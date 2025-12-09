Вас ждёт насыщенный день! Вы проедете на классном авто без крыши по горным серпантинам, освежитесь у водопада, продегустируете вино на винодельне.
Испытаете себя в национальных танцах, попробуете ремесло кузнеца, сделаете отличные фото с лучших смотровых площадок Аджарии. Полюбуетесь древними крепостями и мостами — и не только.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Крепость Гонио — римский форпост первого века. Здесь оживает история Грузии с древнейших времён.
Самый большой водопад Аджарии — Махунцети, где вы оцените мощь потоков падающей воды.
Каменные арочные мосты царицы Тамар — символ золотого века Грузии.
Водопад Капнистави с его нетронутой природой — девственный лес и каньон на высоте 400 метров.
Подвесные мосты — колоритные пешеходные и автомобильные мосты на тросах через реки Чорохи и Мачахела.
Древняя крепость Гвара 6 века — вы побываете на прекрасной смотровой площадке с видом на ущелье и торговые средневековые пути.
Бункер (ДОТ) времён Второй мировой войны — охранный пост из бетона и железа недалеко от границы с Турцией.
Ступенчатый водопад Каримана — остановка древних торговцев и природная купель.
Музей-кузница. Здесь вас ждёт мастер-класс по ковке железа от потомственного оружейника, а ещё — погружение в быт и культуру.
Дегустация вина и чачи и обед на аутентичной винодельне.
Грузинские танцы — вы полюбуетесь яркими краски национальных нарядов, весельеи и лёгкостью исполнения. И попробуете свои силы в танцах.
Крест Гонио — вы насладитесь великолепным закатом и панорамой Батуми с высоты 300 метров.
Бонус — площадка с классным видом на ночной город и пролетающие над головой самолёты.
Организационные детали
- Поедем на Chevrolet Camaro, BMW 328i или Mersedes E-Class A238.
- За доплату можно поехать на Ford Mustang 5.0 и ретро-автомобилях Caddilac Eldorado, Lincoln Continental. Детали — в переписке.
- В стоимость включено: вода, чай, вино и перекус в дороге, мастер-класс по национальным танцам, посещение музея-кузницы.
- Дополнительно оплачивается обед или ужин — вы можете заказать по меню по вкусу или я организую комплексное застолье (по предварительному согласованию).
- Мастер-класс и посещение кузницы — по 30 мин, на каждой локации мы останавливаемся на 10–15 мин.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вит — ваш гид в Кобулети
Провёл экскурсии для 250 туристов
Я люблю путешествовать и открывать новые горизонты для себя, моих друзей и гостей Грузии. Не останавливаюсь на достигнутом, постоянно расширяю географию экскурсий, организовываю для вас интересные поездки, обновляю и дополняю маршруты, создаю нетипичные и экстраординарные программы — как пешие, так и на различных видах транспорта: внедорожниках, мото, катерах, лошадях и на всём, что помогает преодолеть расстояние.
