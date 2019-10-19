12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии

Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии

Nestor
Задать вопрос
Nestor – ваш гид
Вы познакомитесь с удивительными природными памятниками, о которых знает не каждый путешественник.

Мы пройдем по подвесному мосту над величественным каньоном Окаце, насладимся видами водопада Кинчха, обследуем таинственные пещеры Прометея и загадочный Мартвильский каньон на лодочной прогулке.

Вы получите уникальный опыт и вернетесь из путешествия с багажом новых впечатлений и отличных фотографий.

А также узнаете о важных исторических эпохах и памятниках древнего Кутаиси и о культуре и менталитете коренных жителей.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
5
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии

Что вас ожидает

Каньон Окаце с высоты птичьего полета

Вы насладитесь красотой и величием дикой природы на прогулке по каньону Окаце. Его изюминкой является подвесной мост протяжностью больше километра и высотой 140 метров, откуда вам откроются поистине захватывающие виды на горные склоны! После мы посетим белокаменный Водопад Кинчха, который находится в нескольких километрах от Окаце и достигает стометровой высоты. Я расскажу вам историю водопада, который когда-то был купальней бывших князей и является самой красивой частью каньона.

Лодочная прогулка по каньону Мартвили

Вы посетите загадочный Каньон Мартвили, который состоит в списке 10 приоритетных местностей Грузии. На лодках вы сможете заплыть достаточно глубоко в каньон и своими глазами увидеть удивительную красоту здешней природы. Вы рассмотрите Царскую купальню с прозрачной бирюзовой водой, которая никогда не нагревается. Коренные жители называют это место «царская купальня семьи Дадиани». Каньон Мартвили интересен не только великолепными видами, но и находками археологов: в каньоне и его окрестностях были найдены окаменевшие кости древних животных, отпечатки лап динозавров и следы обиталища первобытного пещерного человека. Мартвильский каньон можно осмотреть, взяв на прокат лодку, или с деревянного моста, откуда открывается вид на каньон сверху.

Захватывающий подземный мир
В качестве бонуса от меня вас ждёт пещера Прометея — настоящее царство сталактитов и сталагмитов, подсвеченных яркими цветами. Вы сможете прогуляться по пещере пешком (1,5 км) или проплыть под её сводами на лодке. Пещеру мы посещаем, если успеваем по времени.

Культура древнего Кутаиси

На экскурсии вы узнаете о важных исторических эпохах и памятниках древнего Кутаиси, о культуре и менталитете коренных жителей, об особенностях и многообразии природы Западной Грузии. Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы и помогу лучше понять красоту и дух этого края!

Организационные детали

  • Наша прогулка начнется в 9 часов утра, чтобы по дневному свету мы смогли посмотреть всю красоту этих мест.
  • В стоимость входит: трансфер, услуги гида, питьевая вода, по желанию домашнее грузинское вино.
  • В стоимость не включено: питание, лодка на каньоне Мартвили (32 лари 25 копеек с человека, студентам и детям скидки), Окаце каньон (17 лари 25 копеек, скидки детям и студентам), билеты в пещеру Прометея (23 лари или 35 лари за прогулку на лодке, для детей от 6 до 18 лет — 5 лари 50 копеек при наличии документа), водопад Кинчха (17 лари 25 копеек).
  • По понедельникам в каньонах выходной день.
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nestor
Nestor
Всем привет. Меня зовут Нестор, я живу в Грузии и мне 48 лет. Я занимаюсь экскурсиями и трансфером по всей Грузии. Я знаток-любитель. Занимаюсь этим уже 3-й год. Мой способ работы таков, что вместе предоставления информации, которую каждый может прочитать в Интернете, я расскажу вам о жизни Грузии изнутри.
Напишите мне

