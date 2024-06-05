Познавательные экскурсии на природе в Кобулети

Найдено 8 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Кобулети, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
«Вы насладитесь красотой и величием дикой природы на прогулке по каньону Окаце»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Покориться красоте и атмосфере парка Мтирала
Начало: В вашем месте проживания
«Здесь царит природная идиллия, а капельки воды, попадающие на лицо, так приятно освежают после прогулки»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 115104 за всё до 6 чел.
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Батуми, водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день
Начало: В вашем отеле в Кобулети
«Я покажу девственные природные уголки и античные сооружения, помогу разобраться в местном вине и поясню, как связан с Грузией Андрей Первозванный»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
150 за всё до 4 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
Увидеть самые живописные места Имеретинского края и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
«Я расскажу интересные факты о местной жизни, природе, кухне, виноделии и помогу полюбить этот чудесный регион»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 195 за всё до 7 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды в группе
Начало: Ул. Агмашенебели
«Тысячи лет вода проделывала путь в мягкой известняковой породе, чтобы создать это природное чудо, которое будто перенесет вас в сказочный мир вдали от цивилизации»
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
40 за человека
Каньоны западной Грузии
Индивидуальная
12 часов
Каньоны западной Грузии
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Для любителей природы, красивых видов и захватывающих дух эмоций, мы предлагаем поездку по природным достопримечательностям западной Грузии»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$260 за человека
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Индивидуальная
10 часов
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Начало: По договоренности
«Мы будем делать остановки, чтобы сделать фото, насладиться красотой природы, понаблюдать за ее умиротворенностью, за размеренной жизнью сельских жителей, пообщаться и выпить стаканчик грузинского вина»
Расписание: четверг в 07:30
13 июня в 07:30
20 июня в 07:30
$110 за человека
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Мини-группа
10 часов
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Кобулети
«Вас ждет обзор природных достопримечательностей и старинных памятников архитектуры, включая крепость времен Римской империи и мост царицы Тамары»
Расписание: Ежедневно в 10:30-10:40
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Егор
    5 июня 2024
    Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
    Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍
  • М
    Мария
    11 октября 2023
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Всё было отлично. Спасибо большое Нестеру.
  • Е
    Елена
    27 сентября 2023
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Гидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушный. С первых минут знакомства создалась атмосфера расслабленности и
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    надёжности. Маршрут был очень комфортным и безопасным. Экскурсия прошла на одном дыхании. Посетили каньон Окаце, полюбовались водопадами, побывали в пещере Прометея. Дикая природа очень поразила своей красотой. Карло рассказывал об истории, традициях, культуре, ответил на все наши вопросы. Прекрасная подача материала всё легко запомнилось. За это огромное спасибо и большой привет Карло! Рекомендуем на все 110%!!!

    Гидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушный
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Нестор не смог быть с нами, поэтому на экскурсию мы отправились с Карло и прекрасно провели время. Карло - очень
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    приятный человек, внимательный, везде советовал, как поступить, чтобы было удобнее, не тратить зря время, помогал с билетами, угостил вином. В результате мы максимально комфортно преодолели довольно длинный маршрут к бесподобным природным объектам Грузии!

  • А
    Анастасия
    22 августа 2023
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Удивительный день провели вместе с гидом Заза! Всё очень понравилось: и трансфер, и программа, и рассказы Зазы;), остановки в красивых
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    местах для фотографий, обед в очень антуражном месте. Вернулись поздно вечером счастливые и с новыми друзьями;) Однозначно лайк и поездке, и организаторам. Советую!

  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Хотим выразить огромнейшую благодарность за экскурсию гиду Зазе! Прекрасный душевный человек, грамотный и интересный расскачик, внимательный и аккуратный водитель, деликатный,
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    любящий детей! Все,что заявлено в экскурсии было сделано по высшему классу, а кроме того вас ждёт сюрприз на этой экскурсии, но я не буду выдавать тайну))) сюрприз просто офигенный! Заезжали на обед, отдельное спасибо за него, в кафе уютно и прохладно, еда вкусная)) а также спасибо большое команде трипстер за отзывчивость и помощь))) надеюсь ещё увидимся))

  • Г
    Галина
    19 августа 2023
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Леван замечательный гид, советую путешествия по Грузии с ним!
  • С
    Сергей
    18 августа 2023
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Очень понравилось путешествие. Посмотрели необычные и красивые места, особенно понравились пещеры! Отдельное и огромное спасибо нашему гиду Северяну за интересные рассказы и комфортную поездку. Узнали много интересного про историю и культуру Грузии!
  • А
    Александр
    24 июля 2023
    Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
    Несмотря на погоду, мы с удовольствием побывали в прекрасных местах. Гиду огромное спасибо!
  • Н
    Наталия
    8 июля 2023
    Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
    Все супер, комфортный темп, отличный маршрут, очень приветливый гид Федор. Были с ребенком 8 лет, маршрут по силам ребенку. Спасибо!
    Все супер, комфортный темп, отличный маршрут, очень приветливый гид ФедорВсе супер, комфортный темп, отличный маршрут, очень приветливый гид Федор

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
  2. Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
  3. Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
  4. Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
  5. Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в июне 2024
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