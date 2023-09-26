Горная Аджария — идеальное место для расслабленного путешествия по живописным локациям. Вы побываете на двух водопадах без сложных пеших подъёмов, вспомните древнюю историю у каменных мостов царицы Тамары, прогуляетесь по самшитовой роще и попробуете Грузию на вкус — на традиционном застолье с видом на Мачахельское ущелье!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Добро пожаловать в горную Аджарию!

Сегодня мы отправляемся в царство великолепной природы. Свежий горный воздух, водопады, атмосферные мосты и, конечно, душевное застолье по-грузински — обязательные части нашей программы. А летом вы ещё и сможете искупаться в водопаде!

Дорога до первой остановки займёт 30–40 мин., за это время я расскажу вам интересные истории о крае и местные легенды.

План поездки

Слияние двух рек Чорох и Аджарисцхали

Водопад Махунцети

Средний и малый мосты царицы Тамары

Прогулка через самшитовую рощу

Водопад Мирвети

Грузинское застолье с видом на Мачахельское ущелье + фольклор

Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями.

Организационные детали

Я заберу вас из удобного вам места в Батуми и по окончании отвезу обратно

Не забудьте взять купальные принадлежности, если планируете освежиться в водопаде!

В стоимость входит: