Групповая
до 19 чел.
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Проспект Руставели, 36
Расписание: Каждый день в 09:00.
Завтра в 09:00
12 апр в 09:00
$19 за человека
Групповая
до 18 чел.
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
Начало: Tbilisi, Freedom Square 4 (Courtyard by Marriott)
Расписание: Ежедневно в 08:50.
Завтра в 08:50
12 апр в 08:50
$20 за человека
Групповая
до 17 чел.
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Улица Коте Абхази, 1
Расписание: По понедельникам в 08:00.
14 апр в 08:00
21 апр в 08:00
$130 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казбегам в категории «Групповые»
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