Гиорги — ваш гид в Кутаиси Организатор данного мероприятия

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Провёл экскурсии для 133 туристов

Я родился и вырос в традиционной семье в городе Кутаиси. Ещё в детстве я пешком обошёл все уголки родного города, с большим любопытством читал и слушал истории и легенды нашей страны. С возрастом всё больше вникал в исторические факты и события. Со временем у меня появились желание и потребность передать накопленные за эти годы знания и эмоции гостям нашего края.