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любящий детей! Все,что заявлено в экскурсии было сделано по высшему классу, а кроме того вас ждёт сюрприз на этой экскурсии, но я не буду выдавать тайну))) сюрприз просто офигенный! Заезжали на обед, отдельное спасибо за него, в кафе уютно и прохладно, еда вкусная)) а также спасибо большое команде трипстер за отзывчивость и помощь))) надеюсь ещё увидимся))