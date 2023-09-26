Путешествие по горной Аджарии с традиционным грузинским застольем (всё включено)

Насладиться природой, пройти по древним мостам и отведать национальные блюда с видом на ущелье

5
1 отзыв
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Горная Аджария — идеальное место для расслабленного путешествия по живописным локациям.

Вы побываете на двух водопадах без сложных пеших подъёмов, вспомните древнюю историю у каменных мостов царицы Тамары, прогуляетесь по самшитовой роще и попробуете Грузию на вкус — на традиционном застолье с видом на Мачахельское ущелье!
Путешествие по горной Аджарии с традиционным грузинским застольем (всё включено)
Путешествие по горной Аджарии с традиционным грузинским застольем (всё включено)
Путешествие по горной Аджарии с традиционным грузинским застольем (всё включено)
Путешествие по горной Аджарии с традиционным грузинским застольем (всё включено)
Путешествие по горной Аджарии с традиционным грузинским застольем (всё включено)
Путешествие по горной Аджарии с традиционным грузинским застольем (всё включено)
Путешествие по горной Аджарии с традиционным грузинским застольем (всё включено)
Путешествие по горной Аджарии с традиционным грузинским застольем (всё включено)
Путешествие по горной Аджарии с традиционным грузинским застольем (всё включено)
Путешествие по горной Аджарии с традиционным грузинским застольем (всё включено)
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Описание

Что вас ожидает

Добро пожаловать в горную Аджарию!

Сегодня мы отправляемся в царство великолепной природы. Свежий горный воздух, водопады, атмосферные мосты и, конечно, душевное застолье по-грузински — обязательные части нашей программы. А летом вы ещё и сможете искупаться в водопаде!

Дорога до первой остановки займёт 30–40 мин., за это время я расскажу вам интересные истории о крае и местные легенды.

План поездки

  • Слияние двух рек Чорох и Аджарисцхали
  • Водопад Махунцети
  • Средний и малый мосты царицы Тамары
  • Прогулка через самшитовую рощу
  • Водопад Мирвети
  • Грузинское застолье с видом на Мачахельское ущелье + фольклор

Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями.

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места в Батуми и по окончании отвезу обратно
  • Не забудьте взять купальные принадлежности, если планируете освежиться в водопаде!

В стоимость входит:

  • трансфер на комфортабельном внедорожнике
  • прохладительные напитки в пути
  • застолье с национальным грузинским колоритом
  • видеоролик с яркими и тёплыми моментами путешествия

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
М
26 сен 2023
Спасибо Алексею.
Динамичная, позновательная, интересная экскурсия. Всем рекомендую.

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На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
Водопады
Горная Аджария
Популярные места
Водопад Махунцети
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