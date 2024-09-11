Индивидуальная
до 3 чел.
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Начало: На Центральной площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€180 за всё до 3 чел.
Квест
до 6 чел.
Врата Олимпа: квест по вилле Эфенди
Мифологический квест для юных исследователей в старинном доме в Кобулети
Начало: У ворот виллы
14 июн в 17:00
17 июн в 17:00
€80 за всё до 6 чел.
-
9%
Водная прогулка
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми - из Кобулети
Рыбалка на озере Палиастоми подарит незабываемые впечатления. Опытный проводник поможет поймать крупную рыбу, а природа заповедника удивит своим разнообразием
Начало: Около ж/д вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€162
€179 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина11 сентября 2024С удовольствием хочу поделиться впечатлениями о замечательном мастер-классе по грузинской кухне, организованном Татьяной. В течение мероприятия мы не только наслаждались
- ГГалина9 сентября 2024Все было великолепно. Организация, атмосфера. Советую не только для дам. Мужчинам тоже будет очень интересно, т. к. это не только кулинарный мастер-класс, но и рассказ о винах и их дегустация
- ДДмитрий24 июня 2024Хотим сказать большое спасибо Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенный вечер в очень прекрасном месте! Пробовали и пили вкусное
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Активности»
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