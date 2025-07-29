Мои заказы

Врата Олимпа: квест по вилле Эфенди

Увлекательное путешествие по мирам древнегреческих мифов в Кобулети. Раскройте тайны виллы Эфенди и почувствуйте себя частью легенды
На центральной улице Кобулети стоит загадочная вилла Эфенди, где оживают древнегреческие мифы.

Здесь каждый участник сможет разгадать загадки, связанные с богами Олимпа, и выполнить задания на внимание и смекалку.

Это настоящее приключение, где дети и взрослые смогут почувствовать себя первооткрывателями и узнать легенды Древней Греции. В финале квеста участников ждет награда, а воспоминания о путешествии останутся надолго
5
1 отзыв

5 причин купить этот квест

  • 🔍 Разгадка древних загадок
  • 🏛 Погружение в мифы Эллады
  • 🎭 Интерактивные задания
  • 📜 Легенды Древней Греции
  • 🎉 Награда в финале
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя15
ноя18
ноя20
ноя22
ноя25
ноя
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Вилла Эфенди

Описание квеста

Добро пожаловать в мир древнегреческих мифов виллы Эфенди!

  • Вы отгадаете загадки и раскроете тайны, связанные с богами Олимпа, музами и героями Эллады
  • Отправитесь на поиски древних символов в архитектуре старинного дома
  • Выполните интересные задания на внимание, воображение и смекалку
  • Услышите мифы и легенды Древней Греции — рассказанные просто и с волшебством
  • Потанцуете, почитаете стихи и не только
  • А в финале — вас ждёт награда

Это настоящее приключение, где каждый ребёнок почувствует себя частью древней легенды, а взрослые вспомнят, каково это — быть первооткрывателем!

Кому подойдёт квест

Экскурсия-квест рассчитана на детей от 6 лет и взрослых — особенно тех, кто в детстве зачитывался легендами и мифами Древней Греции.

Организационные детали

Квест проходит в доме и саду виллы Эфенди.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Кобулети
С 2015 года помогаю оживлять истории, спрятанные в старых зданиях, архитектурных элементах, а также в рассказах местных жителей. Занимаюсь сохранением культурного наследия и провожу образовательные и культурные мероприятия в «Эфенди
Вилле» и на других исторических объектах Грузии. Люблю рассказывать мифы и истории простым, понятным языком — так, чтобы даже самые юные участники могли почувствовать, как древний мир оживает. Обожаю придумывать игры и квесты, которые интересны и детям, и взрослым: ведь лучший способ узнать что-то новое — это сыграть в это! А ещё с увлечением путешествую по Грузии, снова и снова открывая удивительные места и забытые сюжеты — и с радостью делюсь ими с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
29 июл 2025
Отличный квест для любителей Древней Греции, истории и интеллектуального отдыха! Квест увлекательный, очень качественно подготовлен, мы узнали много нового, вспомнили забытые мифы и легенды. Было супер интересно не только взрослым, но и нашим 14-летним, увлеченным гаджетами, подросткам. Огромное спасибо Любови и Тимуру за такое интересное погружение в Древнюю Элладу.
