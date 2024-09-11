Активности – экскурсии в Кобулети

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Кобулети, цены от €80, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
4 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Начало: На Центральной площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€180 за всё до 3 чел.
Врата Олимпа: квест по вилле Эфенди
2 часа
Квест
до 6 чел.
Врата Олимпа: квест по вилле Эфенди
Мифологический квест для юных исследователей в старинном доме в Кобулети
Начало: У ворот виллы
14 июн в 17:00
17 июн в 17:00
€80 за всё до 6 чел.
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми - из Кобулети
На машине
6 часов
-
9%
Водная прогулка
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми - из Кобулети
Рыбалка на озере Палиастоми подарит незабываемые впечатления. Опытный проводник поможет поймать крупную рыбу, а природа заповедника удивит своим разнообразием
Начало: Около ж/д вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€162€179 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    11 сентября 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    С удовольствием хочу поделиться впечатлениями о замечательном мастер-классе по грузинской кухне, организованном Татьяной. В течение мероприятия мы не только наслаждались
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    приготовлением аутентичных блюд, таких как хачапури по-аджарски и хинкали, но и узнали множество интересных фишек и секретов приготовления. Атмосфера мастер-класса была непринужденной и радушной. После приятного процесса приготовления нас ждали душевные беседы за столом, что создало по-настоящему уютную атмосферу общения. Отдельное спасибо Татьяне, Гие и Медее за их гостеприимство. Они действительно смогли передать нам свою любовь к грузинской кухне. Мы получили не только новые кулинарные навыки, но и приятные воспоминания, которые буду хранить надолго. Очень рекомендую этот мастер-класс всем ценителям вкусной еды и истинного грузинского гостеприимства. Благодарю организаторов за насыщенный и незабываемый опыт!

    С удовольствием хочу поделиться впечатлениями о замечательном мастер-классе по грузинской кухне, организованном Татьяной. В течение мероприятияС удовольствием хочу поделиться впечатлениями о замечательном мастер-классе по грузинской кухне, организованном Татьяной. В течение мероприятияС удовольствием хочу поделиться впечатлениями о замечательном мастер-классе по грузинской кухне, организованном Татьяной. В течение мероприятияС удовольствием хочу поделиться впечатлениями о замечательном мастер-классе по грузинской кухне, организованном Татьяной. В течение мероприятияС удовольствием хочу поделиться впечатлениями о замечательном мастер-классе по грузинской кухне, организованном Татьяной. В течение мероприятияС удовольствием хочу поделиться впечатлениями о замечательном мастер-классе по грузинской кухне, организованном Татьяной. В течение мероприятия
  • Г
    Галина
    9 сентября 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Все было великолепно. Организация, атмосфера. Советую не только для дам. Мужчинам тоже будет очень интересно, т. к. это не только кулинарный мастер-класс, но и рассказ о винах и их дегустация
  • Д
    Дмитрий
    24 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Хотим сказать большое спасибо Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенный вечер в очень прекрасном месте! Пробовали и пили вкусное
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    вино, научились готовить вкуснейший хачапури по аджарски и хинкали. Узнали много нового про историю виноделия, увидели каким образом готовили вино в древней Грузии и каким образом это происходит сейчас. Все было очень тепло и душевно, неторопливо, с большим вниманием к каждому из участников экскурсии и с большой любовью! Теперь мы знаем что такое настоящее грузинское гостеприимство! Всем рекомендуем познакомиться с этой дружной командой - точно не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Активности»

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Сколько стоит экскурсия по Кобулети в июне 2025
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