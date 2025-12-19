Описание тураВстречаем Вас в любом аэропорту Грузии и проведём вместе 4 дня с отдыхом на аджарских пляжах, прогулкой по морю на катере или Яхте и экскурсионной программой. Хотите красивый загар и в то же время отдых тюленем - это не для Вас? По утрам и вечерам успеем позагорать на пляжах Батуми, Гонио, Чакви и даже Сарпи, любуясь на купола турецкой мечети. А когда на пляже жарко мы посмотрим: Старую и Новую часть Бульвара, Порт, Старый Батуми, Рыбный Рынок и рыбный ресторан, отправимся в горную Аджарию. С радостью помогу Вам с выбором и бронированием отелей или гостевых домов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. В Батуми:
- Старую и Новую часть Бульвара
- Порт
- Старый Батуми
- Рыбный Рынок и рыбный ресторан
- Историю любви Али и Нино
- Поющие фонтаны
- 2. - В горной Аджари:
- Арочный мост царицы Тамары
- Место слияния рек Чорохи и Аджарисцкали
- Водопад Махунцети
- Водопад Мирвети
- Мачахельское ущелье
- Заедем на ужин в аджарскую семью
- При желании можно сплыть по реке, «РАФТИНГ.»
Что включено
- Комфортабельный транспорт.
- Гид.
- 0.5 воды на человека в день.
- Полная экскурсионная программа.
- Один ланч в Бунгало.
Что не входит в цену
- Проживание.
- Питание и напитки.
- Входные билеты в парки.
- Прогулки на катере/яхте.
- Личные траты.
Место начала и завершения?
Любой аэропорт или Ваше место проживания в Грузии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 10.00
Экскурсия длится около 3 дней 22 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
