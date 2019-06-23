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Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды

Robert
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Robert – ваш гид
Среди строгих гор, древних монастырей и культурных памятников Грузии вы найдете много похожих пейзажей, но Мартвильский каньон отличается от всего, что вы видели ранее.

Путешествуя по западной Грузии, вы откроете мир завораживающей природы — проплывете между зелеными склонами каньона, прикоснетесь к сталагмитам и пройдете по коридорам пещеры Прометея.

А в итоге — исследуете самые вдохновляющие места Имерети и лучше поймете философию грузинского народа.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея

Что вас ожидает

Затерянный мир каньона Мартвили
Вы окажетесь в одном из красивейших и загадочных мест западной Грузии — Мартвильском каньоне, где провел детство великий царь объединенной Грузии Давид Строитель. Тысячи лет вода проделывала путь в мягкой известняковой породе, чтобы создать это природное чудо, которое будто перенесет вас в сказочный мир вдали от цивилизации. Вы проплывете на лодке вдоль отвесных скал, увидите подземную реку, которая на выходе из каньона превращается в водопад, а также сможете увидеть окаменелости, сохранившиеся в глубине каньона.

Спуск в пещеру Прометея
Из тысячи пещер Имерети пещера Прометея — самая большая и впечатляющая. Внутри вы поразитесь формам сталактитов и сталагмитов, которые образуют застывшие каменные водопады, вдохнете лечебный воздух и увидите подземные озера, на поверхность которых никогда не попадал солнечный свет. А после сможете выплыть из пещеры на лодке по руслу подземной реки.

Культурные особенности и легенды Грузии
Во время путешествия мы поговорим об особенностях грузинского народа, родственных связях и происхождении грузинского языка. Вы узнаете, кто такие картвели, услышите местные легенды, прикоснетесь к наследию колхидской культуры, которая вдохновила греков на создание мифа об аргонавтах, и попробуете угадать, что перевозили в амфорах, найденных на дне озера Палиастоми (греческое слово, означающее «старая крепость»). А еще я расскажу о мифическом городе Фазисе и проведу вас через границу Востока и Запада, проходящую по реке Риони.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты (каньон Мартвили — 15 лари с человека, пещера Прометея — 20 лари), прогулки на лодках (каньон Мартвили — 13 лари, пещера Прометея — 15 лари), обед (остановка на обед по желанию).
  • транспорт и питьевая вода входят в стоимость экскурсии.
  • Экскурсию также можно начать из Батуми.
  • По понедельникам вход в каньон закрыт.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Robert
Robert
Мы — команда гидов, влюбленных в свою страну и свое дело. Мы стараемся передать путешественникам всю любовь к Грузию, ее природе и истории. Как любители активного отдыха и велоспорта, предлагаем велоэкскурсии, каякинг, пешие прогулки по Батуми, горным регионам Аджарии, Национальным Паркам. На экскурсиях с нами вы проникнетесь душевностью, гостеприимством и колоритом местного населения и попробуете национальную кухню, которая славится на весь мир.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 июня 2019
Очень хорошая экскурсия, и благодаря Роберту появились ещё места которые мы обязательно хотим посетить, каньён завораживает, моя жена не хотела уезжать, Грузия это та страна в которую хочеться вернуться, а особенно понравилось знакомство с разнообразием Грузинского фольклёра с которым нас познакомил Роберт, вообщем спасибо Ему большое за этот день.

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