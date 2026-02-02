Мои заказы

Девичник в Грузии с посещением концерта Меладзе

Откройте для себя Грузию в незабываемом туре
Девичник в Грузии с посещением концерта МеладзеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Девичник в Грузии с посещением концерта МеладзеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Девичник в Грузии с посещением концерта МеладзеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Откройте для себя Грузию в незабываемом туре, где вас ждёт тёплое Черное море, вкуснейшая грузинская кухня и величественные горные пейзажи. Участвуйте в мастер-классе по танцам, наслаждайтесь дегустацией лучших вин и погружайтесь в местные традиции. Завершите путешествие на концерте Меладзе, поя с единомышленниками его хит Красиво ты вошла в мою грешную жизнь прямо у сцены. Этот тур подарит вам уникальные впечатления и незабываемые моменты!

Если вам нужно на день раньше/позже улететь/ прилететь напишите нам в чат мы обсудим индивидуальные условия

Программа тура по дням

1 день

Я повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свой

  • Прилет в Батуми и заселение в отель.

  • Прогулка по вечернему Батуми, наслаждаясь морским бризом и огнями.

  • Посещение скульптуры Али и Нино и знакомство с их увлекательной историей любви.

  • Дегустация грузинских вин — много интересного!

  • Ужин в атмосферном ресторане с живой музыкой и вкусной грузинской кухней.

Я повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свойЯ повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свойЯ повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Тропикана-женщина, горяча и бешена

  • Посещаем крутую точку для фотографий с самолетом — сделаем классные кадры!

  • Загораем и купаемся на море — наслаждаемся отдыхом.

  • Вечером, ради чего мы сюда приехали, идем на концерт Меладзе — отрываемся по полной!

Тропикана-женщина, горяча и бешенаТропикана-женщина, горяча и бешенаТропикана-женщина, горяча и бешена
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Красиво, ты вошла в мою грешную жизнь

  • Сначала заедем на слияние рек Чохори и Аджарис Тцхали — там качели с классным видом.

  • Поглядим на Водопад Любви.

  • Посетим Водопад Махунцети — самый высокий в Аджарии.

  • Зайдем на Мост Царицы Тамары, построенный в 12 веке. У

  • видим арочный Мост Цхемлара. Заглянем к Водопаду Мирвети и прогуляемся по самшитовому лесу.

  • Исследуем Национальный парк Мачахела. Сделаем фото у памятника Мачахельскому ружью. Посмотрим бункер и пушку времен Второй мировой войны.

  • Пройдем по навесному мосту над рекой. Увидим Водопад Каримана — ступенчатый водопад.

  • Купаемся в горной реке.

  • Завершим день застольем в семейном ресторане с программой. Участвуем в мастер-классе по грузинским танцам.

Красиво, ты вошла в мою грешную жизньКрасиво, ты вошла в мою грешную жизньКрасиво, ты вошла в мою грешную жизнь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Небеса мои обетованные

  • Подъем на Гомис Мта. Начнем утро с подъема на Гомис Мта. Это будет захватывающее приключение, где облака окажутся ниже нас, создавая невероятный пейзаж.

  • Пикник с шашлыками. Приготовим шашлыки и насладимся вкусной едой на свежем воздухе.

  • Заключительный вечер проведем с танцами в ресторане Батуми

Небеса мои обетованныеНебеса мои обетованныеНебеса мои обетованные
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Спрячем слёзы от посторонних

  • Свободное время и вылет домой

Спрячем слёзы от постороннихСпрячем слёзы от постороннихСпрячем слёзы от посторонних
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с завтраками
  • Билеты на концерт Меладзе (Танцпол у сцены - сможем насладиться выступлением вблизи)
  • Трансферы от аэропорта в отель
  • Дегустация вина
  • Сопровождение организатора весь тур
  • Шашлыки в горах
  • Ужин в семейном ресторане
  • Мастер-класс по грузинским танцам
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные затраты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дарья
Дарья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Дарья, и я уже 5 лет создаю незабываемые авторские туры. Ранее работала турагентом, поэтому точно знаю, как сделать путешествие не только комфортным и доступным, но и насыщенным
читать дальшеуменьшить

эмоциями! Наша команда организует туры по Дагестану, Осетии, Армении и Мальдивам. Мы предлагаем: - Опытных гидов, которые поделятся местными традициями и культурой. -Насыщенные программы с увлекательными экскурсиями. -Забронированное проверенное жилье с отзывами выше 4,7 из 5. -Интересные мастер-классы для всех желающих. Самое главное для нас — чтобы люди кайфовали в путешествии, погружались в колорит новой страны и получали яркие эмоции!

Тур входит в следующие категории Батуми

Похожие туры на «Девичник в Грузии с посещением концерта Меладзе»

Комфорт-тур по Батуми и окрестностям: горы Аджарии, каньон Мартвили, главные места и рафтинг
На машине
Сплавы и рафтинг
7 дней
1 отзыв
Комфорт-тур по Батуми и окрестностям: горы Аджарии, каньон Мартвили, главные места и рафтинг
Исследовать пещеру Прометея, погулять по улочкам Батуми, увидеть древние монастыри
Начало: Аэропорт или вокзал Батуми, до 18:00
8 июн в 08:00
21 сен в 08:00
100 000 ₽ за человека
2-х дневный тур в горную Сванетию
Пешая
На машине
1 день 16 часов
5 отзывов
2-х дневный тур в горную Сванетию
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 9:00
$480 за всё до 8 чел.
Выходные в горах Аджарии с выездом из Батуми: тур на внедорожнике только для вашей компании
На машине
Джиппинг
2 дня
Выходные в горах Аджарии с выездом из Батуми: тур на внедорожнике только для вашей компании
Насладиться отдыхом на природе у водопадов и озёр и отведать домашних грузинских блюд
Начало: Батуми, ул. Баку, 1 в 9:00
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
$560 за всё до 4 чел.
От Чёрного моря к склонам Кавказа: индивидуальный тур из Батуми на встречу с достоянием гор
На машине
6 дней
От Чёрного моря к склонам Кавказа: индивидуальный тур из Батуми на встречу с достоянием гор
Пожить среди сванских башен, полюбоваться бирюзой рек и узнать об альпинисте из песни Высоцкого
Начало: Аэропорт Батуми, по времени рейса
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$880 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Батуми
Все туры из Батуми
от 87 000 ₽ за человека