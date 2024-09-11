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приготовлением аутентичных блюд, таких как хачапури по-аджарски и хинкали, но и узнали множество интересных фишек и секретов приготовления. Атмосфера мастер-класса была непринужденной и радушной. После приятного процесса приготовления нас ждали душевные беседы за столом, что создало по-настоящему уютную атмосферу общения. Отдельное спасибо Татьяне, Гие и Медее за их гостеприимство. Они действительно смогли передать нам свою любовь к грузинской кухне. Мы получили не только новые кулинарные навыки, но и приятные воспоминания, которые буду хранить надолго. Очень рекомендую этот мастер-класс всем ценителям вкусной еды и истинного грузинского гостеприимства. Благодарю организаторов за насыщенный и незабываемый опыт!