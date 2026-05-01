Край башен и величественных гор Погрузитесь в уникальный мир горной Грузии! Сванетия — это край суровой красоты и древней истории, где величественные пики сменяются зелёными долинами, а старинные башни хранят легенды столетий. Природа, от которой захватывает дух Вас ждут панорамные виды на Кавказские пики, ледники и кристально чистые реки. Каждый поворот горной тропы открывает новые потрясающие пейзажи, которые невозможно забыть. Живая история под открытым небом Вы увидите знаменитые сванские башни, уникальные музеи под открытым небом и древние храмы, где сохранились фрески, пережившие века. Это место, где история не спрятана в залах, а окружает вас повсюду. Атмосфера горного края Мы заглянем в небольшие деревни, где жизнь течёт в ритме гор, а местные жители с радостью делятся своими традициями и кухней. Здесь можно попробовать настоящие сванские блюда, ощутить вкус местного вина и стать частью традиционного застолья. Путешествие без забот Мы заранее продумали маршруты, выбрали уютные отели и проверили каждый ресторан, чтобы вы могли полностью расслабиться и наслаждаться поездкой. Вас ждут пешие прогулки по самым живописным тропам, возможность сделать десятки кадров на фоне древних башен и ледников — и главное, чувство, что вы прикоснулись к чему-то настоящему. Важная информация:

• Рекомендуем взять с собой:

спортивную одежду и удобную обувь для треккинга — тёплую куртку по сезону (в горах прохладно даже летом) — солнцезащитные очки и головной убор — личные лекарственные препараты — средства личной гигиены и небольшую бутылку воды • Ограничения:.

Возраст участников — от 19 до 65 лет — Физическая подготовка: лёгкий уровень (короткие пешие прогулки и треккинг).