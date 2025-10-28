Индивидуальная
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: У фонтана
«Дегустация Усахелоури на его родине»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
Открыть красоту природы западной Грузии
Поездка к Цхраджвари - «горе девяти крестов»
Начало: Центр города
«Мы также проведём мини-дегустацию имеретинских сыров, джонджоли и солений»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от €70 за человека
Индивидуальная
Секреты имеретинского вина: погружение в мир виноделия в Кутаиси
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
«В стоимость включён трансфер из Кутаиси и обратно, экскурсия по поместью и дегустация (4 типа вина и чача)»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от €45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаумов28 октября 2025Гиорги очень увлеченный и интересный человек. Любит и знает свое дело. Вино прекрасное. Желаем ему удачи и благополучия!
- ССергей16 мая 2025Очень хорошая, интересная и познавательная экскурсия. Гиорги не только хорошо знает сам предмет, будучи сам виноделом, но и вообще образованный
- ННадежда2 ноября 2024Большое спасибо Гиорги за детальный рассказ о виноделии в их семье! Было очень интересно прогуляться с Гиорги по поместью, осмотреть
- ВВладимир13 августа 2024Гиорги преданный своему делу человек и отличный рассказчик. Сама винодельня маленькая и весь процесс приготовления натуральный, но при этом весь
- ЕЕлена23 июля 2024Экскурсия понравилась)
Маршрут был очень красивый и мы со всем справились, хотя подъем на гору требовал неплохой физической подготовки, так как
- ДДарья24 июня 2024Очень понравилась поездка.
Гиорги с душой рассказал о традициях виноделия и застолий в Грузии, а вино из квеври просто шикарное!
- ДДавид15 апреля 2024Очень аутентично и лирично, поэма грузина-винодела, открытый и глубокий разговор о прошлом и будущем органического виноделия Грузии на примере одного марани. Гиорги гостеприимный хозяин, попробовали все что есть, уехали с покупками и подарками.
- ААнна15 марта 2024Очень понравилась экскурсия. Гиорги в назначенное время забрал меня от отеля, все хорошо организованно. По дороге рассказал не только о
- ТТатьяна15 января 2024Спасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить Грузию через её традиции и местных жителей. Нам очень понравилось погружение в обстановку семейного ремесла и спасибо за это Гиорги.
- ААрайлым5 сентября 2023Всем привет, 28 августа мы провели очень круто время с Серго, он стал нашим другом. Отличный гид и отличный человек, берите у него туры, вы точно не пожалеете👍👍👍
- иирина24 августа 2021Сергей очень приятный и образованный человек. У него есть ответы на все ваши вапросы. Что касается самой экскурсии - это
- ААлександр30 мая 2021Серго великолепный рассказчик и прекрасно знает историю и культуру Грузии. Мы посетили поистине невероятно красивые места, в которых можно прикоснуться
- ННадежда21 сентября 2019Благодарим за чудесный день в Раче! Очень понравилась поездка по живописным местам, посещение красивого древнено монастыря и интересный рассказ Сергея!
- ООлег22 августа 2019Я не очень хорошо пишу тексты, и отзыв для меня сложно. На самом деле здорово, что удалось посмотреть места, которые не найдешь в поисковиках и практически не тронутые организованным туризмом. Остался очень доволен.
- ССергей12 июня 2019Экскурсия очень понравилась! Отличается от стандартных экскурсий тем, что мы побывали не в туристических местах, а в аутентичных. Сергей показал
