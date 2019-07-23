9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Приготовить грузинские блюда и провести незабываемый вечер с душевными песнями и уютными беседами

Таня
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Таня – представитель гидов
Пожалуй, ни одна культура в мире так тесно не связана с кухней, как грузинская.

Ароматные сырные пироги, пряные закуски, буйство зелени и сочные мясные блюда с вином, песнями и тостами — национальная ода жизни, которую много веков назад создали наши предки! На мастер-классе вы прикоснетесь к таинству изготовления трех видов знаменитого хачапури, научитесь делать классическую ореховую заправку и освоите секретное аджарское блюдо яхни.

А затем примете участие в семейном застолье, где за душевными беседами узнаете о тонкостях этой древней традиции и испытаете на себе все тепло фирменного гостеприимства.
От 38 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Центральной площади
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Кулинарный мастер-класс в Аджарии

Что вас ожидает

Аппетитный мастер-класс: познать Грузию через кухню
Трудно выбрать лишь несколько блюд из нашей богатой кухни — каждое из них по-своему раскрывает историю разных регионов и традиции рецептуры. Мы решили остановиться на самых популярных гастрономических визитных карточках. Итак, вы приготовите три вида хачапури: по-мегрельски, по-имеретински и по-аджарски (те самые «лодочки»). Узнаете, в чем отличие разных видов выпечки, как это связано с регионами их происхождения, какие еще варианты сырных пирогов существуют в Грузии и с чем не нужно путать хачапури. Также вы сделаете традиционную ореховую заправку для овощного салата — в ее рецепте немало тонкостей! И изготовите «зимнее» аджарское блюдо яхни — тушеную говядину в ореховом соусе. О том, как его удается сделать острым, но не обжигающим, вы узнаете на мастер-классе.

