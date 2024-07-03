Экскурсии выходного дня в Кобулети

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кобулети, цены от €44. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
21 отзыв
4 часа
Групповая
до 18 чел.
Гастрономический мастер-класс в Кобулети: хачапури, хинкали и ореховая заправка
Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Начало: На Центральной площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 18:00
14 июля в 18:00
18 июля в 18:00
от 44 за человека
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
На машине
10 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кобулети и Батуми: природа, история и вино
Откройте Аджарию с нами: от Батуми до горных водопадов и древних крепостей. Дегустация вина и обед в живописном месте. Комфортабельный трансфер включен
Начало: В вашем отеле в Кобулети
14 июля в 08:00
17 июля в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
На машине
10 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным маршрутам Кобулети
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию в парк Мтирала из Кобулети. Живописные виды, водопад, горное озеро и обед на форелевом хозяйстве ждут вас
Начало: В вашем месте проживания
15 июля в 11:00
16 июля в 11:00
от 115 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    3 июля 2024
    Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
    Вы не поверите: мне и мужу- за 70 лет, но очень хотелось на эту экскурсию! И всё получилось! Благодаря Федору- нашему гиду- мы прошли маршрут, узнали об особенностях флоры и фауны заповедника, сделали потрясающие фотографии, пообедали на форелевой ферме. Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    24 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Хотим сказать большое спасибо Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенный вечер в очень прекрасном месте! Пробовали и пили вкусное
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    вино, научились готовить вкуснейший хачапури по аджарски и хинкали. Узнали много нового про историю виноделия, увидели каким образом готовили вино в древней Грузии и каким образом это происходит сейчас. Все было очень тепло и душевно, неторопливо, с большим вниманием к каждому из участников экскурсии и с большой любовью! Теперь мы знаем что такое настоящее грузинское гостеприимство! Всем рекомендуем познакомиться с этой дружной командой - точно не пожалеете!

  • Д
    Дмитрий
    24 июня 2024
    Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
    Это была наша 3 экскурсия за время нашего отпуска. И она была просто потрясающей! Федор показал нам потрясающие виды, от
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    которых захватывало дух. Во время экскурсии все время предалагал разные варианты, из которых мы могли выбрать наиболее подходящий для нас. Очень интересно рассказывал не только про историю Грузии, но и про ее природу. Можем сказать, что он влюбил нас в эту страну. Также хотим отметить очень доброжелательное отношение Федора не только к экскурсантам, но и ко всем людям. Видно, что он живет своей работой, очень любит Грузию и готов делиться своей любовью к этой стране со всеми. Мы очень счастливы, что нам попался такой экскурсовод, как Федор! От всей души желаем ему показать красоту Грузии как можно большему количеству людей! P.S. Желаем Федору на всевозможных экскурсионных площадках выставлять все свои экскурсии, чтобы как можно больше людей могли с ними ознакомиться и узнать такого прекрасного человека!

  • В
    Виктория
    17 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Спасибо большое за потрясающий вечер в Аджарии. Этот мастер-класс стал для нас главным впечатлением от отдыха в Грузии. Было интересно,
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    вкусно и душевно! Если кто-то раздумывает над тем, бронировать данную экскурсию или нет, даже не думайте - такие впечатления о Грузии надо обязательно увезти с собой! Мы - группа из 9 человек (8 мужчин и 1 женщина) в возрасте 25-27 лет, в восторге остались все. Сперва Гия обстоятельно рассказал нам все о грузинском виноделии. Потом мы под руководством настоящей грузинской хозяйки Медеи приготовили хачапури по-аджарски, затем опробовали их, параллельно дегустируя 6 видов вина. После чего мы приступили к лепке хинкали (это было сложнее, чем кажется на первый взгляд!) и их поеданию под напитки покрепче)) В общем, готовьтесь к тому, что это будет не просто мастер-класс, а настоящее погружение в мир грузинского застолья. Уходить вам не захочется, как и нам! Спасибо большое Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенное время! Будем обязательно всем рекомендовать данный мастер-класс.

  • Е
    Егор
    5 июня 2024
    Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
    Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍
    Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍
  • Г
    Галина
    19 августа 2023
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Леван замечательный гид, советую путешествия по Грузии с ним!
  • К
    Каролина
    30 сентября 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Очень уютно, профессионально и качественно! Мы остались в восторге и тепло советуем выбирать именно Татьяну:)
  • В
    Виктор
    21 августа 2022
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Прекрасный гид, отличный маршрут, человек, на которого можно положится
  • А
    Алина
    10 августа 2022
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Спасибо огромное Левану за великолепную экскурсию! Леван-не только замечательный человек, но и интересный рассказчик и настоящий профессионал своего дела!

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Кобулети в июле 2024
Сейчас в Кобулети в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 44 до 180. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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