9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Погрузитесь в мир дикой природы и исторических памятников западной Грузии. Ожидают захватывающие виды и уникальные приключения
9 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
10 часов
Водная прогулка
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Откройте для себя Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Проплывите между зелеными склонами, вдохните лечебный воздух и узнайте о культурных особенностях Грузии
Начало: Проспект Агмашенебели
Расписание: во вторник и пятницу в 09:45
Завтра в 09:45
9 авг в 09:45
€40 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная экскурсия по пещере Сатаплия и каньону Окаце
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории: каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия ждут вас! Узнайте больше о местной культуре и кухне
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от €250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван29 июля 2024Были второй раз. Как и в прошлом году, всё очень понравилось! Невероятно красивые места, отличный гид. Всем рекомендую!
- ААнна24 июля 2024Большое спасибо за чудесную экскурсию! Остались под большим впечатлением! Нашим экскурсоводом был Заза, замечательный человек который горит своим делом, очень
- ЛЛилия19 июля 2024Отличное путешествие!!! Дорога достаточно длительная, но бус комфортный. Гид не торопил, все объяснял. Сама пещера и каньон - удивительное творение
- IIvan18 июля 2024Все очень понравилось, тур хороший. Учитывайте только, что придется много ходить и много ездить.
- ААнастасия17 июля 2024Всё в целом хорошо, спасибо за впечатления! Ещё хотелось бы иметь Wi-Fi в Бусе во время путешествия. А ещё на
- ААндрей14 июля 2024Большое спасибо организаторам. Экскурсия прошла прекрасно. Все было организовано очень удобно. Мы чувствовали себя как в гостях у хороших друзей. Увидели прекрасные места и отлично провели день. Большое спасибо за теплоту и радушие.
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Однодневные»
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