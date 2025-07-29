Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Батуми наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и стрит-арт выглядит особенно ярко. В апреле и октябре также можно насладиться искусством, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой прогулки менее комфортны из-за холода, но всё же возможно насладиться атмосферой уличного искусства.

Эта экскурсия познакомит с уникальным стрит-артом Батуми, где каждый рисунок рассказывает свою историю. Прогулка по улицам города откроет новые грани знакомых мест. Узнайте о художниках и их вдохновении, от социальных тем до личных переживаний. В конце экскурсии останутся не только незабываемые эмоции, но и уникальные фотографии, которые вы сможете показать друзьям. Бронируйте и погружайтесь в атмосферу современного искусства

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Описание экскурсии

Прогулка по Батуми: Искусство на улицах города

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Батуми, где мы познакомимся с самым молодым и ярким видом изобразительного искусства — уличным искусством. Этот стиль уже успел покорить улицы многих крупных городов мира, и наш город не стал исключением.

Что вас ждет на прогулке?

Во время нашей экскурсии мы будем исследовать различные уголки Батуми, заглядывая в неожиданные места. Вы увидите город с совершенно новой перспективы и сможете насладиться его уникальной атмосферой.

Узнайте больше об уличном искусстве

На протяжении всей прогулки вы сможете узнать:

О чем рассказывают эти яркие рисунки;

Кто их создатели и что их вдохновляет;

Как уличное искусство отражает дух времени и местные традиции.

Динамичная и увлекательная экскурсия

Наша экскурсия будет пешеходной и динамичной, что позволит вам не только увидеть, но и почувствовать энергетику города. После прогулки у вас останется множество положительных впечатлений и ярких фотографий, которые будут напоминать о нашем увлекательном путешествии.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Батуми с новой стороны!