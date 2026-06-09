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Три чуда Западной Грузии

Подземные залы, бирюзовый каньон и чёрные магнитные пески - из Батуми
Откройте Западную Грузию во всём её природном разнообразии! За один день вы исследуете пещеру Прометея, увидите бирюзовые воды каньона Мартвили и отдохнёте на пляже Уреки с магнитным песком.

Вас ждут живописные дороги, красивые панорамы, прогулки среди скал и ощущение путешествия по разным мирам.
Три чуда Западной Грузии
Три чуда Западной Грузии
Три чуда Западной Грузии

Описание экскурсии

Пещера Прометея

Первая остановка — одна из самых впечатляющих пещер Грузии. Вы пройдёте по оборудованному маршруту среди сталактитов и сталагмитов, увидите подсвеченные залы и подземные озёра.

Каньон Мартвили

Далее отправимся в каньон с бирюзовой водой и высокими скалами. Вы прогуляетесь по тропам и смотровым площадкам, а при желании — прокатитесь на лодке по узкому ущелью (оплачивается отдельно).

Горячий источник

После каньона заедем к природному горячему источнику. Здесь можно отдохнуть, искупаться в тёплой минеральной воде и насладиться живописной природой. Это отличная возможность расслабиться после прогулки по каньону.

На выбор: пляж Уреки или Музыкальный парк

В зависимости от ваших пожеланий мы посетим одно из двух мест.

Пляж Уреки

Пляж с чёрным магнитным песком, которому приписывают полезные свойства. У вас будет время прогуляться вдоль моря, отдохнуть на берегу или искупаться.

Музыкальный парк

Уютный парк с необычными музыкальными скульптурами, тенистыми аллеями и фотогеничными уголками для прогулок и отдыха.

Истории о Грузии

По дороге я расскажу о природе региона, каньоне Мартвили, магнитных песках Уреки, а также о традициях, культуре и повседневной жизни Западной Грузии.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Батуми
10:30 — пещера Прометея
13:00 — каньон Мартвили
15:00 — горячий источник
16:30 — пляж Уреки или Музыкальный парк (по желанию)
20:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном седане или минивэне. Я встречу вас у отеля и после экскурсии отвезу обратно. Детское кресло — по запросу
  • Обратите внимание: в пещере прохладно круглый год (~14°C)

Дополнительные расходы

  • Входной билет в пещеру Прометея — 40 лари (€13) за чел.
  • Вход в каньон Мартвили — 40 лари (€13) за чел.
  • Лодка в каньоне Мартвили (по желанию) — около 30 лари (€9,5) за чел.
  • Питание (по желанию) — от 30 лари (€9,5) за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома
Рома — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
С 2015 года я показываю Грузию гостям со всего мира — и делаю это не как обычный гид, а как человек, который здесь родился и знает страну изнутри. Со мной вы
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увидите не только популярные места, но и настоящую Грузию: — скрытые водопады и горные маршруты — красивые реки и панорамы — аутентичные рестораны с домашней кухней — традиционные грузинские танцы и шоу Я подбираю маршрут под каждого гостя, будь то спокойная прогулка, гастрономическое путешествие или активная поездка в горы. Могу организовать экскурсии по всей Грузии, но моя главная любовь Аджария ❤️ Если вы хотите не просто экскурсию, а живые эмоции и настоящие впечатления буду рад показать вам свою страну!

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