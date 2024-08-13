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Ехали из Батуми - дорога заняла целый день, но по дороге было много красивых локаций и остановок, поэтому пролетела она быстро, и конечно изюминкой первого дня это была Ингурская ГЭС и обед в у горной речки. Наш проводник Джаба - знал каждый уголок в этих местах, поэтому ни одно красивое место не было пропущено. Второй день мы провели в окрестностях Местии и в ней самой, поднимались в горы. Нас было 4 человека включая ребенка 11 лет и мамы 67 лет, маршрут был комфортным для всех, если мы с супругом уходили вперед по горной тропе, то Джаба всегда был с остальной группой, мама ему за это очень благодарна. Основная цель 3-го дня была походом на ледник - такое мы видели первый раз - захватывает дух, путь был не простой но результат его оправдал. От поездки мы остались в восторге, и еще раз спасибо нашему сопровождающему Джаба, он сделал все для нашего комфорта.