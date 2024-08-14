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подстраиваясь под наш индивидуальный темп передвижения, провел нас по нему. Федор - замечательный рассказчик и очень интересный собеседник, который буквально влюблен в свое дело и в эту замечательную страну. В непринужденной, легкой и приятной беседе с ним, мы узнали очень много нового о Грузии, ее истории, быте, ее обычаях, особенностях и колорите, увидели потрясающую и величественную красоту этих мест, богато насыщенную бушующей зеленью и мягкой прохладой субтропических, реликтовых лесов, наполненную успокаивающим журчанием и свежестью бурных рек, извилисто петляющих между величественными, каменными валунами и сине-зелеными живописными горами, подернутыми влажной дымкой, застрявших в их вершинах облаков. Здесь было ощущение, что вот-вот из глубины одного из многочисленных ярусов этого первозданного, девственного леса, среди вздымающихся ввысь вековых стволов самшита и платана, плотно увитых лианами колхидсхого плюща, появится голова какого-нибудь древнего ящера. Поразили своей невероятной красотой также и величественный водопад Цаблнари, и лазурная заводь горной реки Чаквисцхали, образующей чарующего вида небольшое озеро, уютно расположившееся среди отвесных скал, в прозрачнейших водах которого можно освежиться. Прекрасным завершением этого невероятного дня был замечательный ужин в форелевом хозяйстве - месте не раскрученном, расположенном вдалеке от туристических троп, где в тишине и умиротворении можно насладиться вкусным, недорогим обедом или ужином. Словом, сюда обязательно стоит приехать, чтобы увидеть все великолепие и уникальность аджарской природы, соединиться с ней, подышать ею, и сделать это я рекомендую в компании Федора - профессионала, влюбленного в эту потрясающую страну, много о ней знающего и умеющего об этом интересно и вкусно рассказать, и просто прекрасного, душевного и необычайно доброжелательного человека.