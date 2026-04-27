Если умеете ездить на велосипеде, то научим вас управляться и с нашими мотоциклами.
Если с велосипедом проблемы, садитесь к нам пассажиром — и погнали смотреть красивые локации около Батуми: озёра, реки, горы.
Красивые виды, адреналин на горных тропах и бездорожье, обед на форелевом хозяйстве — таков наш рецепт отличного дня!
Если с велосипедом проблемы, садитесь к нам пассажиром — и погнали смотреть красивые локации около Батуми: озёра, реки, горы.
Красивые виды, адреналин на горных тропах и бездорожье, обед на форелевом хозяйстве — таков наш рецепт отличного дня!
Описание экскурсии
Перед поездкой проведём инструктаж и учебный спуск 2 км. Вы можете ехать как водителем, так и пассажиром.
Помчим к чистому озеру любоваться красивейшими видами.
Далее — к реке Чорохи на бездорожье, где можно поколесить по полю и насладиться свободой.
Отправимся на обед на форелевую ферму в Чарнали, где вы при желании словите рыбу (или за вас поймают — и тут же пожарят). Или закажете традиционные грузинские блюда по меню.
Посетим необычный крест на горе в Гонио.
Последняя крутая локация — смотровая в Батуми, откуда открывается панорама города.
Организационные детали
- Стартуем и заканчиваем поездку в Гонио, куда вы добираетесь самостоятельно на своём авто или такси (около 12 лари/€4 в одну сторону)
- Катаемся на мотоциклах Kayo, Royal Enfield, Kews, YCF, Fosti. Выдаём полный комплект экипировки: новые носки, мотоботы, штаны, наколенники, черепаху, джерси, перчатки, балаклаву, каски, очки
- Дети могут ехать с 12 лет, пассажирами
- Обед на форелевой ферме — по желанию, за ваш счёт
- С вами будут гиды-инструкторы из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€124
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гонио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Батуми
Я объездил на мотоцикле каждый уголок Грузии. Вместе со своими коллегами-мотоциклистами хочу показать вам крутые локации и познакомить с традициями этой прекрасной страны.
