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Гарантированный тур в Грузию «Отпуск в Батуми-2025»

Индивидуальный тур в Батуми: путешествуйте без ограничений и дожиданий группы
Наше пятидневное путешествие в Батуми подарит Вам сказочное настроение и яркие воспоминания. Неважно, отправитесь Вы с компанией или в одиночку — наша программа не даст Вам заскучать.

Яркая Аджария, древние пещеры и каньоны, солнечные пляжи, грузинские застолья и увлекательные маршруты с талантливыми экскурсоводами — вы точно прочувствуете дух города и поразитесь его национальному колориту!
Гарантированный тур в Грузию «Отпуск в Батуми-2025»
Гарантированный тур в Грузию «Отпуск в Батуми-2025»
Гарантированный тур в Грузию «Отпуск в Батуми-2025»
Ближайшие даты:
31
июл1
авг2
авг3
авг4
авг5
авг6
авг
Время начала: 09:00, 18:00

Описание тура

Короткое знакомство с прекрасной Аджарией

Вы проведете пять дней счастья в Батуми среди красивейших закатов, атмосферы умиротворения, любви и гостеприимства. Батуми — город, окруженный изумрудными горами, где вас ждет вкуснейшая грузинская кухня и команда профессионалов, которая покажет Вам Грузию! Наша поездка откроет Вам отдых в Батуми с другой стороны. Чтобы почувствовать горы, насладиться прохладой рек и водопадов, отобедать в национальных традициях, сделать замечательные фото и отдохнуть от зноя и суеты, мы предлагаем посетить горную Аджарию. Наше путешествие пройдет вдоль рек Чорохи и Аджарисцкали, слияние которых Вы сможете наблюдать. Мы будем делать остановки, чтобы сделать фото, насладиться красотой природы, понаблюдать за ее покоем, за размеренной жизнью сельских жителей, пообщаться и выпить стаканчик грузинского вина.

Дары природы

Но и это еще не все! После посещения Аджарии мы покажем вам местный ботанический сад и удивительные природные памятники, сохранившиеся в своей первозданной красоте еще с древних времен! А прекрасным досугом после путешествий станет отдых на море.

Дополнительная информация

Наши туры прекрасны тем, что не нужно дожидаться, пока соберется группа: если вас от двух человек, мы гарантированно проведем для Вас тур.

еженедельно по средам

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Батуми
  • Ботанический сад Батуми
  • Водопады Мирвети и Махунцети, Чухунети
  • Средневековый арочный мост
  • Крепость Петра
  • Форелевая ферма
  • Пляж с магнитным песком Шекветили
Что включено
  • Проживание в отеле Tsereteli Palace Батуми 4 ночи с завтраком
  • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
  • Обзорная пешеходная экскурсия по Батуми
  • Питьевая вода для каждого участника тура
  • Экскурсия / «Великолепная Аджария/» с обедом и национальными напитками
  • Экскурсия / «Волшебные субтропики/» с обедом и национальными напитками
Что не входит в цену
  • Авиа перелет в Батуми
  • Входные билеты по программе (ботанический сад 8$, крепость Петра-3$)
  • Личные расходы
  • Страховка ОБЯЗАТЕЛЬНО (оформляется самостоятельно в вашей стране)
  • Одноместное размещение 160$
Место начала и завершения?
Международный аэропорт Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: еженедельно по средам
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Добрый день, благодарим за бронирование нашего тура
  • Контакты: +995557605394, обязательно свяжитесь с нами по телефону, Viber, Telegram или WhatsApp
  • До встречи в Батуми
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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