9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Аппетитный мастер-класс: познать Грузию через кухню

Трудно выбрать лишь несколько блюд из нашей богатой кухни — каждое из них по-своему раскрывает историю разных регионов и традиции рецептуры. Мы решили остановиться на самых популярных гастрономических визитных карточках. Итак, вы приготовите три вида хачапури: по-мегрельски, по-имеретински и по-аджарски (те самые «лодочки»). Узнаете, в чем отличие разных видов выпечки, как это связано с регионами их происхождения, какие еще варианты сырных пирогов существуют в Грузии и с чем не нужно путать хачапури. Также вы сделаете традиционную ореховую заправку для овощного салата — в ее рецепте немало тонкостей! И изготовите «зимнее» аджарское блюдо яхни — тушеную говядину в ореховом соусе. О том, как его удается сделать острым, но не обжигающим, вы узнаете на мастер-классе.

Семейное застолье: традиции и неповторимая атмосфера

Усердно поработав над приготовлением блюд, останется только оценить их подачу и вкус в компании единомышленников. В продолжение кулинарного вечера вы примете участие в традиционном застолье в теплой семейной обстановке, конечно, с винными дегустациями. Гостеприимство у грузин в крови, и только здесь вы сможете оценить удивительное искусство вести душевные разговоры с гостями так, будто знаете друг друга с детства. Хозяин дома расскажет об исконных правилах застольных речей и тех ценностях, которые эти правила воплощают. А бесподобное и непринужденное пение, которое вы услышите, еще долго будет сопровождать вас в воспоминаниях о Грузии. Если мастер-класс состоится в воскресенье, вы застанете замечательный концерт народных песен.