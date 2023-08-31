Увидеть огни ночного Мартвили, прогуляться по улицам и попробовать местное вино
5
2 отзыва
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вечером вы отправитесь исследовать каньон Мартвили и водопад Кинчха. Увидите невероятную природу этих мест, органично дополненную красочной подсветкой и 3D-анимацией. Прогуляетесь по Кутаиси и познакомитесь с историей его символа — храма Баграта. А в конце вас ждёт по-грузински душевная дегустация в винном погребе.
Ближайшие даты:
18 сен
19 сен
20 сен
21 сен
23 сен
29 сен
30 сен
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Описание
Что вас ожидает
Каньон Мартвили и водопад Кинчха
Вы прокатитесь на лодках по ночному каньону Мартвили и к водопаду Кинчха. Насладитесь природной красотой этих мест, а ещё оцените подсветку, окрашивающую стены каньона в разные цвета, и 3D-анимацию, рисующую разные картины. По желанию можно прокатиться на зип-лайне.
Прогулка по Кутаиси
Потом вы прогуляетесь по ночному Кутаиси — старинному центру грузинской государственности — и услышите его историю. Бросите монетку в Колхидский фонтан, который отсылает к мифам о древнегрузинском царстве. Посетите храм Баграта, осмотрите его изящную резьбу и мозаики и полюбуетесь с него на весь город. Я расскажу, кто был здесь коронован и какую роль он сыграл в средневековой истории Грузии.
Винная дегустация
В завершении вас ждёт дегустация имеретинских вин в аутентичном погребе у местного винодела. Вам будут предложены несколько сортов белого вина, виски и аппетитные закуски.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, питьевая вода.
Дополнительные расходы
билет в каньон Мартвили — 17,25 лари/взрослые, 5,5 лари/дети
прогулка на лодке — 15 лари
билет на водопад Кинчха — 17,25 лари
дегустация — 20 лари
поездка на зип-лайне (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Давида Агмашенебели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 619 туристов
Добрый день! Меня зовут Давид, я родился, живу в Грузии и очень люблю свою страну. Работа гида для меня — это осознанный выбор, призвание и истинная страсть. Я покажу вам красоту и теплый нрав нашего края и людей, познакомлю не только с основными достопримечательностями, но и «изюминками» тех мест, куда мы отправимся. Как можно больше посмотреть и узнать, попробовать национальные блюда и напитки в «правильных» местах, пообщаться с местным населением — вот цель моих экскурсий!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
31 авг 2023
Интересная экскурсия, новые впечатления. Нас забрали сразу из аэропорта и ночью привезли в гостиницу - это очень удобно и вечер по прилёту не пропал))). Всем удачи!!
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Тогжан
25 авг 2023
очень красивые места, все понравилось
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