Дегустации на экскурсиях в Кутаиси – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Кутаиси, цены от €45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: У фонтана
«Дегустация Усахелоури на его родине»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 30 чел.
Открыть красоту природы западной Грузии
На машине
5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
Открыть красоту природы западной Грузии
Поездка к Цхраджвари - «горе девяти крестов»
Начало: Центр города
«Мы также проведём мини-дегустацию имеретинских сыров, джонджоли и солений»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от €70 за человека
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
На машине
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
Секреты имеретинского вина: погружение в мир виноделия в Кутаиси
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
«В стоимость включён трансфер из Кутаиси и обратно, экскурсия по поместью и дегустация (4 типа вина и чача)»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от €45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наумов
    28 октября 2025
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Гиорги очень увлеченный и интересный человек. Любит и знает свое дело. Вино прекрасное. Желаем ему удачи и благополучия!
  • С
    Сергей
    16 мая 2025
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень хорошая, интересная и познавательная экскурсия. Гиорги не только хорошо знает сам предмет, будучи сам виноделом, но и вообще образованный
    человек и хороший рассказчик. И в дополнение - очень вежливый и приятный собеседник, предупредительный и гостеприимный. Мне очень понравилось! Будет интересно образованным людям среднего возраста, интересующимся виноделием, любящим историю и Грузию!

  • Н
    Надежда
    2 ноября 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Большое спасибо Гиорги за детальный рассказ о виноделии в их семье! Было очень интересно прогуляться с Гиорги по поместью, осмотреть
    виноградник, побеседовать с хозяином в его чудесном марани за дегустацией вкусных сортов вина! Видно, что Гиорги очень увлечен своим делом и относится к нему со всей душой. Большое спасибо еще раз!

  • В
    Владимир
    13 августа 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Гиорги преданный своему делу человек и отличный рассказчик. Сама винодельня маленькая и весь процесс приготовления натуральный, но при этом весь
    процесс производства выстроен профессионально.
    Идеальная экскурсия, если хочется увидеть виноделие серьезнее, чем в «домашнем» формате, но и не в «большом промышленном».
    Понравившееся вино можно купить с собой

    Гиорги преданный своему делу человек и отличный рассказчик. Сама винодельня маленькая и весь процесс приготовления натуральный, но при этом весь процесс производства выстроен профессионально.
Идеальная экскурсия, если хочется увидеть виноделие серьезнее, чем в «домашном» формате, но и не в «большом промышленном».
Понравившееся вино можно купить с собой
  • Е
    Елена
    23 июля 2024
    В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
    Экскурсия понравилась)
    Маршрут был очень красивый и мы со всем справились, хотя подъем на гору требовал неплохой физической подготовки, так как
    был по крутой деревянной лестнице, у которой часть ступеней отсутствовали
    Виды с гор потрясающие, древний монастырь тоже произвел впечатление тем, насколько хорошо сохранились фрески и резьба по камню
    Дегустация в этот раз была очень домашняя
    Водитель и гид были дружелюбны и готовы помочь, ответить на вопросы
    Спасибо за экскурсию)

  • Д
    Дарья
    24 июня 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень понравилась поездка.
    Гиорги с душой рассказал о традициях виноделия и застолий в Грузии, а вино из квеври просто шикарное!
    Очень понравилась поездкаОчень понравилась поездка
  • Д
    Давид
    15 апреля 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень аутентично и лирично, поэма грузина-винодела, открытый и глубокий разговор о прошлом и будущем органического виноделия Грузии на примере одного марани. Гиорги гостеприимный хозяин, попробовали все что есть, уехали с покупками и подарками.
  • А
    Анна
    15 марта 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень понравилась экскурсия. Гиорги в назначенное время забрал меня от отеля, все хорошо организованно. По дороге рассказал не только о
    виноделии, но и немного истории данных мест. В Грузии самые старинные традиции виноделия: производство вин в глиняных сосудах (квеври) под землей. Все это можно увидеть и, конечно, попробовать на экскурсии.
    Однозначно, рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Спасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить Грузию через её традиции и местных жителей. Нам очень понравилось погружение в обстановку семейного ремесла и спасибо за это Гиорги.
    Спасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить Грузию через её традиции и местных жителей. Нам очень понравилось погружение в обстановку семейного ремесла и спасибо за это Гиорги.
  • А
    Арайлым
    5 сентября 2023
    В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
    Всем привет, 28 августа мы провели очень круто время с Серго, он стал нашим другом. Отличный гид и отличный человек, берите у него туры, вы точно не пожалеете👍👍👍
  • и
    ирина
    24 августа 2021
    В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
    Сергей очень приятный и образованный человек. У него есть ответы на все ваши вапросы. Что касается самой экскурсии - это
    в основном природные обьекты: водопады и пейзажи. Кого интересует рыба, можно посетить рыбную ферму. Попробывали вино- хорошое, но очень дорогое 😜. По моей просьбе Сергей нам показал несколько объектов непредвиденных в программе. Отдельное удовольствие! Берите эту экскурсию как основание и добавляйте ваши пожилания😊

  • А
    Александр
    30 мая 2021
    В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
    Серго великолепный рассказчик и прекрасно знает историю и культуру Грузии. Мы посетили поистине невероятно красивые места, в которых можно прикоснуться
    к истории. Древние селения, дозорные башни, множество площадок, откуда открывается великолепный вид на горы и ущелья… красивейшие водопады - всё это в сопровождении рассказов Серго действительно захватывает дух! Мы очень благодарны Вам за проведённую экскурсию! Спасибо!

  • Н
    Надежда
    21 сентября 2019
    В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
    Благодарим за чудесный день в Раче! Очень понравилась поездка по живописным местам, посещение красивого древнено монастыря и интересный рассказ Сергея!
  • О
    Олег
    22 августа 2019
    В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
    Я не очень хорошо пишу тексты, и отзыв для меня сложно. На самом деле здорово, что удалось посмотреть места, которые не найдешь в поисковиках и практически не тронутые организованным туризмом. Остался очень доволен.
  • С
    Сергей
    12 июня 2019
    В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
    Экскурсия очень понравилась! Отличается от стандартных экскурсий тем, что мы побывали не в туристических местах, а в аутентичных. Сергей показал
    нам настоящую Грузию с ее великолепными пейзажами и бытом людей. Сергей интересный рассказчик, отлично разбирающийся в истории своего народа. Рекомендуем идти на эту экскурсию в длинных штанах, т. к. можно пораниться о колючки. Хотим выразить Сергею благодарность за увлекательное приключение, после которого остались лишь положительные впечатления и множество красивейших фотографий!

