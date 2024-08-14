скидка
8%
11 часов
Водная прогулка
Лучший выборПутешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Откройте для себя Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Проплывите между зелеными склонами, вдохните лечебный воздух и узнайте о культурных особенностях Грузии
Начало: Около ЖД вокзала
Расписание: во вторник и пятницу в 09:45
Завтра в 09:45
6 сен в 09:45
39€36 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономический мастер-класс в Кобулети: хачапури, хинкали и ореховая заправка
Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Начало: На Центральной площади
Завтра в 14:00
5 сен в 14:00
€180 за всё до 3 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным маршрутам Кобулети
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию в парк Мтирала из Кобулети. Живописные виды, водопад, горное озеро и обед на форелевом хозяйстве ждут вас
Начало: В вашем месте проживания
Завтра в 11:00
5 сен в 11:00
от 115€104 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья14 августа 2024Очень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компании Федора, который бережно, деликатно,
- ФФедор10 июля 2024Федор История отличный гид и сопровождающий. Внимательный, участливый, все объясняет, рассказывает. Всё супер. Оправдал ожидания.
- ЛЛюдмила3 июля 2024Вы не поверите: мне и мужу- за 70 лет, но очень хотелось на эту экскурсию! И всё получилось! Благодаря Федору- нашему гиду- мы прошли маршрут, узнали об особенностях флоры и фауны заповедника, сделали потрясающие фотографии, пообедали на форелевой ферме. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Скидки»
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