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15%
Батуми с пляжным отдыхом и поездками в горы
Погулять среди реликтовых лесов и водопадов, побывать на аджарском шоу на природе и отдохнуть у моря
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
8 июл в 09:00
15 июл в 09:00
$610
$717 за человека
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10%
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
3 июл в 08:00
6 июл в 08:00
$810
$900 за человека
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10%
Отдых на море в Батуми: дегустация, 4 парка, горная Аджария, Имерети и Самегрело
Увидеть экзотических птиц, проплыть на лодке в Мартвили и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, с 9:00. Возможна встреча в любое ...
3 июл в 08:00
6 июл в 08:00
$809
$898 за человека
Индивидуальное путешествие по Батуми и Аджарии
Исследовать второй по величине город Грузии, подышать морем и поучаствовать в традиционном застолье
Начало: Батуми, в любое удобное время
4 июл в 08:00
8 июл в 08:00
€475 за человека
Экскурсии по Батуми и окрестностям и пляжный отдых в Уреки только для вашей компании
Понежиться на чёрном магнитном песке, увидеть горы Аджарии и осмотреть византийскую крепость Петра
Начало: Аэропорт Батуми или ж/д вокзал, встретим в любое в...
5 июл в 08:00
12 июл в 08:00
€590 за человека
Индивидуально по западу и югу Грузии: Батуми, Боржоми, Кутаиси
Побережье и горы. Вардзиа, Рабат, монастыри и крепости. Кулинарные мастер-классы и винная дегустация
Начало: Аэропорт Батуми, по времени вашего рейса. Также мо...
4 июл в 08:00
5 июл в 08:00
€1170 за человека
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8 дней райского наслаждения в Батуми и окрестностях - топ локации
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Развлечения»
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