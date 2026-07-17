3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Экскурсия начинается из Кутаиси, столицы древней Колхиды. Вы отправитесь слушать легенды горцев, наслаждаться видами гор и пробовать редкое вино Усахелаури. Путешествие пройдет через грандиозные ущелья Риони, водопады и аутентичные села. читать дальшеуменьшить
Вы увидите покинутые кельи монахов, живописное ущелье Ладжанура и засеянные склоны гор. Дегустация вина Усахелаури пройдет в одном из горных сел или на старинном заводе. В стоимость включены трансфер, перекус и вода. С собой необходимо взять головной убор, солнцезащитные очки и купальные принадлежности
Лучше всего посетить Кутаиси с июня по август, когда погода тёплая и сухая, что идеально подходит для прогулок и купания в водопадах. В мае и сентябре также комфортно, но возможны дожди, что может ограничить некоторые активности. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия возможна, но прохладная погода и повышенная влажность могут сделать её менее комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ущелья Риони
Водопады
Кельи монахов
Ущелье Ладжанура
Пещера у гор Хвамли
Описание экскурсии
Река аргонавтов и купание в водопадах
Вы увидите грандиозные ущелья Риони и ее притоков — об этой реке писали многие античные авторы, в том числе, Геродот и Страбон, и именно по Риони, по преданиям, аргонавты поднимались за руном. В одном из чудесных водопадов у вас будет время, чтобы искупаться и сделать яркие снимки. А еще по дороге мы остановимся возле горных родников и подземных озер, чтобы попить натуральной, полезной и чистой воды.
Аутентичные пейзажи и быт местных жителей: все, как и сто лет назад
Вы встретите покинутые кельи монахов-отшельников в отвесных скалах Рачинского хребта и окинете взглядом живописное ущелье Ладжанура. Увидите засеянные склоны крутых гор, где растет фасоль, картофель и томаты, а землю вспахивают плугом на быках. По пути я расскажу об исконном образе жизни местных крестьян, их быте, развлечениях, традициях и особенностях менталитета. А если не будет дождя, я отвезу вас к безымянной пещере у гор Хвамли, где вы сможете немного прогуляться и осмотреть ее древние геологические образования.
Дегустация Усахелоури на его родине
Необычайно живописны и умиротворяющи склоны рачи-лечхумских гор, засаженные ценными сортами винограда Усахелаури, Хванчкара, Оджплеши и Твиши. В поездке вам предстоит открыть вкус и аромат одного из самых редких вин региона — Усахелаури. Когда-то оно было очень популярно у княжеского сословия, князей Дадиани и Кипиани, и до сих пор сохраняет свой престиж. В селе либо на старинном заводе вас будет ждать дегустация этого, как говорят, лечебного, вина. Вы познакомитесь с тонкостями его современного производства и узнаете, как в былые времена давили виноград и какие методики использовали в процессе выдержки, когда еще не было техники.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, перекус по дороге, вода.
В стоимость не включено: дегустация (10-15 евро) и покупка вина.
С собой необходимо взять: головной убор, солнцезащитные очки, купальные принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провёл экскурсии для 1477 туристов
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Георгий
все было на высшем уровне! Особенно понравилось в деревне, где произрастает виноград Усахелаури. Владелец со своей супругой оказались очень гостеприимными, накормили и напоили всю нашу компанию. Виды просто потрясающие.
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А
Анастасия
ребята, спасибо вам большое за экскурсию, пусть я была немного не в себе, но это было прекрасно) Каха, с наступающим днем рождения, ты герой!
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Анна
Серго удивительный гид - мы увидели невероятные водопады, фантастические горные вершины, побывали в грузинской семье, где нас принимали тепло и душевно, как близких друзей, затопили камин, чтобы мы отогрелись после дороги по снегу, накормили домашней едой. Мы попробовали редкое вино, которое изготовляют только в этом регионе Грузии. Серго сделал все, чтобы этот день стал действительно незабываемым. Спасибо Вам, Серго!
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С
Сергей
Экскурсия очень понравилась! Отличается от стандартных экскурсий тем, что мы побывали не в туристических местах, а в аутентичных. Сергей показал нам настоящую Грузию с ее великолепными пейзажами и бытом людей. читать дальшеуменьшить
Сергей интересный рассказчик, отлично разбирающийся в истории своего народа. Рекомендуем идти на эту экскурсию в длинных штанах, т. к. можно пораниться о колючки. Хотим выразить Сергею благодарность за увлекательное приключение, после которого остались лишь положительные впечатления и множество красивейших фотографий!
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Е
Елена
Экскурсия понравилась) Маршрут был очень красивый и мы со всем справились, хотя подъем на гору требовал неплохой физической подготовки, так как был по крутой деревянной лестнице, у которой часть ступеней отсутствовали читать дальшеуменьшить
Виды с гор потрясающие, древний монастырь тоже произвел впечатление тем, насколько хорошо сохранились фрески и резьба по камню Дегустация в этот раз была очень домашняя Водитель и гид были дружелюбны и готовы помочь, ответить на вопросы Спасибо за экскурсию)
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Александр
Серго великолепный рассказчик и прекрасно знает историю и культуру Грузии. Мы посетили поистине невероятно красивые места, в которых можно прикоснуться к истории. Древние селения, дозорные башни, множество площадок, откуда открывается великолепный вид на горы и ущелья… красивейшие водопады - всё это в сопровождении рассказов Серго действительно захватывает дух! Мы очень благодарны Вам за проведённую экскурсию! Спасибо!
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