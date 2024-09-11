9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни на кулинарном мастер-классе в Аджарии. Научитесь готовить хачапури по-аджарски, классическую ореховую заправку и хинкали. Узнайте тонкости рецептов и насладитесь традиционным застольем с винными дегустациями. Приятные беседы и гостеприимство грузинской семьи создадут незабываемые воспоминания о Грузии. Трансфер включен
🍲 Приготовление хачапури, хинкали и ореховой заправки
🏡 Теплая семейная атмосфера
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в кулинарном мастер-классе в Аджарии - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а летние вечера создают идеальную атмосферу для семейных застолий. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также приятно посещать мероприятие, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, мастер-класс тоже доступен, так как проходит в помещении, но стоит учитывать более короткий световой день и холодную погоду.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Центральная площадь Кобулети
Описание мастер-класса
Аппетитный мастер-класс: познать Грузию через кухню
Трудно выбрать лишь несколько блюд из нашей богатой кухни — каждое из них по-своему раскрывает историю разных регионов и традиции рецептуры. Мы решили остановиться на самых популярных гастрономических визитных карточках. Итак, вы приготовите хачапури по-аджарски (те самые «лодочки»). Узнаете, в чем отличие разных видов выпечки, как это связано с регионами их происхождения, какие ещё варианты сырных пирогов существуют в Грузии и с чем не нужно путать хачапури. Также вы сделаете традиционную ореховую заправку для овощного салата — в её рецепте немало тонкостей! И приготовите гордость национальной грузинской кухни — хинкали — мешочки из тугого теста, наполненные сочной мясной начинкой и ароматным бульоном.
Семейное застолье: традиции и неповторимая атмосфера
Усердно поработав над приготовлением блюд, останется только оценить их подачу и вкус в компании единомышленников. В продолжение кулинарного вечера вы примете участие в традиционном застолье в теплой семейной обстановке, конечно, с винными дегустациями. Гостеприимство у грузин в крови, и только здесь вы сможете оценить удивительное искусство вести душевные разговоры с гостями так, будто знаете друг друга с детства. Этот вечер ещё долго будет сопровождать вас в воспоминаниях о Грузии.
Организационные детали
Мы встречаемся на Центральной площади Кобулети и едем до места проведения мастер-класса 15-20 минут (трансфер включён)
Если вы планируете выездать из Батуми, из-за ремонта дороги время в пути может занять несколько часов в одну сторону
Возможно провести экскурсию для группы 4-18 человек за доплату — 32 евро/чел.
Стоимость экскурсии указана в евро. Оплата на месте согласно курсу принимается также в лари и долларах
Эту экскурсию для вас проведёт наша команда гидов: Сулхан — историк по профессии, с отличием окончил Батумский государственный университет, профессиональный кулинарный и экскурсионный гид. Знаменитый тамада, снимался в документальных фильмах о Грузии. Душа нашей команды — Гия и его дружная семья. В их родовом доме, в этом семейном гостеприимном месте, и пройдёт наш мастер-класс
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваша команда гидов в Кобулети
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 281 туриста
Дорогие гости, добро пожаловать на Кавказ! На мой взгляд, это самый необычный регион. Однажды приехав сюда, многие горячо желают остаться в этом удивительно солнечном месте. Так случилось и со мной) читать дальшеуменьшить
И вот уже несколько лет я с огромным удовольствием доношу свою любовь к этому гостеприимному краю любимым гостям. Я являюсь сертифицированным гидом с правом сопровождения туристических групп на территории СНГ и членом общественной организации экскурсоводов и гидов-переводчиков СОЧИВЕД. Работаю с командой гидов. Мы открыты и внимательны к вашим просьбам и предложениям. Всегда рады видеть вас в гостях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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Кристина
С удовольствием хочу поделиться впечатлениями о замечательном мастер-классе по грузинской кухне, организованном Татьяной. В течение мероприятия мы не только наслаждались приготовлением аутентичных блюд, таких как хачапури по-аджарски и хинкали, но читать дальшеуменьшить
и узнали множество интересных фишек и секретов приготовления.
Атмосфера мастер-класса была непринужденной и радушной. После приятного процесса приготовления нас ждали душевные беседы за столом, что создало по-настоящему уютную атмосферу общения.
Отдельное спасибо Татьяне, Гие и Медее за их гостеприимство. Они действительно смогли передать нам свою любовь к грузинской кухне. Мы получили не только новые кулинарные навыки, но и приятные воспоминания, которые буду хранить надолго.
Очень рекомендую этот мастер-класс всем ценителям вкусной еды и истинного грузинского гостеприимства. Благодарю организаторов за насыщенный и незабываемый опыт!
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А
Анна
Мероприятие великолепное, отличная организация процесса и просто душевные люди. Было крайне познавательно, Гия действительно мастер виноделия и прирожденный тамада) все ожидания от экскурсии оправдались целиком и полностью, наелись и напились до отвала) Отдельное спасибо Татьяне,прекрасная девушка и интересный собеседник!
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A
Anne
Огромное спасибо. Уже хотим обратно. Всё здорово.
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А
Алексей
Потрясающий мастер класс. Если хотите познакомиться с местной кухней и грузинским гостеприимством, вам непременно нужен этот тур.
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Виктория
Спасибо большое за потрясающий вечер в Аджарии. Этот мастер-класс стал для нас главным впечатлением от отдыха в Грузии. Было интересно, вкусно и душевно! Если кто-то раздумывает над тем, бронировать данную экскурсию читать дальшеуменьшить
или нет, даже не думайте - такие впечатления о Грузии надо обязательно увезти с собой! Мы - группа из 9 человек (8 мужчин и 1 женщина) в возрасте 25-27 лет, в восторге остались все. Сперва Гия обстоятельно рассказал нам все о грузинском виноделии. Потом мы под руководством настоящей грузинской хозяйки Медеи приготовили хачапури по-аджарски, затем опробовали их, параллельно дегустируя 6 видов вина. После чего мы приступили к лепке хинкали (это было сложнее, чем кажется на первый взгляд!) и их поеданию под напитки покрепче)) В общем, готовьтесь к тому, что это будет не просто мастер-класс, а настоящее погружение в мир грузинского застолья. Уходить вам не захочется, как и нам! Спасибо большое Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенное время! Будем обязательно всем рекомендовать данный мастер-класс.
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Д
Дина
Спасибо за впечатления! Мы провели отличный вечер в гостях у Гии: посмотрели своими глазами на гигантские кувшины, самогонные аппараты, древние и современные приспособления для виноделия. Гия - отличный рассказчик. Попробовали читать дальшеуменьшить
малину, клубнику и орехи с его большого хозяйства, вместе лепили хинкали и хачапури, а потом за большим столом угощались тем, что слепили, а также домашним компотом, борани и арбузом, и дегустировали по возрастающей около 10 видов вина, портвейна, ликеров, водки и чачи, что производит Гия. Перезнакомились между собой, закупились вином на память, с песнями вернулись домой - и голова на утро не болела, что удивительно)
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