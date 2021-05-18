Полезная информация о Батуми
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Популярные экскурсии в Батуми
3
1 отзыв
$
55
за чел.
Прикоснитесь к истории одного из древнейших городов Грузии и узнайте, почему Батуми называют Вавилоном Черноморского побережья. Трехчасовая обзорная э...
5
2 отзыва
$
96
за чел.
Горная Аджария — один из самых живописных регионов юго-западной Грузии. За время нашего путешествия вы познакомитесь с культурой этого гостеприимного ...
5
1 отзыв
$
150
за чел.
Знаменитый ботанический сад Батуми, крепость Гонио, водопад Махунцети и арочный мост царицы Тамары — эти места мы посетим на автомобиле без особой спе...
5
35 отзывов
€
80
за чел.
Водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день