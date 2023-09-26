Насладиться природой, пройти по древним мостам и отведать национальные блюда с видом на ущелье
Горная Аджария — идеальное место для расслабленного путешествия по живописным локациям.
Вы побываете на двух водопадах без сложных пеших подъёмов, вспомните древнюю историю у каменных мостов царицы Тамары, прогуляетесь по самшитовой роще и попробуете Грузию на вкус — на традиционном застолье с видом на Мачахельское ущелье!
Вы побываете на двух водопадах без сложных пеших подъёмов, вспомните древнюю историю у каменных мостов царицы Тамары, прогуляетесь по самшитовой роще и попробуете Грузию на вкус — на традиционном застолье с видом на Мачахельское ущелье!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Добро пожаловать в горную Аджарию!
Сегодня мы отправляемся в царство великолепной природы. Свежий горный воздух, водопады, атмосферные мосты и, конечно, душевное застолье по-грузински — обязательные части нашей программы. А летом вы ещё и сможете искупаться в водопаде!
Дорога до первой остановки займёт 30–40 мин., за это время я расскажу вам интересные истории о крае и местные легенды.
План поездки
- Слияние двух рек Чорох и Аджарисцхали
- Водопад Махунцети
- Средний и малый мосты царицы Тамары
- Прогулка через самшитовую рощу
- Водопад Мирвети
- Грузинское застолье с видом на Мачахельское ущелье + фольклор
Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями.
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места в Батуми и по окончании отвезу обратно
- Не забудьте взять купальные принадлежности, если планируете освежиться в водопаде!
В стоимость входит:
- трансфер на комфортабельном внедорожнике
- прохладительные напитки в пути
- застолье с национальным грузинским колоритом
- видеоролик с яркими и тёплыми моментами путешествия
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Батуми
Привет! Я ваш гид в Грузии, живу здесь и занимаюсь туризмом уже 2 года. Я страстно люблю эту страну и хочу показать её уникальность. А ещё горжусь тем, что нашёл маршруты и активности, которые нравятся не только мне, но и путешественникам. Каждая деталь моих экскурсий тщательно продумана и каждый момент наполнен удивительными открытиями. Я учитываю ваши пожелания и адаптирую под них программу. До встречи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
26 сен 2023
Спасибо Алексею.
Динамичная, позновательная, интересная экскурсия. Всем рекомендую.
Динамичная, позновательная, интересная экскурсия. Всем рекомендую.
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