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О чем молчат памятники

Начнём мы недалеко от памятника известному грузинскому актеру Ипполитэ Хвичия — актеру от Бога, обладавшему редкой способностью вызывать у людей смех. Его прозвали грузинским Луи де Фюнесом. И ещё об интересной статуе нового времени — фигуре мальчика со шляпами на перилах Белого моста, маленького героя из фильма Эльдара Шенгелая «Необыкновенная выставка», пользующегося особой любовью горожан и гостей Кутаиси. Помните кадры из фильма, где мальчик прыгает с Белого моста в Риони, предварительно схватив в обе руки по шляпе, снятые с голов скульптора Агули и артиста Шавлеги? Вынырнув уже в одной из шляп на голове, озорно кричит: «Амбредузо-Медузо. »

Бальнеологический курорт Цхалтубо

Берём курс по направлению к бальнеологическому курорту Цхалтубо. Пещера Кумистави, также известная как пещера Прометея — одна из самых заманчивых мест для гостей Грузии. C того места, где расположена пещера, можно довольно хорошо рассмотреть гору Хвамли. По древнему грузинскому эпосу именно к этой горе был прикован Амирани, человек, который добыл огонь у богов и подарил его людям. Всё это очень напоминает другую легенду с героем по имени Прометей. Пещера была обнаружена в 1984 году. В течение 2010 года совместно с немецкими ученым и строителями благоустраивалась и стала сказочной диковинкой. Тогда и дали ей название — пещера Прометея. Посещение пещеры дает уникальную возможность увидеть подземный мир во всех красках. Туристы могут выбрать 1400-метровый пеший маршрут по гротам пещеры и/или прогулку на лодке по настоящей подземной речке.

Польза для души и тела

Маршрут проходит по шести залам мимо захватывающих дух сталактитов и сталагмитов, подземных водопадов, рек и даже целого озера. Волшебное ощущение всему этому добавляет система разноцветного подземного освещения и постоянно играющая классическая музыка, что делает маршрут еще более привлекательным и запоминающимся. Внутри поддерживается комфортная температура воздуха, которая составляет 14 градусов тепла, благодаря чему пещера открыта для туристов круглый год.

Прогулка по пещере, переходам между залами на глубине 80 м ниже уровня моря занимает примерно 1, 5 часа. Здесь невероятно легко дышать, воздух в пещере на 20 процентов состоит из чистого кислорода. Такой микроклимат очень полезен для людей с хроническим заболеванием лёгких. Они начинают здесь свободно дышать, забывая о всех своих недугах. Пещера Прометея — настоящая фантастика, таящая множество красот, удивляющая своей мощью, множеством природных образований. Она так искусно обыграна музыкой, украшена светом, что кажется сказкой, только не во сне, а наяву.

Заповедник Сатаплиа и смотровая площадка с прозрачным полом

Недалеко от Кумистави находится другая знаменитая пещера Сатаплиа. Заповедник Сатаплиа находится на горе Сатаплиа (в переводе место, где есть мёд). Это объясняется тем, что в древние времена здесь было пристанище диких пчёл и на гору люди взбирались именно за мёдом. Львиную долю территории заповедника составляет лес, где представлены вечнозеленые и лиственные деревья. В таких лесах, называемых «колхидскими», можно встретить много реликтовых деревьев: тис, падуб колхидский, дуб, самшит, граб, каштан, бук, инжир, рододендрон. В заповеднике туристы могут увидеть памятники архитектуры и уникальные следы динозавров, которым около 160 миллионов лет, и карстовые пещеры, появившиеся за счёт вымывания горных пород.

Размеры пещер и их рельеф поражают воображение. Пещеры карстового типа знамениты наростами — сталактитами и сталагмитами. Такие наросты представляют собой кристаллизованный известняк, принимающий причудливые формы. Центром пещеры можно назвать сталагмит в виде сердца. Туристы опускают руки в его углубление и загадывают желание. Пещера состоит из трёх залов. Протяженность туристического маршрута 309 метров. Украшает пещеру разноцветная подсветка. Считайте, что вам повезло, если увидите в пещере летучих мышей (температура внутри пещеры + 14 градусов по Цельсию). Завершить осмотр заповедника Сатаплиа можно на смотровой площадке в форме подковы, вынесенной над скалой на высоте от 80-до 100 метров. Пол площадки полностью прозрачный, пускают сюда в специальных тапочках. С площадки открывается живописный вид на Кутаиси и окрестности. Оказавшись над бездной, сливаешься в гармонии с природой.

Гелатский монастырь

Следующий привал — Гелати. За свою историю Гелатский монастырь служил не только духовной обителью. Во времена грузинского Золотого века при нем располагалась Гелатская академия, крупнейший научно- просветительный центр средневековой Грузии, который современники называли «вторыми Афинами». Ныне монастырский комплекс занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На рубеже XI-XII веков обособленные грузинские княжества начали объединяться в единое сильное государство. В честь победы над сельджуками и присоединения к Грузии Кахети царь Давид IV Агмашенебели (Строитель) заложил храм Рождества Пресвятой Богородицы. Строительство длилось 25 лет (1106-1130 гг. ), но до его окончания правитель не дожил. Согласно завещанию царя похоронили под аркой ворот храма, ежедневно люди наступали на его могилу, входя в святыню. В храме Рождества Пресвятой Богородицы особенно впечатляет мозаичное изображение Богоматери с младенцем.

Монастырь Святых Давида и Константина

Совсем рядом с Гелатским монастырем находится монастырь Святых Давида и Константина. Он построен во имя увековечения памяти Великомучеников Давида и Константина Мхеидзе, князей Аргветских, которые оказали большое сопротивление арабскому войску, вторгшемуся в Западную Грузию в 735-737 гг. во главе известного своей жестокостью военачальника Мурвана Второго «Глухого», и погибли мученической смертью. Монастырь Моцамета и большой храм в XI в. основал Баграт Великий. По преданию во время охоты в одной из пещер он увидел сияние. Когда сам царь и его слуги вошли туда, то увидели нетленные мощи двух святых — Давида и Константина. И повелел Баграт Великий возвести здесь монастырь.

Символ объединенной Грузии

Возвращаемся в Кутаиси. Осмотр Храма Баграта (Храм Успения Пресвятой Богородицы. ), построенного в Х-XI вв., во времена правления грузинского царя БагратаIII — основоположника великого рода князей Багратиони. Этот величественный собор — один из лучших образцов средневековой архитектуры, возвышается над городом. 300 лет простоял он в полуразрушенном состоянии. В августе 2012 года был восстановлен. Храм Баграта внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

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