Мобильная связь в горах слабая, лучше иметь спутниковый телефон или рацию.
Погода может резко меняться — обязательно взять тёплую одежду.
Шатили находится недалеко от границы, поэтому паспорт нужен обязательно (пограничники могут проверить).
Жинвальское водохранилище и горные озёра у массива Чаухи
Встречаемся и отправляемся к живописному Жинвальскому водохранилищу. Оно расположено на реке Арагви, в 60 км от Тбилиси, и известно своей кристально чистой водой и потрясающими видами. Здесь же находится крепость Ананури, возвышающаяся над водной гладью. Это место идеально подходит для незабываемых фотографий и неспешных прогулок.
Затем доедем до Рошки — уединённого высокогорного села в регионе Хевсурети, откуда прогуляемся до Абуделаурских озёр. 3 водоёма на высоте около 2800 метров у подножия массива Чаухи поражают своей красотой: одно из них изумрудного цвета, второе — белёсо-голубого, а третье — насыщенно-синего. Такое сочетание красок делает уголок настоящей природной достопримечательностью.
Средневековые крепости и мистическая атмосфера Хевсурети
Начнём день с путешествия в древнюю крепость-деревню Муцо, расположенную на высоте 1880 метров над уровнем моря. Уникальный оборонительный комплекс, построенный прямо на отвесных скалах, веками защищал местных жителей от набегов. Узкие улочки, каменные башни и дома, сливающиеся с природным ландшафтом, создают атмосферу средневековой Грузии.
Затем посетим Ардоти — крошечное хевсурское село, почти полностью покинутое, но сохранившее подлинный дух прошлого. Это одно из самых аутентичных мест региона, где можно ощутить, каким был быт горцев столетия назад.
Величественное ущелье Андаки
Сегодня вас ждёт знакомство с Андаки — живописным ущельем в Хевсурети, расположенным недалеко от границы с Дагестаном. Оно впечатляет отвесными скалами, бурными потоками реки и горными деревушками, разбросанными по склонам. Дикая природа региона, нетронутая цивилизацией, делает его идеальным для уединённых прогулок и знакомства с традиционной архитектурой высокогорных поселений.
Уединённое село Цурте
В этот день отправимся в одно из самых уединённых мест Хевсурети — Цурте. Горное поселение, скрытое среди суровых вершин, отличается древней историей и уникальной атмосферой. Здесь вы сможете ощутить тишину высокогорья и прикоснуться к традиционному быту хевсуров, сохранившемуся практически в неизменном виде.
Гробницы Анатори и тайны древнего Шатили
Заключительный день начнём с посещения гробниц Анатори — древнего захоронения, расположенного в 10 км от Шатили. Это одно из самых загадочных мест региона, где среди каменных усыпальниц чувствуется дыхание веков.
Завершением путешествия станет знакомство с Шатили — легендарной крепостью-селением, стоящей на высоте 1400 метров. Это настоящий каменный город, где древние башни и дома сливаются в единый архитектурный ансамбль. Атмосфера Средневековья, потрясающие горные панорамы и богатая история делают уголок жемчужиной Хевсурети.
