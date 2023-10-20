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10%
Авторский тур
8 дней
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
«Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
739$666 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
«Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
673$606 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
В Батуми на минутку: 5-дневный тур
Начало: Аэропорт Батуми
«Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед из горных продуктов вприкуску с вином или чачей»
Расписание: Вт., ср., чт., пт., сб.
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 388$349 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаргиз20 октября 2023Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Гастрономические»
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На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Батуми, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024