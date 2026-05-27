Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Княжеские тайны Самегрело: Дворец Дадиани, этнодеревня и магнитные пески! Стартуем в 08:30 из Батуми навстречу роскоши и традициям! В программе: прогулка по залам дворца Дадиани, полное погружение в кавказский уклад в колоритной этнодеревне, умопомрачительное мегрельское застолье и пляжный релакс на уникальном курорте с черным магнитным песком. Возвращение в город в 19:00.

Saqartvelo Boutique Travel Ваш гид в Батуми Групповая экскурсия $70 за человека 🇷🇺 русский 12 часов 1-6 человек

Описание экскурсии ВАЖНО: экскурсия проходит в мини-группе до 6 человек. Экскурсия гарантирована от 3х человек. Если вы хотите узнать Грузию глубже, почувствовать её историю, погрузится в атмосферу релакса и «попробовать страну на вкус», эта экскурсия – для вас. Окунитесь в удивительный мир Самегрело –край, где встречаются легенды и море. 📍 Что вас ждет? 🏰 Дворец Дадиани – роскошная резиденция мегрельских князей 🏡 Этнодеревня – погружение в традиции и кулинарный мастер-класс 🍽 Обед из мегрельских блюд – хачапури, мясо, свежие овощи 🌊 Отдых и купание на пляже курорта Шекветили 🏰 Дворец Дадиани – это не просто музей, а живая история. Здесь жили представители мегрельской знати, принимали послов и хранили бесценные артефакты. Роскошные залы дворца до сих пор хранят тайны прошлого. Каждый комната здесь – портал в прошлое. 🏡 Этнодеревня – место, где время замедляется. Среди зелени и покоя мы познакомимся с традициями мегрельского народа, увидите, как они жили, и примете участие в кулинарном мастер-классе! 🍽 Гастрономическое путешествие – Обед станет для вас открытием необычных вкусов: ароматный хачапури, нежное мясо, свежие овощи и домашние специалитеты, которые делают кухню этого региона по-настоящему уникальной. 🌊 Завершаем день у моря! Курорт Шекветили, о котором Вы, возможно, даже не слышали, порадует чистым пляжем, свежим сосновым воздухом и ласковым морем. Отдых на пляже во время экскурсии — это возможность расслабиться, искупаться и зарядиться энергией перед обратной дорогой. У вас будет время, чтобы освежиться в ласковых волнах, вдохнуть чистый морской воздух и просто насладиться моментом. 08:30 старт экскурсии. 19.00 Возвращение в Батуми.

каждую пятницу в 8:30 с июня по сентябрь