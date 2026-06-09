Откройте Западную Грузию во всём её природном разнообразии! За один день вы исследуете пещеру Прометея, увидите бирюзовые воды каньона Мартвили и отдохнёте на пляже Уреки с магнитным песком. Вас ждут живописные дороги, красивые панорамы, прогулки среди скал и ощущение путешествия по разным мирам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €180 за экскурсию

Ваш гид в Батуми

Описание экскурсии

Пещера Прометея

Первая остановка — одна из самых впечатляющих пещер Грузии. Вы пройдёте по оборудованному маршруту среди сталактитов и сталагмитов, увидите подсвеченные залы и подземные озёра.

Каньон Мартвили

Далее отправимся в каньон с бирюзовой водой и высокими скалами. Вы прогуляетесь по тропам и смотровым площадкам, а при желании — прокатитесь на лодке по узкому ущелью (оплачивается отдельно).

Горячий источник

После каньона заедем к природному горячему источнику. Здесь можно отдохнуть, искупаться в тёплой минеральной воде и насладиться живописной природой. Это отличная возможность расслабиться после прогулки по каньону.

На выбор: пляж Уреки или Музыкальный парк

В зависимости от ваших пожеланий мы посетим одно из двух мест.

Пляж Уреки

Пляж с чёрным магнитным песком, которому приписывают полезные свойства. У вас будет время прогуляться вдоль моря, отдохнуть на берегу или искупаться.

Музыкальный парк

Уютный парк с необычными музыкальными скульптурами, тенистыми аллеями и фотогеничными уголками для прогулок и отдыха.

Истории о Грузии

По дороге я расскажу о природе региона, каньоне Мартвили, магнитных песках Уреки, а также о традициях, культуре и повседневной жизни Западной Грузии.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Батуми

10:30 — пещера Прометея

13:00 — каньон Мартвили

15:00 — горячий источник

16:30 — пляж Уреки или Музыкальный парк (по желанию)

20:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали

Едем на комфортабельном седане или минивэне. Я встречу вас у отеля и после экскурсии отвезу обратно. Детское кресло — по запросу

Обратите внимание: в пещере прохладно круглый год (~14°C)

Дополнительные расходы