Батумский бульвар и незабываемый отпуск в Аджарии
Описание тура

Встречаем Вас в любом аэропорту Грузии и проведём вместе 4 дня с отдыхом на аджарских пляжах, прогулкой по морю на катере или Яхте и экскурсионной программой. Хотите красивый загар и в то же время отдых тюленем - это не для Вас? По утрам и вечерам успеем позагорать на пляжах Батуми, Гонио, Чакви и даже Сарпи, любуясь на купола турецкой мечети. А когда на пляже жарко мы посмотрим: Старую и Новую часть Бульвара, Порт, Старый Батуми, Рыбный Рынок и рыбный ресторан, отправимся в горную Аджарию. С радостью помогу Вам с выбором и бронированием отелей или гостевых домов.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. В Батуми:
  • Старую и Новую часть Бульвара
  • Порт
  • Старый Батуми
  • Рыбный Рынок и рыбный ресторан
  • Историю любви Али и Нино
  • Поющие фонтаны
  • 2. - В горной Аджари:
  • Арочный мост царицы Тамары
  • Место слияния рек Чорохи и Аджарисцкали
  • Водопад Махунцети
  • Водопад Мирвети
  • Мачахельское ущелье
  • Заедем на ужин в аджарскую семью
  • При желании можно сплыть по реке, «РАФТИНГ.»
Что включено
  • Комфортабельный транспорт.
  • Гид.
  • 0.5 воды на человека в день.
  • Полная экскурсионная программа.
  • Один ланч в Бунгало.
Что не входит в цену
  • Проживание.
  • Питание и напитки.
  • Входные билеты в парки.
  • Прогулки на катере/яхте.
  • Личные траты.
Место начала и завершения?
Любой аэропорт или Ваше место проживания в Грузии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 10.00
Экскурсия длится около 3 дней 22 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

