12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Каньон Окаце с высоты птичьего полета

Вы насладитесь красотой и величием дикой природы на прогулке по каньону Окаце. Его изюминкой является подвесной мост протяжностью больше километра и высотой 140 метров, откуда вам откроются поистине захватывающие виды на горные склоны! После мы посетим белокаменный Водопад Кинчха, который находится в нескольких километрах от Окаце и достигает стометровой высоты. Я расскажу вам историю водопада, который когда-то был купальней бывших князей и является самой красивой частью каньона.

Лодочная прогулка по каньону Мартвили

Вы посетите загадочный Каньон Мартвили, который состоит в списке 10 приоритетных местностей Грузии. На лодках вы сможете заплыть достаточно глубоко в каньон и своими глазами увидеть удивительную красоту здешней природы. Вы рассмотрите Царскую купальню с прозрачной бирюзовой водой, которая никогда не нагревается. Коренные жители называют это место «царская купальня семьи Дадиани». Каньон Мартвили интересен не только великолепными видами, но и находками археологов: в каньоне и его окрестностях были найдены окаменевшие кости древних животных, отпечатки лап динозавров и следы обиталища первобытного пещерного человека. Мартвильский каньон можно осмотреть, взяв на прокат лодку, или с деревянного моста, откуда открывается вид на каньон сверху.

Захватывающий подземный мир

В качестве бонуса от меня вас ждёт пещера Прометея — настоящее царство сталактитов и сталагмитов, подсвеченных яркими цветами. Вы сможете прогуляться по пещере пешком (1,5 км) или проплыть под её сводами на лодке. Пещеру мы посещаем, если успеваем по времени.

Культура древнего Кутаиси

На экскурсии вы узнаете о важных исторических эпохах и памятниках древнего Кутаиси, о культуре и менталитете коренных жителей, об особенностях и многообразии природы Западной Грузии. Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы и помогу лучше понять красоту и дух этого края!