Сванетия — сердце горной Грузии, где история, культура и природа соединяются в одном пространстве.
Это путешествие не только по живописным дорогам, но и по следам древних сванов — народа, сохранившего свои
Это путешествие не только по живописным дорогам, но и по следам древних сванов — народа, сохранившего свои
Описание тура
Край башен и величественных гор Погрузитесь в уникальный мир горной Грузии! Сванетия — это край суровой красоты и древней истории, где величественные пики сменяются зелёными долинами, а старинные башни хранят легенды столетий. Природа, от которой захватывает дух Вас ждут панорамные виды на Кавказские пики, ледники и кристально чистые реки. Каждый поворот горной тропы открывает новые потрясающие пейзажи, которые невозможно забыть. Живая история под открытым небом Вы увидите знаменитые сванские башни, уникальные музеи под открытым небом и древние храмы, где сохранились фрески, пережившие века. Это место, где история не спрятана в залах, а окружает вас повсюду. Атмосфера горного края Мы заглянем в небольшие деревни, где жизнь течёт в ритме гор, а местные жители с радостью делятся своими традициями и кухней. Здесь можно попробовать настоящие сванские блюда, ощутить вкус местного вина и стать частью традиционного застолья. Путешествие без забот Мы заранее продумали маршруты, выбрали уютные отели и проверили каждый ресторан, чтобы вы могли полностью расслабиться и наслаждаться поездкой. Вас ждут пешие прогулки по самым живописным тропам, возможность сделать десятки кадров на фоне древних башен и ледников — и главное, чувство, что вы прикоснулись к чему-то настоящему. Важная информация:
• Рекомендуем взять с собой:
спортивную одежду и удобную обувь для треккинга — тёплую куртку по сезону (в горах прохладно даже летом) — солнцезащитные очки и головной убор — личные лекарственные препараты — средства личной гигиены и небольшую бутылку воды • Ограничения:.
спортивную одежду и удобную обувь для треккинга — тёплую куртку по сезону (в горах прохладно даже летом) — солнцезащитные очки и головной убор — личные лекарственные препараты — средства личной гигиены и небольшую бутылку воды • Ограничения:.
Возраст участников — от 19 до 65 лет — Физическая подготовка: лёгкий уровень (короткие пешие прогулки и треккинг).
Трёхдневное путешествие в Сванетию: от дворца Дадиани и Ингурской ГЭС до башен Местии, легендарного Ушгули и ледника Чалаади. История, горы и сванское гостеприимство в каждом дне. Стоимость — 450 лари, включено проживание, трансфер, экскурсии и ужин во 2 день; остальное питание — самостоятельно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ингур ГЭС
- Музей Ингур ГЭС
- Дворец Дадиани
- Водопад Любви
- Местия
- Ушгули
- Сванские башни
- Башня Любви
- Ледник Чалаади
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Проживание (2 ночи в гостевом доме)
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты
- Ужин во второй день тура
Что не входит в цену
- Остальное питание
- Личные расходы и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, по договоренности
Завершение: Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Трёхдневное путешествие в Сванетию: от дворца Дадиани и Ингурской ГЭС до башен Местии, легендарного Ушгули и ледника Чалаади. История, горы и сванское гостеприимство в каждом дне. Стоимость — 450 лари, включено проживание, трансфер, экскурсии и ужин во 2 день; остальное питание — самостоятельно.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой:
- Спортивную одежду и удобную обувь для треккинга
- Тёплую куртку по сезону (в горах прохладно даже летом)
- Солнцезащитные очки и головной убор
- Личные лекарственные препараты
- Средства личной гигиены и небольшую бутылку воды
- Ограничения:
- Возраст участников - от 19 до 65 лет
- Физическая подготовка: лёгкий уровень (короткие пешие прогулки и треккинг)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Батуми
Похожие туры на «Открывая древнюю Грузию: по следам Сванов (3 дня)»
-
10%
От моря в Батуми до вершин Казбека: древние города, весёлые застолья и дегустации вин
Попробовать вино прямо из цистерн, посмотреть танцевальное шоу и узнать много интересного о стране
Начало: Батуми, аэропорт, точное время по договорённости
14 мая в 08:00
21 мая в 08:00
$990
$1100 за человека
-
10%
Индивидуальное путешествие по Батуми и Аджарии
Исследовать второй по величине город Грузии, подышать морем и поучаствовать в традиционном застолье
Начало: Батуми, в любое удобное время
9 мая в 08:00
13 мая в 08:00
€428
€475 за человека
Комфорт-тур по Батуми и окрестностям: горы Аджарии, каньон Мартвили, главные места и рафтинг
Исследовать пещеру Прометея, погулять по улочкам Батуми, увидеть древние монастыри
Начало: Аэропорт или вокзал Батуми, до 18:00
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
100 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур по следам предков в Хевсурети: озёра, ущелье и древние деревушки
Побывать в уединённых высокогорных сёлах, полюбоваться водоёмами и узнать загадки Шатили
Начало: Батуми, 4:00
18 июл в 08:00
5 сен в 08:00
€3000 за всё до 6 чел.
$199 за человека