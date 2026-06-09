Подземные залы, бирюзовый каньон и чёрные магнитные пески - из Батуми
Откройте Западную Грузию во всём её природном разнообразии! За один день вы исследуете пещеру Прометея, увидите бирюзовые воды каньона Мартвили и отдохнёте на пляже Уреки с магнитным песком.
Вас ждут живописные дороги, красивые панорамы, прогулки среди скал и ощущение путешествия по разным мирам.
Описание экскурсии
Пещера Прометея
Первая остановка — одна из самых впечатляющих пещер Грузии. Вы пройдёте по оборудованному маршруту среди сталактитов и сталагмитов, увидите подсвеченные залы и подземные озёра.
Каньон Мартвили
Далее отправимся в каньон с бирюзовой водой и высокими скалами. Вы прогуляетесь по тропам и смотровым площадкам, а при желании — прокатитесь на лодке по узкому ущелью (оплачивается отдельно).
Горячий источник
После каньона заедем к природному горячему источнику. Здесь можно отдохнуть, искупаться в тёплой минеральной воде и насладиться живописной природой. Это отличная возможность расслабиться после прогулки по каньону.
На выбор: пляж Уреки или Музыкальный парк
В зависимости от ваших пожеланий мы посетим одно из двух мест.
Пляж Уреки
Пляж с чёрным магнитным песком, которому приписывают полезные свойства. У вас будет время прогуляться вдоль моря, отдохнуть на берегу или искупаться.
Музыкальный парк
Уютный парк с необычными музыкальными скульптурами, тенистыми аллеями и фотогеничными уголками для прогулок и отдыха.
Истории о Грузии
По дороге я расскажу о природе региона, каньоне Мартвили, магнитных песках Уреки, а также о традициях, культуре и повседневной жизни Западной Грузии.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Батуми 10:30 — пещера Прометея 13:00 — каньон Мартвили 15:00 — горячий источник 16:30 — пляж Уреки или Музыкальный парк (по желанию) 20:00 — возвращение в Батуми
Организационные детали
Едем на комфортабельном седане или минивэне. Я встречу вас у отеля и после экскурсии отвезу обратно. Детское кресло — по запросу
Обратите внимание: в пещере прохладно круглый год (~14°C)
Дополнительные расходы
Входной билет в пещеру Прометея — 40 лари (€13) за чел.
Вход в каньон Мартвили — 40 лари (€13) за чел.
Лодка в каньоне Мартвили (по желанию) — около 30 лари (€9,5) за чел.
Питание (по желанию) — от 30 лари (€9,5) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
С 2015 года я показываю Грузию гостям со всего мира — и делаю это не как обычный гид, а как человек, который здесь родился и знает страну изнутри.
Со мной вы читать дальшеуменьшить
увидите не только популярные места, но и настоящую Грузию:
— скрытые водопады и горные маршруты
— красивые реки и панорамы
— аутентичные рестораны с домашней кухней
— традиционные грузинские танцы и шоу
Я подбираю маршрут под каждого гостя, будь то спокойная прогулка, гастрономическое путешествие или активная поездка в горы.
Могу организовать экскурсии по всей Грузии, но моя главная любовь Аджария ❤️
Если вы хотите не просто экскурсию, а живые эмоции и настоящие впечатления буду рад показать вам свою страну!