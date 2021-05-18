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Местное время в Батуми
21:5016
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇪 Грузия
Название городаБатуми
По-английскиBatumi
Столица регионаБатуми является столицей региона
Население города121 806 чел.
АэропортБатуми BUS
Часовой поясAsia/Tbilisi
Средняя высота7 м. от уровня моря

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