Поездка в основном видовая и пейзажная.
Она представляет собой путешествие по Военно-Грузинской дороге через Крестовый перевал до Степанцминды и подъём к Гергетскому монастырю.
Она представляет собой путешествие по Военно-Грузинской дороге через Крестовый перевал до Степанцминды и подъём к Гергетскому монастырю.
Описание экскурсииЭкскурсия позволяет увидеть гору Казбек и Крестовый перевал, ущелье Дариал. Там в монастыре есть сыроварня, винодельня, пекарня, мёд: все продукты местного производства, натуральные и вкусные. Предлагают дегустации 5-ти сортов вина, чачу, сыры местного производства и многое другое. У вас будет возможность подышать горным воздухом и выпить горной воды. Это самый быстрый и простой способ увидеть грузинские горы. Что вас ждёт? Забираем вас от места проживания и везём на север мимо Мцхеты. Через час пути делаем первую остановку у замка Ананури (комплекс, принадлежащий арагвским Эриставам, Жинвальское водохранилище). На водохранилище устроен пляж: можно поплавать. Оттуда едем дальше до Пасанаури — посмотрим место слияния Чёрной и Белой Арагви. На сезон есть возможность поучаствовать в рафтинге на реке Арагви. Затем следуем далее на север, поднимаемся по Гудаурскому серпантину и проезжаем курорт Гудаури. За курортом находится знаменитая смотровая площадка (арка дружбы — построена 1983 году). Любители экстрима могут полетать на парапланах в Гудаури или прокатиться на квадроциклах (при соответствующих погодных условиях). Сразу за ней — Крестовый перевал. Оттуда мы спускаемся и вскоре попадаем в Степанцминду. Из Степанцминды обычно уже видно Казбек, но лучше всего он смотрится с горы, на которой стоит храм Гергети. Потом направляемся в красивое место — ущелье Дариал. Важная информация: Не бронируйте без соглосавания с гидом
С мая по октябрь с 09:00 до 10:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жинвальское водохранилище
- Крепость Ананури
- Слияние Чёрной и Белой Арагви
- Смотровая площадка в Гудаури
- Минеральные источники
- Дарияльское ушелье
- Водопад
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты
- Обед
- Аренда внедорожника для попадания в труднодоступные места - 60-70 лари за машину
Место начала и завершения?
Ваш адрес проживания
Когда и сколько длится?
Когда: С мая по октябрь с 09:00 до 10:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Не бронируйте без соглосавания с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Всё понравилось. Гид очень интеллигентный, знает про Грузию нереально много. Очень интересно слушать!
Виды на горы потрясающие, монастыри красивые, дегустация вина порадовала. Хорошая поездка 🙃
Виды на горы потрясающие, монастыри красивые, дегустация вина порадовала. Хорошая поездка 🙃
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А
От души рекомендую гида! Ездили с Георгием несколько раз - широко эрудированный, интеллигентный, интересный рассказчик, не просто излагает заученный текст, а слышит вопросы и реагирует на них. Отдельная благодарность за спокойную и уверенную манеру вождения. Было очень комфортно и и познавательно!
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A
Получили огромное удовольствие! Огромное спасибо Георгию. У подруги был день рождения и она хотела в горы. Эта экскурсия была идеальным решением, Георгий имеет классическое образование и знает очень много об истории Грузии, очень интересно рассказывает. Мы были с 6ти летним ребенком, нам всем было комфортно и хорошо.
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А
Георгий отличный гид, много чего интересного рассказал, аккуратное вождение автомобиля. В общем рекомендую! Спасибо за экскурсию!
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А
Проехали длительную монотонную поездку. Пейзажи великолепные, к сожалению, Казбег нам не открылся. Гид много знает по археологии, истории страны, раскопкам, начитанный, вежливый, но разговаривает сам с собой, словно в большом
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