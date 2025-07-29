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Стрит-арт Батуми

Погрузитесь в мир уличного искусства Батуми и узнайте, что скрывается за каждым рисунком. Вас ждут неожиданные открытия и яркие фотографии
Эта экскурсия познакомит с уникальным стрит-артом Батуми, где каждый рисунок рассказывает свою историю. Прогулка по улицам города откроет новые грани знакомых мест. Узнайте о художниках и их вдохновении, от социальных тем до личных переживаний.

В конце экскурсии останутся не только незабываемые эмоции, но и уникальные фотографии, которые вы сможете показать друзьям. Бронируйте и погружайтесь в атмосферу современного искусства

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные граффити
  • 📸 Яркие фотографии
  • 👨‍🎨 Знакомство с художниками
  • 🌍 Новый взгляд на город
  • 🤩 Незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Батуми наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и стрит-арт выглядит особенно ярко. В апреле и октябре также можно насладиться искусством, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой прогулки менее комфортны из-за холода, но всё же возможно насладиться атмосферой уличного искусства.
Сейчас июль — это идеальное время.
Стрит-арт Батуми
Стрит-арт Батуми
Стрит-арт Батуми
Ближайшие даты:
29
июл30
июл31
июл1
авг2
авг3
авг4
авг
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Граффити
  • Уличные рисунки

Описание экскурсии

Прогулка по Батуми: Искусство на улицах города

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Батуми, где мы познакомимся с самым молодым и ярким видом изобразительного искусства — уличным искусством. Этот стиль уже успел покорить улицы многих крупных городов мира, и наш город не стал исключением.

Что вас ждет на прогулке?

Во время нашей экскурсии мы будем исследовать различные уголки Батуми, заглядывая в неожиданные места. Вы увидите город с совершенно новой перспективы и сможете насладиться его уникальной атмосферой.

Узнайте больше об уличном искусстве

На протяжении всей прогулки вы сможете узнать:

  • О чем рассказывают эти яркие рисунки;
  • Кто их создатели и что их вдохновляет;
  • Как уличное искусство отражает дух времени и местные традиции.

Динамичная и увлекательная экскурсия

Наша экскурсия будет пешеходной и динамичной, что позволит вам не только увидеть, но и почувствовать энергетику города. После прогулки у вас останется множество положительных впечатлений и ярких фотографий, которые будут напоминать о нашем увлекательном путешествии.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Батуми с новой стороны!

Время начала экскурсии согласовывается заранее.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Кутаиси, д. 33
Завершение: Пиросмани, д. 6
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная, не забудьте одежду и обувь по погоде
  • В случае сильного дождя и ветра более 7 м/с экскурсия может быть отменена
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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