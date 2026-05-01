Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Поездка в основном видовая и пейзажная.



Она представляет собой путешествие по Военно-Грузинской дороге через Крестовый перевал до Степанцминды и подъём к Гергетскому монастырю. 4.6 5 отзывов

Георгий Ваш гид в Казбегах Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $140 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.6 5 отзывов 🇷🇺 русский 9 часов 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Экскурсия позволяет увидеть гору Казбек и Крестовый перевал, ущелье Дариал. Там в монастыре есть сыроварня, винодельня, пекарня, мёд: все продукты местного производства, натуральные и вкусные. Предлагают дегустации 5-ти сортов вина, чачу, сыры местного производства и многое другое. У вас будет возможность подышать горным воздухом и выпить горной воды. Это самый быстрый и простой способ увидеть грузинские горы. Что вас ждёт? Забираем вас от места проживания и везём на север мимо Мцхеты. Через час пути делаем первую остановку у замка Ананури (комплекс, принадлежащий арагвским Эриставам, Жинвальское водохранилище). На водохранилище устроен пляж: можно поплавать. Оттуда едем дальше до Пасанаури — посмотрим место слияния Чёрной и Белой Арагви. На сезон есть возможность поучаствовать в рафтинге на реке Арагви. Затем следуем далее на север, поднимаемся по Гудаурскому серпантину и проезжаем курорт Гудаури. За курортом находится знаменитая смотровая площадка (арка дружбы — построена 1983 году). Любители экстрима могут полетать на парапланах в Гудаури или прокатиться на квадроциклах (при соответствующих погодных условиях). Сразу за ней — Крестовый перевал. Оттуда мы спускаемся и вскоре попадаем в Степанцминду. Из Степанцминды обычно уже видно Казбек, но лучше всего он смотрится с горы, на которой стоит храм Гергети. Потом направляемся в красивое место — ущелье Дариал. Важная информация: Не бронируйте без соглосавания с гидом

С мая по октябрь с 09:00 до 10:00. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Жинвальское водохранилище

Крепость Ананури

Слияние Чёрной и Белой Арагви

Смотровая площадка в Гудаури

Минеральные источники

Дарияльское ушелье

Водопад Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Билеты

Обед

Аренда внедорожника для попадания в труднодоступные места - 60-70 лари за машину Место начала и завершения? Ваш адрес проживания Когда и сколько длится? Когда: С мая по октябрь с 09:00 до 10:00. Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Не бронируйте без соглосавания с гидом Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.