Семейное застолье: традиции и неповторимая атмосфера
Усердно поработав над приготовлением блюд, останется только оценить их подачу и вкус в компании единомышленников. В продолжение кулинарного вечера вы примете участие в традиционном застолье в теплой семейной обстановке, конечно, с винными дегустациями. Гостеприимство у грузин в крови, и только здесь вы сможете оценить удивительное искусство вести душевные разговоры с гостями так, будто знаете друг друга с детства. Хозяин дома расскажет об исконных правилах застольных речей и тех ценностях, которые эти правила воплощают. А бесподобное и непринужденное пение, которое вы услышите, еще долго будет сопровождать вас в воспоминаниях о Грузии. Если мастер-класс состоится в воскресенье, вы застанете замечательный концерт народных песен.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает трансфера — встречаемся на Центральной площади Кобулети и идем пешком до места проведения мастер-класса.
  • Дополнительных расходов нет. Все включено в стоимость.
  • Эту экскурсию для вас проведет наша команда гидов:
    Сулхан — историк по профессии, с отличием окончил Батумский государственный университет, профессиональный кулинарный и экскурсионный гид. Знаменитый тамада, снимался в документальных фильмах о Грузии. 
    Душа нашей команды — Гоча и его дружная семья. В их родовом доме, в этом старинном гостеприимном месте, и пройдет наш мастер-класс.
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Кулинарный мастер-класс в Аджарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Центральной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Таня
Таня
Дорогие гости, добро пожаловать на Кавказ! На мой взгляд, это самый необычный регион. Однажды приехав сюда, многие горячо желают остаться в этом удивительно солнечном месте. Так случилось и со мной) И вот уже несколько лет я с огромным удовольствием доношу свою любовь к этому гостеприимному краю любимым гостям. Я являюсь сертифицированным гидом с правом сопровождения туристических групп на территории СНГ и членом общественной организации экскурсоводов и гидов-переводчиков СОЧИВЕД. Работаю с командой гидов. Мы открыты и внимательны к вашим просьбам и предложениям. Всегда рады видеть вас в гостях!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 июля 2019
Отличные впечатления!
Как будто приехали к родственникам.
Добрые, милые люди!
Накормили, напоили, обогрели! :)
Мы были со своми 3-мя сыновьями. Несмотря на то, что никто из них кулинарией не увлекается, глаза у мальчишек горели. Ведь они сами себе готовили хачапури по Аджарски!
Ну а родители тщательно запоминали рецептуру.
А венцом всего действия было грузинское застолье!
С тамадой, тостами, историями, народными танцами ...
А каким домашним вином нас угощали!!! Добрым!
Большое спасибо хозяину Гоче, всей его семье, маме, тамаде за гостеприимство! Это был незабываемый вечер.
Будем стараться приехать ещё!
22 июля 2019
Отличная экскурсия! Очень гостеприимные хозяева, научили готовить потрясающе вкусные блюда, а также провели с нами незабываемый вечер!
17 июля 2019
Посетили мастер-класс 16.07 Нам очень понрав лось! Нас было всего двое, женщина, которая показывала как готовить очень приветливая. Приготовили 2 вида хачапури, соус Баже и что-то из говядигы:)
Нас просто. Прашивали, что ещё хотите и рассказывал - показывали. Очень приятно! Потом мы это все съели с гостеприимным хозяином под бокал домашнего вина. Нас ещё и довезли до парка, куда мы потом пошли гулять.
Спасибо большое за такой приём!!
16 июля 2019
Замечательный мастер-класс! Мы готовили три вида хачапури, самостоятельно сделали хачапури по-аджарски. Нам показали как лепить хинкали, оказывается это не так просто. После мастер-класса было застолье, от которого мы в полном восторге. Душевные разговоры с гидом, вкусное вино и фирменный коньяк от Гочи! Спасибо за вечер!
17 июня 2019
Это был душевный незабываемый вечер. Сам по себе кулинарный мастер-класс длился очень недолго. Нас завели на кухню и показали как готовят 2 блюда. Желающие из нашей компании попробовали сами лепить аджарские хачапури. Это продолжалось минут 15-20, затем все перешли к столу. Наш тамада Сулхан очень грамотно и интересно наполнял весь вечер тостами и интересными рассказами о своем родном и любимом крае. Ребята музыканты пели очень душевные и красивые песни. На столе было очень много блюд национальной кухни. Это было настоящее Грузинское застолье. Всем рекомендую!
16 мая 2019
Очень понравился мастер-класс у Гочи! Если хотите узнать о Грузии не из книжек, а от тех, кто родился в этой стране и всей душой любит ее, обязательно отправляйтесь на этот мастер-класс. Душевный, интересный и запоминающийся вечер! Всем настоятельно рекомендуем к посещению)
5 мая 2019
Экскурсия была великолепной! Мы сами готовили хачапури по-аджарски, два вида горячих блюд,было очень интересно понять тонкости. Очень гостеприимные хозяева! По душам поговорили, очень вкусно поужинали, не хотелось уезжать, так было здорово! Как будто у родственников побывали! Очень теплые воспоминания остались! Рекомендую всем!
26 апреля 2019
Были на мастер-классе с женой и 1,5 летним ребенком. Скажу честно, мы не ожидали такого теплого гостеприимства, настолько интересной беседы, щедрого стола и дегустации настолько вкусного домашнего вина. Гоча, хозяин дома, помимо множества увлечений, поет в мужском хоре. При желании вы можете узнать об этой красивейшей стороне грузинской культуры. На ужине нас сопровождал гид Сулхан, историк с большим знанием традиций и истории своей страны, это делало ужин особенно интересным. Очень рекомендуем посетить родовой дом Гочи, познакомиться с его семьей, гидом Сулханом. Пожалуй, это лучший способ узнать о Грузии и ее традициях. С благодарностью, Илья.
27 марта 2019
Были на мастер-классе с детьми 7 и 10 лет - и остались в полном восторге! Именно так и следует изучать историю и традиции Грузии - через беседы с гостеприимными местными жителями, сидя за накрытым столом. Мы научились готовить 3 вида хачапури, сациви и лобио, осмотрели винный погреб хозяина дома, а затем приняли участие в настоящем застолье - дегустировали вина, учились искусству произносить тосты и пели песни. Спасибо за чудесный день!

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