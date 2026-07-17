3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури

Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Экскурсия начинается из Кутаиси, столицы древней Колхиды. Вы отправитесь слушать легенды горцев, наслаждаться видами гор и пробовать редкое вино Усахелаури. Путешествие пройдет через грандиозные ущелья Риони, водопады и аутентичные села.
читать дальшеуменьшить

Вы увидите покинутые кельи монахов, живописное ущелье Ладжанура и засеянные склоны гор. Дегустация вина Усахелаури пройдет в одном из горных сел или на старинном заводе. В стоимость включены трансфер, перекус и вода. С собой необходимо взять головной убор, солнцезащитные очки и купальные принадлежности

4.9
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🍷 Дегустация редкого вина Усахелаури
  • 🏞️ Купание в водопадах
  • 🏡 Аутентичные села и быт местных жителей
  • 📸 Возможность сделать яркие снимки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Кутаиси с июня по август, когда погода тёплая и сухая, что идеально подходит для прогулок и купания в водопадах. В мае и сентябре также комфортно, но возможны дожди, что может ограничить некоторые активности. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия возможна, но прохладная погода и повышенная влажность могут сделать её менее комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури

Что можно увидеть

  • Ущелья Риони
  • Водопады
  • Кельи монахов
  • Ущелье Ладжанура
  • Пещера у гор Хвамли

Описание экскурсии

Река аргонавтов и купание в водопадах

Вы увидите грандиозные ущелья Риони и ее притоков — об этой реке писали многие античные авторы, в том числе, Геродот и Страбон, и именно по Риони, по преданиям, аргонавты поднимались за руном. В одном из чудесных водопадов у вас будет время, чтобы искупаться и сделать яркие снимки. А еще по дороге мы остановимся возле горных родников и подземных озер, чтобы попить натуральной, полезной и чистой воды.

Аутентичные пейзажи и быт местных жителей: все, как и сто лет назад

Вы встретите покинутые кельи монахов-отшельников в отвесных скалах Рачинского хребта и окинете взглядом живописное ущелье Ладжанура. Увидите засеянные склоны крутых гор, где растет фасоль, картофель и томаты, а землю вспахивают плугом на быках. По пути я расскажу об исконном образе жизни местных крестьян, их быте, развлечениях, традициях и особенностях менталитета. А если не будет дождя, я отвезу вас к безымянной пещере у гор Хвамли, где вы сможете немного прогуляться и осмотреть ее древние геологические образования.

Дегустация Усахелоури на его родине

Необычайно живописны и умиротворяющи склоны рачи-лечхумских гор, засаженные ценными сортами винограда Усахелаури, Хванчкара, Оджплеши и Твиши. В поездке вам предстоит открыть вкус и аромат одного из самых редких вин региона — Усахелаури. Когда-то оно было очень популярно у княжеского сословия, князей Дадиани и Кипиани, и до сих пор сохраняет свой престиж. В селе либо на старинном заводе вас будет ждать дегустация этого, как говорят, лечебного, вина. Вы познакомитесь с тонкостями его современного производства и узнаете, как в былые времена давили виноград и какие методики использовали в процессе выдержки, когда еще не было техники.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, перекус по дороге, вода.
  • В стоимость не включено: дегустация (10-15 евро) и покупка вина.
  • С собой необходимо взять: головной убор, солнцезащитные очки, купальные принадлежности.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провёл экскурсии для 1477 туристов
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
2
1
Георгий
все было на высшем уровне! Особенно понравилось в деревне, где произрастает виноград Усахелаури. Владелец со своей супругой оказались очень гостеприимными, накормили и напоили всю нашу компанию. Виды просто потрясающие.
Вам был полезен этот отзыв?
А
ребята, спасибо вам большое за экскурсию, пусть я была немного не в себе, но это было прекрасно) Каха, с наступающим днем рождения, ты герой!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Серго удивительный гид - мы увидели невероятные водопады, фантастические горные вершины, побывали в грузинской семье, где нас принимали тепло и душевно, как близких друзей, затопили камин, чтобы мы отогрелись после дороги по снегу, накормили домашней едой. Мы попробовали редкое вино, которое изготовляют только в этом регионе Грузии. Серго сделал все, чтобы этот день стал действительно незабываемым. Спасибо Вам, Серго!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия очень понравилась! Отличается от стандартных экскурсий тем, что мы побывали не в туристических местах, а в аутентичных. Сергей показал нам настоящую Грузию с ее великолепными пейзажами и бытом людей.
читать дальшеуменьшить

Сергей интересный рассказчик, отлично разбирающийся в истории своего народа. Рекомендуем идти на эту экскурсию в длинных штанах, т. к. можно пораниться о колючки. Хотим выразить Сергею благодарность за увлекательное приключение, после которого остались лишь положительные впечатления и множество красивейших фотографий!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия понравилась)
Маршрут был очень красивый и мы со всем справились, хотя подъем на гору требовал неплохой физической подготовки, так как был по крутой деревянной лестнице, у которой часть ступеней отсутствовали
читать дальшеуменьшить

Виды с гор потрясающие, древний монастырь тоже произвел впечатление тем, насколько хорошо сохранились фрески и резьба по камню Дегустация в этот раз была очень домашняя Водитель и гид были дружелюбны и готовы помочь, ответить на вопросы Спасибо за экскурсию)

Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Серго великолепный рассказчик и прекрасно знает историю и культуру Грузии. Мы посетили поистине невероятно красивые места, в которых можно прикоснуться к истории. Древние селения, дозорные башни, множество площадок, откуда открывается великолепный вид на горы и ущелья… красивейшие водопады - всё это в сопровождении рассказов Серго действительно захватывает дух! Мы очень благодарны Вам за проведённую экскурсию! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кутаиси

Похожие экскурсии на «В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури»

Сны об Имеретии
На машине
5 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Сны об Имеретии
Взглянуть на самобытный регион с уровня, где гнездятся грифы и орлы
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
На машине
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
Завтра в 10:00
19 авг в 10:00
от €45 за человека
Покинутые села западной Грузии
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Покинутые села западной Грузии
Погрузитесь в атмосферу старинных грузинских сел и откройте для себя их уникальную архитектуру и быт
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от €200 за всё до 4 чел.
Кутаиси во всех оттенках: история, природа, вино
На машине
6.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Кутаиси во всех оттенках: история, природа, вино
Один день - четыре эпохи
Завтра в 09:30
19 авг в 09:30
от €50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кутаиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кутаиси
от €120 за группу