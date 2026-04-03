Проживите тёплый кулинарный опыт, который познакомит вас с грузинской культурой через её главных блюд — хинкали и хачапури! Вместе с хозяевами вы пройдёте весь путь приготовления: от замешивания теста до правильной лепки складок и варки. Подходит для гостей любого возраста — в том числе без опыта.
Описание мастер-класса
Вы научитесь готовить хинкали и хачапури с нуля: замешивать тесто, делать сочную начинку и правильно лепить складки. В процессе вас ждёт дегустация грузинского вина, разговоры о традициях, кухне и застольях. Это не просто мастер-класс, а тёплый и аутентичный опыт, где важны вкус, атмосфера и живое общение.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в винном магазине нашей семейной винодельни
- Участие подходит для гостей любого возраста, а все ингредиенты, материалы и вино уже включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Белого Моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гиорги — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 133 туристов
Я родился и вырос в традиционной семье в городе Кутаиси. Ещё в детстве я пешком обошёл все уголки родного города, с большим любопытством читал и слушал истории и легенды нашей страны. С возрастом всё больше вникал в исторические факты и события. Со временем у меня появились желание и потребность передать накопленные за эти годы знания и эмоции гостям нашего края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Мне все очень понравилось:) Один из самых приятных и интеллигентных людей, которых я встретил во время поездки в Сакартвеле.
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И
Гиорги прекрасный гид, нам всё очень понравилось, дети были в восторге.
Рассказ о традициях производства вина в Грузии был интересен, дегустация также понравилась, Гиорги отличный специалист.
Рекомендую.
Рассказ о традициях производства вина в Грузии был интересен, дегустация также понравилась, Гиорги отличный специалист.
Рекомендую.
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