На центральной улице Кобулети стоит загадочная вилла Эфенди, где оживают древнегреческие мифы. Здесь каждый участник сможет разгадать загадки, связанные с богами Олимпа, и выполнить задания на внимание и смекалку. Это настоящее приключение, где дети и взрослые смогут почувствовать себя первооткрывателями и узнать легенды Древней Греции. В финале квеста участников ждет награда, а воспоминания о путешествии останутся надолго

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Добро пожаловать в мир древнегреческих мифов виллы Эфенди!

Вы отгадаете загадки и раскроете тайны, связанные с богами Олимпа, музами и героями Эллады

Отправитесь на поиски древних символов в архитектуре старинного дома

Выполните интересные задания на внимание, воображение и смекалку

Услышите мифы и легенды Древней Греции — рассказанные просто и с волшебством

Потанцуете, почитаете стихи и не только

А в финале — вас ждёт награда

Это настоящее приключение, где каждый ребёнок почувствует себя частью древней легенды, а взрослые вспомнят, каково это — быть первооткрывателем!

Кому подойдёт квест

Экскурсия-квест рассчитана на детей от 6 лет и взрослых — особенно тех, кто в детстве зачитывался легендами и мифами Древней Греции.

Организационные детали

Квест проходит в доме и саду виллы Эфенди.