Начнется наш гастрономический тур в Грузии с мастер-классом по пивоварению из небольшого путешествия из Кутаиси. На комфортном транспорте нашего туристического агентства мы отправимся из Кутаиси в живописный уголок Грузии, который знают и помнят во всем мире, а именно, город-курорт Цхалтубо (его часто называют грузинским Баден-Баденом) и его окрестности, и посетим Двор всемирно известного писателя и киносценариста Отиа Иоселиани, где находится его исторический Дом-Музей.
Здесь вам расскажут о жизни и творчестве великого мастера слова и пера, об истории поместья и истории создания вин, пива, чачи. Здесь производят пиво по необычной американской технологии, чачу по особому грузинскому рецепту. В погребе Дома-Музея созревает 5 видов вина. В поместье проводят различные мастер-классы и дегустации. Внук писателя Отиа Иоселиани, живущий в доме своего знаменитого деда, привез из Америки необычную технологию пивоварения. У грузинского пива яркий запоминающийся вкус благодаря тому, что в процессе приготовления используется фильтрованная минеральная вода, а не обычная, как в остальных рецептурах.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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