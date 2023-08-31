Вечером вы отправитесь исследовать каньон Мартвили и водопад Кинчха. Увидите невероятную природу этих мест, органично дополненную красочной подсветкой и 3D-анимацией. Прогуляетесь по Кутаиси и познакомитесь с историей его символа — храма Баграта. А в конце вас ждёт по-грузински душевная дегустация в винном погребе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Каньон Мартвили и водопад Кинчха

Вы прокатитесь на лодках по ночному каньону Мартвили и к водопаду Кинчха. Насладитесь природной красотой этих мест, а ещё оцените подсветку, окрашивающую стены каньона в разные цвета, и 3D-анимацию, рисующую разные картины.

По желанию можно прокатиться на зип-лайне.

Прогулка по Кутаиси

Потом вы прогуляетесь по ночному Кутаиси — старинному центру грузинской государственности — и услышите его историю. Бросите монетку в Колхидский фонтан, который отсылает к мифам о древнегрузинском царстве. Посетите храм Баграта, осмотрите его изящную резьбу и мозаики и полюбуетесь с него на весь город. Я расскажу, кто был здесь коронован и какую роль он сыграл в средневековой истории Грузии.

Винная дегустация

В завершении вас ждёт дегустация имеретинских вин в аутентичном погребе у местного винодела. Вам будут предложены несколько сортов белого вина, виски и аппетитные закуски.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на автомобиле Dodge Durango, питьевая вода.

Дополнительные расходы