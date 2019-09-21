3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури

Рассказы о быте грузинских крестьян, дегустация и виды, от которых захватывает дух

Sergei
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Sergei – ваш гид
Экскурсия начинается из столицы древней Колхиды — Кутаиси, одного из древнейших городов планеты.

Вы отправитесь слушать легенды горцев, ощущать дыхание гор и, конечно же, пробовать Усахелаури — редкое и самое дорогое марочное вино Грузии из одноименного сорта винограда, растущего лишь в паре горных сел региона Рача-Лечхуми.

Всю дорогу вас будут сопровождать завораживающие виды грандиозных камнепадов, горные крутые тропинки и аутентичные села с домиками, будто прилепившимися к скалам, где все сохранилось в том же виде, что и сотню лет назад.
120 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча От Вашего отеля
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У этой экскурсии3 отзыва
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В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури

Что вас ожидает

Река аргонавтов и купание в водопадах
Вы увидите грандиозные ущелья Риони и ее притоков — об этой реке писали многие античные авторы, в том числе, Геродот и Страбон, и именно по Риони, по преданиям, аргонавты поднимались за руном. В одном из чудесных водопадов у вас будет время, чтобы искупаться и сделать яркие снимки. А еще по дороге мы остановимся возле горных родников и подземных озер, чтобы попить натуральной, полезной и чистой воды.

Аутентичные пейзажи и быт местных жителей: все, как и сто лет назад
Вы встретите покинутые кельи монахов-отшельников в отвесных скалах Рачинского хребта и окинете взглядом живописное ущелье Ладжанура. Увидите засеянные склоны крутых гор, где растет фасоль, картофель и томаты, а землю вспахивают плугом на быках. По пути я расскажу об исконном образе жизни местных крестьян, их быте, развлечениях, традициях и особенностях менталитета. А если не будет дождя, я отвезу вас к безымянной пещере у гор Хвамли, где вы сможете немного прогуляться и осмотреть ее древние геологические образования.

Дегустация Усахелоури на его родине
Необычайно живописны и умиротворяющи склоны рачи-лечхумских гор, засаженные ценными сортами винограда Усахелаури, Хванчкара, Оджплеши и Твиши. В поездке вам предстоит открыть вкус и аромат одного из самых редких вин региона — Усахелаури. Когда-то оно было очень популярно у княжеского сословия, князей Дадиани и Кипиани, и до сих пор сохраняет свой престиж. В селе либо на старинном заводе вас будет ждать дегустация этого, как говорят, лечебного, вина. Вы познакомитесь с тонкостями его современного производства и узнаете, как в былые времена давили виноград и какие методики использовали в процессе выдержки, когда еще не было техники.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, перекус по дороге, вода.
  • В стоимость не включено: дегустация (10-15 евро) и покупка вина.
  • С собой необходимо взять: головной убор, солнцезащитные очки, купальные принадлежности.
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 сентября 2019
Благодарим за чудесный день в Раче! Очень понравилась поездка по живописным местам, посещение красивого древнено монастыря и интересный рассказ Сергея!
23 августа 2019
Я не очень хорошо пишу тексты, и отзыв для меня сложно. На самом деле здорово, что удалось посмотреть места, которые не найдешь в поисковиках и практически не тронутые организованным туризмом. Остался очень доволен.
12 июня 2019
Экскурсия очень понравилась! Отличается от стандартных экскурсий тем, что мы побывали не в туристических местах, а в аутентичных. Сергей показал нам настоящую Грузию с ее великолепными пейзажами и бытом людей. Сергей интересный рассказчик, отлично разбирающийся в истории своего народа. Рекомендуем идти на эту экскурсию в длинных штанах, т.к. можно пораниться о колючки. Хотим выразить Сергею благодарность за увлекательное приключение, после которого остались лишь положительные впечатления и множество красивейших фотографий!

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