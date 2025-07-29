Индивидуальная
до 3 чел.
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Начало: На Центральной площади
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
€180 за всё до 3 чел.
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кобулети и Батуми: природа, история и вино
Откройте Аджарию с нами: от Батуми до горных водопадов и древних крепостей. Дегустация вина и обед в живописном месте. Комфортабельный трансфер включен
Начало: В вашем отеле в Кобулети
7 янв в 08:00
10 янв в 08:00
от €180 за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Врата Олимпа: квест по вилле Эфенди
Увлекательное путешествие по мирам древнегреческих мифов в Кобулети. Раскройте тайны виллы Эфенди и почувствуйте себя частью легенды
Начало: У ворот виллы
Сегодня в 17:00
11 дек в 17:00
€80 за всё до 6 чел.
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным маршрутам Кобулети
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию в парк Мтирала из Кобулети. Живописные виды, водопад, горное озеро и обед на форелевом хозяйстве ждут вас
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €135 за всё до 6 чел.
Отличный квест для любителей Древней Греции, истории и интеллектуального отдыха! Квест увлекательный, очень качественно подготовлен, мы узнали много нового, вспомнили
