к вину, второй – к пиву.
  • Надуги - это и сыр, и блюдо. Нежный, сливочный, тающий во рту. Самое популярное грузинское блюдо с творожным сыром – подсоленный надуги с мятой, завернутый в листья сулугуни.
  • Калти - Твердый грузинский сыр из высохшего надуги. Он популярен в горной местности.
  • Коби - сыр наполовину состоит из овечьего или козьего молока, а наполовину – из цельного коровьего.
  • Гуда или Гудис квели – это сыр, рожденный в горах Тушетии. Его варят из овечьего молока по старинному рецепту. Главная особенность сыра гуда в том, что его выдерживают в бурдюке.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный трансфер
  • Фотограф (по желанию) 30$
  • Гид (по желанию) 25$
  • Дегустация редких видов фермерских сыров не менее 5-ти видов
  • Дегустация вин премиум сегмента: 2 вида белого вина и 2 вида красного вина
  • Дегустация уникального игристого вина, изготовленного традиционным способом
  • Сопровождение 2-мя сомелье: сырным и винным
  • Краткий курс по подбору гастропар для вин
Что не входит
  • Дополнительные покупки
  • Стоимость дополнительных развлечений и входных билетов
Место начала и завершения?
Gorgasali Str 125. Batumi, Georgia
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Спасибо за то
  • Что заинтересовались нашей экскурсией! Надеемся
  • Что наше совместное путешествие запомнится Вам надолго и после него останутся только самые приятные воспоминания! Давайте влюбляться в Грузию вместе!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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