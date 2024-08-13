Горные селения Сванетии. Индивидуальный тур
Побывать в аутентичных сёлах, где сохранились свои культура и традиции, и погулять по леднику
Начало: Батуми, 08:00
2 июл в 08:00
3 июл в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
На родину своенравных сванов: индивидуальное путешествие в Местиа
Увидеть древние башни и дворец, полюбоваться горами, добраться к леднику и попробовать кубдари
Начало: Ваше место проживания в Батуми, 8:00 (можно раньше...
1 июл в 08:00
8 июл в 08:00
€170 за человека
Сванетия для вас: индивидуально по высокогорью с треккингом к леднику
Рассмотреть древние башни, полюбоваться горами и бирюзой Ингури, погрузиться в историю и быт местных
Начало: Батуми, точное место - по договорённости, 7:00
21 июн в 07:00
21 июл в 07:00
€500 за всё до 5 чел.
Шопинг и монастыри в Трабзоне: путешествие с выездом из Батуми
Закупиться турецкими вкусностями и погулять по старинным улочкам
Начало: Грузия, Батуми, Дом Юстиции, 9:30
4 июл в 08:00
$285 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина13 августа 2024Это была не забываемая поездка в Сванетию, думали сначала брать 2 или 3 дня и могу сказать, что только 3.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «3-дневные туры»
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