Открывая древнюю Грузию: по следам Сванов (3 дня)

Сванетия — сердце горной Грузии, где история, культура и природа соединяются в одном пространстве.

Это путешествие не только по живописным дорогам, но и по следам древних сванов — народа, сохранившего свои
читать дальше

традиции, язык и дух свободы.

Мы увидим величественные башни Местии, древнее Ушгули, ледник Чалаади и познакомимся с настоящей атмосферой горной жизни. Тур рассчитан на тех, кто хочет почувствовать подлинную Грузию и вдохновиться её красотой.

Описание тура

Край башен и величественных гор Погрузитесь в уникальный мир горной Грузии! Сванетия — это край суровой красоты и древней истории, где величественные пики сменяются зелёными долинами, а старинные башни хранят легенды столетий. Природа, от которой захватывает дух Вас ждут панорамные виды на Кавказские пики, ледники и кристально чистые реки. Каждый поворот горной тропы открывает новые потрясающие пейзажи, которые невозможно забыть. Живая история под открытым небом Вы увидите знаменитые сванские башни, уникальные музеи под открытым небом и древние храмы, где сохранились фрески, пережившие века. Это место, где история не спрятана в залах, а окружает вас повсюду. Атмосфера горного края Мы заглянем в небольшие деревни, где жизнь течёт в ритме гор, а местные жители с радостью делятся своими традициями и кухней. Здесь можно попробовать настоящие сванские блюда, ощутить вкус местного вина и стать частью традиционного застолья. Путешествие без забот Мы заранее продумали маршруты, выбрали уютные отели и проверили каждый ресторан, чтобы вы могли полностью расслабиться и наслаждаться поездкой. Вас ждут пешие прогулки по самым живописным тропам, возможность сделать десятки кадров на фоне древних башен и ледников — и главное, чувство, что вы прикоснулись к чему-то настоящему. Важная информация:

• Рекомендуем взять с собой:

спортивную одежду и удобную обувь для треккинга — тёплую куртку по сезону (в горах прохладно даже летом) — солнцезащитные очки и головной убор — личные лекарственные препараты — средства личной гигиены и небольшую бутылку воды • Ограничения:.
Возраст участников — от 19 до 65 лет — Физическая подготовка: лёгкий уровень (короткие пешие прогулки и треккинг).

Трёхдневное путешествие в Сванетию: от дворца Дадиани и Ингурской ГЭС до башен Местии, легендарного Ушгули и ледника Чалаади. История, горы и сванское гостеприимство в каждом дне. Стоимость — 450 лари, включено проживание, трансфер, экскурсии и ужин во 2 день; остальное питание — самостоятельно.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ингур ГЭС
  • Музей Ингур ГЭС
  • Дворец Дадиани
  • Водопад Любви
  • Местия
  • Ушгули
  • Сванские башни
  • Башня Любви
  • Ледник Чалаади
Что включено
  • Трансфер по всему маршруту
  • Проживание (2 ночи в гостевом доме)
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты
  • Ужин во второй день тура
Что не входит в цену
  • Остальное питание
  • Личные расходы и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, по договоренности
Завершение: Батуми
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой:
  • Спортивную одежду и удобную обувь для треккинга
  • Тёплую куртку по сезону (в горах прохладно даже летом)
  • Солнцезащитные очки и головной убор
  • Личные лекарственные препараты
  • Средства личной гигиены и небольшую бутылку воды
  • Ограничения:
  • Возраст участников - от 19 до 65 лет
  • Физическая подготовка: лёгкий уровень (короткие пешие прогулки и треккинг)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Батуми

$199 за человека