9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для участия в кулинарном мастер-классе в Аджарии - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а летние вечера создают идеальную атмосферу для семейных застолий. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также приятно посещать мероприятие, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, мастер-класс тоже доступен, так как проходит в помещении, но стоит учитывать более короткий световой день и холодную погоду.

Описание мастер-класса

Аппетитный мастер-класс: познать Грузию через кухню

Трудно выбрать лишь несколько блюд из нашей богатой кухни — каждое из них по-своему раскрывает историю разных регионов и традиции рецептуры. Мы решили остановиться на самых популярных гастрономических визитных карточках. Итак, вы приготовите хачапури по-аджарски (те самые «лодочки»). Узнаете, в чем отличие разных видов выпечки, как это связано с регионами их происхождения, какие ещё варианты сырных пирогов существуют в Грузии и с чем не нужно путать хачапури. Также вы сделаете традиционную ореховую заправку для овощного салата — в её рецепте немало тонкостей! И приготовите гордость национальной грузинской кухни — хинкали — мешочки из тугого теста, наполненные сочной мясной начинкой и ароматным бульоном.

Семейное застолье: традиции и неповторимая атмосфера

Усердно поработав над приготовлением блюд, останется только оценить их подачу и вкус в компании единомышленников. В продолжение кулинарного вечера вы примете участие в традиционном застолье в теплой семейной обстановке, конечно, с винными дегустациями. Гостеприимство у грузин в крови, и только здесь вы сможете оценить удивительное искусство вести душевные разговоры с гостями так, будто знаете друг друга с детства. Этот вечер ещё долго будет сопровождать вас в воспоминаниях о Грузии.

Организационные детали