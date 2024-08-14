Экскурсии со скидкой в Кобулети до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Кобулети, цены от €36, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
На машине
скидка
8%
17 отзывов
11 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Откройте для себя Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Проплывите между зелеными склонами, вдохните лечебный воздух и узнайте о культурных особенностях Грузии
Начало: Около ЖД вокзала
Расписание: во вторник и пятницу в 09:45
Завтра в 09:45
6 сен в 09:45
3936 за человека
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
21 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономический мастер-класс в Кобулети: хачапури, хинкали и ореховая заправка
Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Начало: На Центральной площади
Завтра в 14:00
5 сен в 14:00
180 за всё до 3 чел.
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
На машине
скидка
10%
12 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным маршрутам Кобулети
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию в парк Мтирала из Кобулети. Живописные виды, водопад, горное озеро и обед на форелевом хозяйстве ждут вас
Начало: В вашем месте проживания
Завтра в 11:00
5 сен в 11:00
от 115104 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    14 августа 2024
    Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
    Очень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компании Федора, который бережно, деликатно,
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    подстраиваясь под наш индивидуальный темп передвижения, провел нас по нему. Федор - замечательный рассказчик и очень интересный собеседник, который буквально влюблен в свое дело и в эту замечательную страну. В непринужденной, легкой и приятной беседе с ним, мы узнали очень много нового о Грузии, ее истории, быте, ее обычаях, особенностях и колорите, увидели потрясающую и величественную красоту этих мест, богато насыщенную бушующей зеленью и мягкой прохладой субтропических, реликтовых лесов, наполненную успокаивающим журчанием и свежестью бурных рек, извилисто петляющих между величественными, каменными валунами и сине-зелеными живописными горами, подернутыми влажной дымкой, застрявших в их вершинах облаков. Здесь было ощущение, что вот-вот из глубины одного из многочисленных ярусов этого первозданного, девственного леса, среди вздымающихся ввысь вековых стволов самшита и платана, плотно увитых лианами колхидсхого плюща, появится голова какого-нибудь древнего ящера. Поразили своей невероятной красотой также и величественный водопад Цаблнари, и лазурная заводь горной реки Чаквисцхали, образующей чарующего вида небольшое озеро, уютно расположившееся среди отвесных скал, в прозрачнейших водах которого можно освежиться. Прекрасным завершением этого невероятного дня был замечательный ужин в форелевом хозяйстве - месте не раскрученном, расположенном вдалеке от туристических троп, где в тишине и умиротворении можно насладиться вкусным, недорогим обедом или ужином. Словом, сюда обязательно стоит приехать, чтобы увидеть все великолепие и уникальность аджарской природы, соединиться с ней, подышать ею, и сделать это я рекомендую в компании Федора - профессионала, влюбленного в эту потрясающую страну, много о ней знающего и умеющего об этом интересно и вкусно рассказать, и просто прекрасного, душевного и необычайно доброжелательного человека.

    Очень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компанииОчень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компанииОчень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компанииОчень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компанииОчень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компанииОчень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компанииОчень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компанииОчень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компанииОчень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компанииОчень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компании
  • Ф
    Федор
    10 июля 2024
    Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
    Федор История отличный гид и сопровождающий. Внимательный, участливый, все объясняет, рассказывает. Всё супер. Оправдал ожидания.
  • Л
    Людмила
    3 июля 2024
    Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
    Вы не поверите: мне и мужу- за 70 лет, но очень хотелось на эту экскурсию! И всё получилось! Благодаря Федору- нашему гиду- мы прошли маршрут, узнали об особенностях флоры и фауны заповедника, сделали потрясающие фотографии, пообедали на форелевой ферме. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Скидки»

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  1. Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
  2. Кулинарный мастер-класс в Аджарии
  3. Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в сентябре 2024
Сейчас в Кобулети в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 36 до 180 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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