12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 октября 2019
Места, посещенные в ходе экскурсии - прекрасны. Маршрут - отличный.
Гид - замечательный, заботиться о своих пассажирах.
Не стоит ждать от гида серьезного экскурса в историю страны (мало исторических фактов).
Немного завышена ценовая политика, если вы хотите посетить эти места ( а посетить их нужно в Грузии обязательно и кроме машины туда никак не добраться), а такого рода экскурсия вам не по карману, то погуглив, вы найдете массу предложений подешевле по этому же маршруту.
Samir
30 сентября 2019
Всем любителям прекраснейшей природы с легкими элементами экстрима - сюда! Вас встретит очень гостеприимный, вежливый и общительный гид Нестор. Он настолько располагает к себе манерой своего общения, что многочасовая поездка превращается в сплошное удовольствие! Нестор при этом весьма деликатен и не нарушает субординации, оставаясь профессионалом своего дела. По пути маршрута, Нестор рассказывал об истории края, посещаемых мест и Грузии в целом, нас приятно поразили его знания.
Мне и моей спутнице на долгие годы запомнится эта великолепная экскурсия, при этом, Нестор, как истинный грузин и радушный хозяин, угостил нас прекрасным домашним вином, а также помог в покупке домашнего меда и сладостей у местного жителя, хозяина небольшого магазина.
Нам очень повезло с погодой в это время года, поэтому мы смогли посетить все намеченные маршруты.
Особо хотелось бы отметить, что Нестор за отдельную весьма приемлемую плату забрал нас прямо из Батуми, рядом с домом и туда же вернул (в стоимость экскурсии подобная услуга не входит, но это было очень любезно с его стороны (он забрал нас ранним утром), и весьма удобно для нас.
Я очень рекомендую Нестора и его экскурсию.
Спасибо Грузия, спасибо Нестор, за чудесные впечатления!
Юрген
24 сентября 2019
Хочу сказать большое спасибо, Карло за проведенную экскурсию. Карло-это знакомый Нестора и превосходный экскурсовод. Нам с ним скучно не было . Даёт рекомендации по поводу отдыха в Грузии и отвечает на все вопросы .
Мы увидели чудесные места, узнали много интересного и историю Грузии .
Когда вы посетите Каньон Окаце,советую там взять Внедорожник. Вы сэкономите на этом много времени и соответственно больше увидите .
спасибо Карло за домашние вино.
кстати, Нестор и Карло предлогают трансфер с аэропорта .,что тоже хочу посоветовать .
6 сентября 2019
Провели хорошую поездку. Нестора подменил его товарищ Карло, хороший душевный человек и хороший гид. Проехались по грандиозным каньонам и побывали в пещере. Поездка была комфортной и приятной. Корло рассказывал о Грузии, её народе и многих интересных вещах. Поездкой довольны, впечатления остались наилучшие и Вам советую увидеть эти чудесные места.
3 августа 2019
Были на экскурсии 16 июля.
Экскурсия потрясающая,прекрасные виды,незабываемые впечатления.
Нестор внимательный,веселый и интересный рассказчик.
Группа из Белоруссии и Чехии(Наталья,Франта,Юля,Саша,Лена
24 июля 2019
Невероятно красивая и интересная экскурсия! Отдельное большое спасибо, Нестору, который приятным общением и интересной информацией сделал ее еще лучше. Одна из лучших экскурсии в Грузии!
22 июля 2019
Нестор замечательный гид, расказщик и собеседник. Спасибо за внимательное отношение к нам.
6 сентября 2018
Самый лучший день приходил вчера! Так и только так можно охарактеризовать нашу прогулку с Нестором! Удивительные пейзажи, комфортное общение, юмор, много познавательного. Две бутылки вина собственного приготовления - восхитительны, а горячие и только что приготовленные хачапури вне всяких похвал! Было жаль расставаться! Нестор спасибо Вам, удачи и много много благодарных клиентов! Надеемся, что вернемся еще и вновь попадем на Вашу изумительную, полную разнообразной информации и положительных эмоций экскурсию!
11 августа 2018
Нестор отвёз нас в очень красивые места Грузии. Экскурсия была на целый день, так как мы выезжали из Кобулети. Но день был насыщенный, интересный, полный впечатлений и от увиденного, и от самого Нестора. Очень хороший человек и рассказчик, к вечеру было ощущение, что знали его всегда). Каньон шикарен, водопад завораживает, а уходить со смотровой площадки в горах вообще не хочется. Спасибо Нестору ещё раз! Мы очень довольны!
Елена
5 августа 2018
Если вы и ваши друзья "лёгкие на подъем", любите активный отдых, величественные горы, завораживающие водопады, новые знакомства - то вам на эту экскурсию!
Это даже не экскурсия. Нестор встретил нас как своих давних друзей. Очень жизнерадостный и душевный человек, неутомимый рассказчик. Двенадцать часов с ним пролетели незаметно, как один! Можно задавать Нестору любые вопросы. И он ответит. Когда очень содержательно, опираясь на исторические факты, когда с таким искрометным юмором, что от смеха долго невозможно остановиться.
Однозначно рекомендую.
Ещё 2 отзыва

Экскурсии по пригородам Кобулети

Путешествие из Кобулети в грузинские тропикиПутешествие из Кобулети в грузинские тропикиПутешествие из Кобулети в грузинские тропики
скидка20%
€30
24 за человека
7 часов
3 отзыва
Покориться красоте и атмосфере парка Мтирала
Отправьтесь на увлекательный и несложный хайкинг в живописный уголок Грузии! Парк Мтирала прекрасен в любое время года, а жарким летом — это отличный вариант «побега» из отеля. Вы полюбуетесь побережьем, пройдете через зеленые джунгли, насладитесь шумом водопада и искупаетесь в горном озере. А в завершение вкусно пообедаете на форелевом хозяйстве.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один деньКаньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один деньКаньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день
скидка10%
€165
149 за экскурсию
9 часов
Увидеть самые живописные места Имеретинского края и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Вы исследуете таинственную пещеру, погуляете по дремучему лесу, найдете следы динозавров, заглянете в глубину каньона и ощутите свежесть водопадов. Я расскажу интересные факты о местной жизни, природе, кухне, виноделии и помогу полюбить этот чудесный регион.
Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!
90 за экскурсию
8 часов
6 отзывов
Батуми, водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день
Вы увидите все знаковые места центра Батуми, после чего отправитесь по живописным дорогам исследовать горную Аджарию. Я покажу девственные природные уголки и античные сооружения, помогу разобраться в местном вине и поясню, как связан с Грузией Андрей Первозванный.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру ПрометеяПутешествие в каньон Мартвили и пещеру ПрометеяПутешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
150 за экскурсию
9 часов
1 отзыв
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды
Среди строгих гор, древних монастырей и культурных памятников Грузии вы найдете много похожих пейзажей, но Мартвильский каньон отличается от всего, что вы видели ранее. Путешествуя по западной Грузии, вы откроете мир завораживающей природы — проплывете между зелеными склонами каньона, прикоснетесь к сталагмитам и пройдете по коридорам пещеры Прометея. А в итоге — исследуете самые вдохновляющие места Имерети и лучше поймете философию грузинского народа.

Выбирайте и другие экскурсии в Кобулети

ВсеИндивидуальныеНа автомобилеЗа городомГрупповыеСо скидкойГастрономическиеМастер-классы