На центральной улице Кобулети стоит загадочная вилла Эфенди, где оживают древнегреческие мифы.
Здесь каждый участник сможет разгадать загадки, связанные с богами Олимпа, и выполнить задания на внимание и смекалку.
Это настоящее приключение, где дети и взрослые смогут почувствовать себя первооткрывателями и узнать легенды Древней Греции. В финале квеста участников ждет награда, а воспоминания о путешествии останутся надолго
5 причин купить этот квест
- 🔍 Разгадка древних загадок
- 🏛 Погружение в мифы Эллады
- 🎭 Интерактивные задания
- 📜 Легенды Древней Греции
- 🎉 Награда в финале
Что можно увидеть
- Вилла Эфенди
Описание квеста
Добро пожаловать в мир древнегреческих мифов виллы Эфенди!
- Вы отгадаете загадки и раскроете тайны, связанные с богами Олимпа, музами и героями Эллады
- Отправитесь на поиски древних символов в архитектуре старинного дома
- Выполните интересные задания на внимание, воображение и смекалку
- Услышите мифы и легенды Древней Греции — рассказанные просто и с волшебством
- Потанцуете, почитаете стихи и не только
- А в финале — вас ждёт награда
Это настоящее приключение, где каждый ребёнок почувствует себя частью древней легенды, а взрослые вспомнят, каково это — быть первооткрывателем!
Кому подойдёт квест
Экскурсия-квест рассчитана на детей от 6 лет и взрослых — особенно тех, кто в детстве зачитывался легендами и мифами Древней Греции.
Организационные детали
Квест проходит в доме и саду виллы Эфенди.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Кобулети
С 2015 года помогаю оживлять истории, спрятанные в старых зданиях, архитектурных элементах, а также в рассказах местных жителей. Занимаюсь сохранением культурного наследия и провожу образовательные и культурные мероприятия в «ЭфендиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
29 июл 2025
Отличный квест для любителей Древней Греции, истории и интеллектуального отдыха! Квест увлекательный, очень качественно подготовлен, мы узнали много нового, вспомнили забытые мифы и легенды. Было супер интересно не только взрослым, но и нашим 14-летним, увлеченным гаджетами, подросткам. Огромное спасибо Любови и Тимуру за такое интересное погружение в Древнюю Элладу.
Входит в следующие категории Кобулети
