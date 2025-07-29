Погрузитесь в мир уличного искусства Батуми и узнайте, что скрывается за каждым рисунком. Вас ждут неожиданные открытия и яркие фотографии
Эта экскурсия познакомит с уникальным стрит-артом Батуми, где каждый рисунок рассказывает свою историю. Прогулка по улицам города откроет новые грани знакомых мест. Узнайте о художниках и их вдохновении, от социальных тем до личных переживаний.
В конце экскурсии останутся не только незабываемые эмоции, но и уникальные фотографии, которые вы сможете показать друзьям. Бронируйте и погружайтесь в атмосферу современного искусства
5 причин купить эту экскурсию
🎨 Уникальные граффити
📸 Яркие фотографии
👨🎨 Знакомство с художниками
🌍 Новый взгляд на город
🤩 Незабываемые впечатления
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Батуми наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и стрит-арт выглядит особенно ярко. В апреле и октябре также можно насладиться искусством, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой прогулки менее комфортны из-за холода, но всё же возможно насладиться атмосферой уличного искусства.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Батуми, где мы познакомимся с самым молодым и ярким видом изобразительного искусства — уличным искусством. Этот стиль уже успел покорить улицы многих крупных городов мира, и наш город не стал исключением.
Что вас ждет на прогулке?
Во время нашей экскурсии мы будем исследовать различные уголки Батуми, заглядывая в неожиданные места. Вы увидите город с совершенно новой перспективы и сможете насладиться его уникальной атмосферой.
Узнайте больше об уличном искусстве
На протяжении всей прогулки вы сможете узнать:
О чем рассказывают эти яркие рисунки;
Кто их создатели и что их вдохновляет;
Как уличное искусство отражает дух времени и местные традиции.
Динамичная и увлекательная экскурсия
Наша экскурсия будет пешеходной и динамичной, что позволит вам не только увидеть, но и почувствовать энергетику города. После прогулки у вас останется множество положительных впечатлений и ярких фотографий, которые будут напоминать о нашем увлекательном путешествии.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Батуми с новой стороны!
Когда: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Экскурсия пешеходная, не забудьте одежду и обувь по погоде
В случае сильного дождя и ветра более 7 м/с экскурсия может быть отменена
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.