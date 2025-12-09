Что вас ожидает

Крепость Гонио — римский форпост первого века. Здесь оживает история Грузии с древнейших времён.

Самый большой водопад Аджарии — Махунцети, где вы оцените мощь потоков падающей воды.

Каменные арочные мосты царицы Тамар — символ золотого века Грузии.

Водопад Капнистави с его нетронутой природой — девственный лес и каньон на высоте 400 метров.

Подвесные мосты — колоритные пешеходные и автомобильные мосты на тросах через реки Чорохи и Мачахела.

Древняя крепость Гвара 6 века — вы побываете на прекрасной смотровой площадке с видом на ущелье и торговые средневековые пути.

Бункер (ДОТ) времён Второй мировой войны — охранный пост из бетона и железа недалеко от границы с Турцией.

Ступенчатый водопад Каримана — остановка древних торговцев и природная купель.

Музей-кузница. Здесь вас ждёт мастер-класс по ковке железа от потомственного оружейника, а ещё — погружение в быт и культуру.

Дегустация вина и чачи и обед на аутентичной винодельне.

Грузинские танцы — вы полюбуетесь яркими краски национальных нарядов, весельеи и лёгкостью исполнения. И попробуете свои силы в танцах.

Крест Гонио — вы насладитесь великолепным закатом и панорамой Батуми с высоты 300 метров.

Бонус — площадка с классным видом на ночной город и пролетающие над головой самолёты.

Организационные детали