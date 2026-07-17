3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучше всего посетить Кутаиси с июня по август, когда погода тёплая и сухая, что идеально подходит для прогулок и купания в водопадах. В мае и сентябре также комфортно, но возможны дожди, что может ограничить некоторые активности. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия возможна, но прохладная погода и повышенная влажность могут сделать её менее комфортной.

Вы увидите покинутые кельи монахов, живописное ущелье Ладжанура и засеянные склоны гор. Дегустация вина Усахелаури пройдет в одном из горных сел или на старинном заводе. В стоимость включены трансфер, перекус и вода. С собой необходимо взять головной убор, солнцезащитные очки и купальные принадлежности

Описание экскурсии

Река аргонавтов и купание в водопадах

Вы увидите грандиозные ущелья Риони и ее притоков — об этой реке писали многие античные авторы, в том числе, Геродот и Страбон, и именно по Риони, по преданиям, аргонавты поднимались за руном. В одном из чудесных водопадов у вас будет время, чтобы искупаться и сделать яркие снимки. А еще по дороге мы остановимся возле горных родников и подземных озер, чтобы попить натуральной, полезной и чистой воды.

Аутентичные пейзажи и быт местных жителей: все, как и сто лет назад

Вы встретите покинутые кельи монахов-отшельников в отвесных скалах Рачинского хребта и окинете взглядом живописное ущелье Ладжанура. Увидите засеянные склоны крутых гор, где растет фасоль, картофель и томаты, а землю вспахивают плугом на быках. По пути я расскажу об исконном образе жизни местных крестьян, их быте, развлечениях, традициях и особенностях менталитета. А если не будет дождя, я отвезу вас к безымянной пещере у гор Хвамли, где вы сможете немного прогуляться и осмотреть ее древние геологические образования.

Дегустация Усахелоури на его родине

Необычайно живописны и умиротворяющи склоны рачи-лечхумских гор, засаженные ценными сортами винограда Усахелаури, Хванчкара, Оджплеши и Твиши. В поездке вам предстоит открыть вкус и аромат одного из самых редких вин региона — Усахелаури. Когда-то оно было очень популярно у княжеского сословия, князей Дадиани и Кипиани, и до сих пор сохраняет свой престиж. В селе либо на старинном заводе вас будет ждать дегустация этого, как говорят, лечебного, вина. Вы познакомитесь с тонкостями его современного производства и узнаете, как в былые времена давили виноград и какие методики использовали в процессе выдержки, когда еще не было техники.

Организационные детали