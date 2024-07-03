1 чел.
По популярности
4 часа
Групповая
до 18 чел.
Гастрономический мастер-класс в Кобулети: хачапури, хинкали и ореховая заправка
Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Начало: На Центральной площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 18:00
14 июля в 18:00
18 июля в 18:00
от €44 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кобулети и Батуми: природа, история и вино
Откройте Аджарию с нами: от Батуми до горных водопадов и древних крепостей. Дегустация вина и обед в живописном месте. Комфортабельный трансфер включен
Начало: В вашем отеле в Кобулети
14 июля в 08:00
17 июля в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным маршрутам Кобулети
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию в парк Мтирала из Кобулети. Живописные виды, водопад, горное озеро и обед на форелевом хозяйстве ждут вас
Начало: В вашем месте проживания
15 июля в 11:00
16 июля в 11:00
от €115 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила3 июля 2024Вы не поверите: мне и мужу- за 70 лет, но очень хотелось на эту экскурсию! И всё получилось! Благодаря Федору- нашему гиду- мы прошли маршрут, узнали об особенностях флоры и фауны заповедника, сделали потрясающие фотографии, пообедали на форелевой ферме. Спасибо!
- ДДмитрий24 июня 2024Хотим сказать большое спасибо Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенный вечер в очень прекрасном месте! Пробовали и пили вкусное
- ДДмитрий24 июня 2024Это была наша 3 экскурсия за время нашего отпуска. И она была просто потрясающей! Федор показал нам потрясающие виды, от
- ВВиктория17 июня 2024Спасибо большое за потрясающий вечер в Аджарии. Этот мастер-класс стал для нас главным впечатлением от отдыха в Грузии. Было интересно,
- ЕЕгор5 июня 2024Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍
- ГГалина19 августа 2023Леван замечательный гид, советую путешествия по Грузии с ним!
- ККаролина30 сентября 2022Очень уютно, профессионально и качественно! Мы остались в восторге и тепло советуем выбирать именно Татьяну:)
- ВВиктор21 августа 2022Прекрасный гид, отличный маршрут, человек, на которого можно положится
- ААлина10 августа 2022Спасибо огромное Левану за великолепную экскурсию! Леван-не только замечательный человек, но и интересный рассказчик и настоящий профессионал своего дела!
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «На выходные»
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