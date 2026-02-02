Описание тура
Откройте для себя Грузию в незабываемом туре, где вас ждёт тёплое Черное море, вкуснейшая грузинская кухня и величественные горные пейзажи. Участвуйте в мастер-классе по танцам, наслаждайтесь дегустацией лучших вин и погружайтесь в местные традиции. Завершите путешествие на концерте Меладзе, поя с единомышленниками его хит Красиво ты вошла в мою грешную жизнь прямо у сцены. Этот тур подарит вам уникальные впечатления и незабываемые моменты!
Если вам нужно на день раньше/позже улететь/ прилететь напишите нам в чат мы обсудим индивидуальные условия
Программа тура по дням
Я повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свой
Прилет в Батуми и заселение в отель.
Прогулка по вечернему Батуми, наслаждаясь морским бризом и огнями.
Посещение скульптуры Али и Нино и знакомство с их увлекательной историей любви.
Дегустация грузинских вин — много интересного!
Ужин в атмосферном ресторане с живой музыкой и вкусной грузинской кухней.
Тропикана-женщина, горяча и бешена
Посещаем крутую точку для фотографий с самолетом — сделаем классные кадры!
Загораем и купаемся на море — наслаждаемся отдыхом.
Вечером, ради чего мы сюда приехали, идем на концерт Меладзе — отрываемся по полной!
Красиво, ты вошла в мою грешную жизнь
Сначала заедем на слияние рек Чохори и Аджарис Тцхали — там качели с классным видом.
Поглядим на Водопад Любви.
Посетим Водопад Махунцети — самый высокий в Аджарии.
Зайдем на Мост Царицы Тамары, построенный в 12 веке. У
видим арочный Мост Цхемлара. Заглянем к Водопаду Мирвети и прогуляемся по самшитовому лесу.
Исследуем Национальный парк Мачахела. Сделаем фото у памятника Мачахельскому ружью. Посмотрим бункер и пушку времен Второй мировой войны.
Пройдем по навесному мосту над рекой. Увидим Водопад Каримана — ступенчатый водопад.
Купаемся в горной реке.
Завершим день застольем в семейном ресторане с программой. Участвуем в мастер-классе по грузинским танцам.
Небеса мои обетованные
Подъем на Гомис Мта. Начнем утро с подъема на Гомис Мта. Это будет захватывающее приключение, где облака окажутся ниже нас, создавая невероятный пейзаж.
Пикник с шашлыками. Приготовим шашлыки и насладимся вкусной едой на свежем воздухе.
Заключительный вечер проведем с танцами в ресторане Батуми
Спрячем слёзы от посторонних
Свободное время и вылет домой
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с завтраками
- Билеты на концерт Меладзе (Танцпол у сцены - сможем насладиться выступлением вблизи)
- Трансферы от аэропорта в отель
- Дегустация вина
- Сопровождение организатора весь тур
- Шашлыки в горах
- Ужин в семейном ресторане
- Мастер-класс по грузинским танцам
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные затраты