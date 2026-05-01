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Экскурсия в Казбеги: Стефанцминда

Поездка в основном видовая и пейзажная.

Она представляет собой путешествие по Военно-Грузинской дороге через Крестовый перевал до Степанцминды и подъём к Гергетскому монастырю.
4.6
5 отзывов
Экскурсия в Казбеги: Стефанцминда
Экскурсия в Казбеги: Стефанцминда

Описание экскурсии

Экскурсия позволяет увидеть гору Казбек и Крестовый перевал, ущелье Дариал. Там в монастыре есть сыроварня, винодельня, пекарня, мёд: все продукты местного производства, натуральные и вкусные. Предлагают дегустации 5-ти сортов вина, чачу, сыры местного производства и многое другое. У вас будет возможность подышать горным воздухом и выпить горной воды. Это самый быстрый и простой способ увидеть грузинские горы. Что вас ждёт? Забираем вас от места проживания и везём на север мимо Мцхеты. Через час пути делаем первую остановку у замка Ананури (комплекс, принадлежащий арагвским Эриставам, Жинвальское водохранилище). На водохранилище устроен пляж: можно поплавать. Оттуда едем дальше до Пасанаури — посмотрим место слияния Чёрной и Белой Арагви. На сезон есть возможность поучаствовать в рафтинге на реке Арагви. Затем следуем далее на север, поднимаемся по Гудаурскому серпантину и проезжаем курорт Гудаури. За курортом находится знаменитая смотровая площадка (арка дружбы — построена 1983 году). Любители экстрима могут полетать на парапланах в Гудаури или прокатиться на квадроциклах (при соответствующих погодных условиях). Сразу за ней — Крестовый перевал. Оттуда мы спускаемся и вскоре попадаем в Степанцминду. Из Степанцминды обычно уже видно Казбек, но лучше всего он смотрится с горы, на которой стоит храм Гергети. Потом направляемся в красивое место — ущелье Дариал. Важная информация: Не бронируйте без соглосавания с гидом

С мая по октябрь с 09:00 до 10:00.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури
  • Слияние Чёрной и Белой Арагви
  • Смотровая площадка в Гудаури
  • Минеральные источники
  • Дарияльское ушелье
  • Водопад
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Билеты
  • Обед
  • Аренда внедорожника для попадания в труднодоступные места - 60-70 лари за машину
Место начала и завершения?
Ваш адрес проживания
Когда и сколько длится?
Когда: С мая по октябрь с 09:00 до 10:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Не бронируйте без соглосавания с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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A
Всё понравилось. Гид очень интеллигентный, знает про Грузию нереально много. Очень интересно слушать!

Виды на горы потрясающие, монастыри красивые, дегустация вина порадовала. Хорошая поездка 🙃
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А
От души рекомендую гида! Ездили с Георгием несколько раз - широко эрудированный, интеллигентный, интересный рассказчик, не просто излагает заученный текст, а слышит вопросы и реагирует на них. Отдельная благодарность за спокойную и уверенную манеру вождения. Было очень комфортно и и познавательно!
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A
Получили огромное удовольствие! Огромное спасибо Георгию. У подруги был день рождения и она хотела в горы. Эта экскурсия была идеальным решением, Георгий имеет классическое образование и знает очень много об истории Грузии, очень интересно рассказывает. Мы были с 6ти летним ребенком, нам всем было комфортно и хорошо.
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А
Георгий отличный гид, много чего интересного рассказал, аккуратное вождение автомобиля. В общем рекомендую! Спасибо за экскурсию!
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А
Проехали длительную монотонную поездку. Пейзажи великолепные, к сожалению, Казбег нам не открылся. Гид много знает по археологии, истории страны, раскопкам, начитанный, вежливый, но разговаривает сам с собой, словно в большом
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автобусе, обратная связь отсутствует, словно формально отрабатывает деньги, избегая каких-то тем, чтобы не показать истинного отношения к туристам. Зациклен на теме поиска, сохранения национальной идентичности, что кстати, у народа Сакартвело отлично получается, молодцы, не ложатся ни под кого.
Уточню, что экскурсия была индивидуальная, для семьи из 4х. На личном транспорте гида. Навыки вождения последнего оставляют желать лучшего, всю дорогу резко давил на тормоза, ситуацию не просчитывает совсем, чудом избежали на серпантине лобового столкновения, плюс дважды на дороге -бокового с одной и той же машиной. Если по итогу, звезда минус за монотонность, что сделало поездку длинней и утомительней, ещё одна минус за вождение. Все плюсы самой Грузии с её красотой, монастырями, барашками на склонах))))

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