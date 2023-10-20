Гастрономические туры Батуми

Найдено 3 тура в категории «Гастрономические» в Батуми, цены от $349, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
«Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
739$666 за человека
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
«Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
673$606 за человека
В Батуми на минутку: 5-дневный тур
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
В Батуми на минутку: 5-дневный тур
Начало: Аэропорт Батуми
«Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед из горных продуктов вприкуску с вином или чачей»
Расписание: Вт., ср., чт., пт., сб.
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 388$349 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наргиз
    20 октября 2023
    Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
    Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта
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    местной и известной у нас группы""Mgzavrebi"", и а этой весной решили рвануть. Списались, оперативно получили ответы, цены, ссылки на сайт. Купили тур. Грузия - удивительно многообразна, красивейшая природа, исторические места, гостеприимные люди, натуральные продукты, недорого питаться, весна переходящая в лето просто кайф. Все цветет, красиво, воздух вообще молчу. Одна из лучших поездок. Спасибо за ту заботу, радость, внимание, за дружную группу, куда нас присоединили, за отличный сервис и за таких классных гидов и водителя. Тур был классный. Группа довольна и мы тоже. спасибо. Вернемся! Рекомендуем❤️ Наргиз, Казахстан, Алматы.

  • V
    Vasilisa
    19 сентября 2022
    Горная Сванетия
    ПОтрясающая экскурсия по невероятно красивым местам! Количество увиденной красоты превзошло все ожидания от экскурсии, без преувеличения. Нашим проводником в путешествие
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    в Сванетию был Давид. Когда едешь в длительную экскурсию (2 дня) критически важно чтобы с человеком было комфортно находится, общаться. В этом смысле Давид идеальный напарник для путешествий. Так же хотим отметить ту аккуратность и внимательность с которой Давид ведёт машину (кто знаком с Грузинской манерой езды и дорогами, по

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
  2. Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
  3. В Батуми на минутку: 5-дневный тур
Сколько стоит тур в Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 349 до 666 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Батуми, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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