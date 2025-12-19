Мои заказы

Индивидуальный тур по следам предков в Хевсурети: озёра, ущелье и древние деревушки

Побывать в уединённых высокогорных сёлах, полюбоваться водоёмами и узнать загадки Шатили
Путешествие по Хевсурети — это погружение в мир нетронутой природы, древних легенд и уникальной архитектуры.

Вас ждут подъём к Абуделаурским озёрам, сияющим оттенками голубого и изумрудного, прогулка по загадочной крепости Муцо,
нависающей над ущельем, и посещение таинственных гробниц Анатори, хранящих многовековую историю.

Мы полюбуемся Жинвальским водохранилищем, погуляем по Шатили — каменной крепости-селении, поражающей своей монументальностью, — и по впечатляющему ущелью Андаки недалеко от границы с Дагестаном.

Вы пройдётесь узкими улочками средневековых деревень, насладитесь тишиной высокогорья и познакомитесь с традиционным бытом хевсуров, сохранившимся почти в неизменном виде. Горные пейзажи и аутентичная атмосфера этого уголка Грузии сделают ваше путешествие незабываемым!

Описание тура

Организационные детали

Мобильная связь в горах слабая, лучше иметь спутниковый телефон или рацию.
Погода может резко меняться — обязательно взять тёплую одежду.
Шатили находится недалеко от границы, поэтому паспорт нужен обязательно (пограничники могут проверить).

Программа тура по дням

1 день

Жинвальское водохранилище и горные озёра у массива Чаухи

Встречаемся и отправляемся к живописному Жинвальскому водохранилищу. Оно расположено на реке Арагви, в 60 км от Тбилиси, и известно своей кристально чистой водой и потрясающими видами. Здесь же находится крепость Ананури, возвышающаяся над водной гладью. Это место идеально подходит для незабываемых фотографий и неспешных прогулок.

Затем доедем до Рошки — уединённого высокогорного села в регионе Хевсурети, откуда прогуляемся до Абуделаурских озёр. 3 водоёма на высоте около 2800 метров у подножия массива Чаухи поражают своей красотой: одно из них изумрудного цвета, второе — белёсо-голубого, а третье — насыщенно-синего. Такое сочетание красок делает уголок настоящей природной достопримечательностью.

2 день

Средневековые крепости и мистическая атмосфера Хевсурети

Начнём день с путешествия в древнюю крепость-деревню Муцо, расположенную на высоте 1880 метров над уровнем моря. Уникальный оборонительный комплекс, построенный прямо на отвесных скалах, веками защищал местных жителей от набегов. Узкие улочки, каменные башни и дома, сливающиеся с природным ландшафтом, создают атмосферу средневековой Грузии.

Затем посетим Ардоти — крошечное хевсурское село, почти полностью покинутое, но сохранившее подлинный дух прошлого. Это одно из самых аутентичных мест региона, где можно ощутить, каким был быт горцев столетия назад.

3 день

Величественное ущелье Андаки

Сегодня вас ждёт знакомство с Андаки — живописным ущельем в Хевсурети, расположенным недалеко от границы с Дагестаном. Оно впечатляет отвесными скалами, бурными потоками реки и горными деревушками, разбросанными по склонам. Дикая природа региона, нетронутая цивилизацией, делает его идеальным для уединённых прогулок и знакомства с традиционной архитектурой высокогорных поселений.

4 день

Уединённое село Цурте

В этот день отправимся в одно из самых уединённых мест Хевсурети — Цурте. Горное поселение, скрытое среди суровых вершин, отличается древней историей и уникальной атмосферой. Здесь вы сможете ощутить тишину высокогорья и прикоснуться к традиционному быту хевсуров, сохранившемуся практически в неизменном виде.

5 день

Гробницы Анатори и тайны древнего Шатили

Заключительный день начнём с посещения гробниц Анатори — древнего захоронения, расположенного в 10 км от Шатили. Это одно из самых загадочных мест региона, где среди каменных усыпальниц чувствуется дыхание веков.

Завершением путешествия станет знакомство с Шатили — легендарной крепостью-селением, стоящей на высоте 1400 метров. Это настоящий каменный город, где древние башни и дома сливаются в единый архитектурный ансамбль. Атмосфера Средневековья, потрясающие горные панорамы и богатая история делают уголок жемчужиной Хевсурети.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины, ланч-боксы в походах
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги сертифицированного гида
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Батуми и обратно
  • Обеды
  • Личные расходы
  • В период с 1 июня по 15 октября проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, 4:00
Завершение: Батуми, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Zviad
Zviad — ваш гид в Батуми
Меня зовут Звиад, я родился в Батуми. Более 18 лет работаю в сфере туризма, вхожу в ассоциацию сертифицированных гидов Грузии. Дважды был призёром конкурсов «Лучший гид-водитель» и «Неудержимый гид». Провожу групповые и индивидуальные туры по всей стране: обзорные, экстремальные, гастрономические, по труднодоступным местам, с дегустациями и мастер-классами. Жду вас в Сакартвело!

