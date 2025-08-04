Короткое знакомство с прекрасной Аджарией

Вы проведете пять дней счастья в Батуми среди красивейших закатов, атмосферы умиротворения, любви и гостеприимства. Батуми — город, окруженный изумрудными горами, где вас ждет вкуснейшая грузинская кухня и команда профессионалов, которая покажет Вам Грузию! Наша поездка откроет Вам отдых в Батуми с другой стороны. Чтобы почувствовать горы, насладиться прохладой рек и водопадов, отобедать в национальных традициях, сделать замечательные фото и отдохнуть от зноя и суеты, мы предлагаем посетить горную Аджарию. Наше путешествие пройдет вдоль рек Чорохи и Аджарисцкали, слияние которых Вы сможете наблюдать. Мы будем делать остановки, чтобы сделать фото, насладиться красотой природы, понаблюдать за ее покоем, за размеренной жизнью сельских жителей, пообщаться и выпить стаканчик грузинского вина.

Дары природы

Но и это еще не все! После посещения Аджарии мы покажем вам местный ботанический сад и удивительные природные памятники, сохранившиеся в своей первозданной красоте еще с древних времен! А прекрасным досугом после путешествий станет отдых на море.

Дополнительная информация

Наши туры прекрасны тем, что не нужно дожидаться, пока соберется группа: если вас от двух человек, мы гарантированно проведем для Вас тур.