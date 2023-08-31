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Кутаиси: древний город и каньон после заката

Увидеть огни ночного Мартвили, прогуляться по улицам и попробовать местное вино
Вечером вы отправитесь исследовать каньон Мартвили и водопад Кинчха. Увидите невероятную природу этих мест, органично дополненную красочной подсветкой и 3D-анимацией. Прогуляетесь по Кутаиси и познакомитесь с историей его символа — храма Баграта. А в конце вас ждёт по-грузински душевная дегустация в винном погребе.
5
2 отзыва
Кутаиси: древний город и каньон после заката
Кутаиси: древний город и каньон после заката
Кутаиси: древний город и каньон после заката

Описание экскурсии

Каньон Мартвили и водопад Кинчха

Вы прокатитесь на лодках по ночному каньону Мартвили и к водопаду Кинчха. Насладитесь природной красотой этих мест, а ещё оцените подсветку, окрашивающую стены каньона в разные цвета, и 3D-анимацию, рисующую разные картины.
По желанию можно прокатиться на зип-лайне.

Прогулка по Кутаиси

Потом вы прогуляетесь по ночному Кутаиси — старинному центру грузинской государственности — и услышите его историю. Бросите монетку в Колхидский фонтан, который отсылает к мифам о древнегрузинском царстве. Посетите храм Баграта, осмотрите его изящную резьбу и мозаики и полюбуетесь с него на весь город. Я расскажу, кто был здесь коронован и какую роль он сыграл в средневековой истории Грузии.

Винная дегустация

В завершении вас ждёт дегустация имеретинских вин в аутентичном погребе у местного винодела. Вам будут предложены несколько сортов белого вина, виски и аппетитные закуски.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на автомобиле Dodge Durango, питьевая вода.

Дополнительные расходы

  • билет в каньон Мартвили — 40 лари/взрослые, 40 лари/дети (старше 6 лет), до 6 лет бесплатно
  • прогулка на лодке — 20 лари
  • билет на водопад Кинчха — 30 лари
  • дегустация — 30 лари
  • поездка на зиплайне (по желанию) — 120 лари

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аеропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1099 туристов
Добрый день! Меня зовут Давид, я родился, живу в Грузии и очень люблю свою страну. Работа гида для меня — это осознанный выбор, призвание и истинная страсть. Я покажу вам
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красоту и теплый нрав нашего края и людей, познакомлю не только с основными достопримечательностями, но и «изюминками» тех мест, куда мы отправимся. Как можно больше посмотреть и узнать, попробовать национальные блюда и напитки в «правильных» местах, пообщаться с местным населением — вот цель моих экскурсий!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
Интересная экскурсия, новые впечатления. Нас забрали сразу из аэропорта и ночью привезли в гостиницу - это очень удобно и вечер по прилёту не пропал))). Всем удачи!!
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Т
очень красивые места, все понравилось
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