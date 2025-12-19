Встречаемся и отправляемся к живописному Жинвальскому водохранилищу. Оно расположено на реке Арагви, в 60 км от Тбилиси, и известно своей кристально чистой водой и потрясающими видами. Здесь же находится крепость Ананури, возвышающаяся над водной гладью. Это место идеально подходит для незабываемых фотографий и неспешных прогулок.

Затем доедем до Рошки — уединённого высокогорного села в регионе Хевсурети, откуда прогуляемся до Абуделаурских озёр. 3 водоёма на высоте около 2800 метров у подножия массива Чаухи поражают своей красотой: одно из них изумрудного цвета, второе — белёсо-голубого, а третье — насыщенно-синего. Такое сочетание красок делает уголок настоящей природной достопримечательностью.