Н Наумов Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом Гиорги очень увлеченный и интересный человек. Любит и знает свое дело. Вино прекрасное. Желаем ему удачи и благополучия!

С Сергей Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом читать дальше человек и хороший рассказчик. И в дополнение - очень вежливый и приятный собеседник, предупредительный и гостеприимный. Мне очень понравилось! Будет интересно образованным людям среднего возраста, интересующимся виноделием, любящим историю и Грузию! Очень хорошая, интересная и познавательная экскурсия. Гиорги не только хорошо знает сам предмет, будучи сам виноделом, но и вообще образованный

Н Надежда Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом читать дальше виноградник, побеседовать с хозяином в его чудесном марани за дегустацией вкусных сортов вина! Видно, что Гиорги очень увлечен своим делом и относится к нему со всей душой. Большое спасибо еще раз! Большое спасибо Гиорги за детальный рассказ о виноделии в их семье! Было очень интересно прогуляться с Гиорги по поместью, осмотреть

В Владимир Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом читать дальше процесс производства выстроен профессионально.

Идеальная экскурсия, если хочется увидеть виноделие серьезнее, чем в «домашнем» формате, но и не в «большом промышленном».

Понравившееся вино можно купить с собой Гиорги преданный своему делу человек и отличный рассказчик. Сама винодельня маленькая и весь процесс приготовления натуральный, но при этом весь

Е Елена В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури

Маршрут был очень красивый и мы со всем справились, хотя подъем на гору требовал неплохой физической подготовки, так как читать дальше был по крутой деревянной лестнице, у которой часть ступеней отсутствовали

Виды с гор потрясающие, древний монастырь тоже произвел впечатление тем, насколько хорошо сохранились фрески и резьба по камню

Дегустация в этот раз была очень домашняя

Водитель и гид были дружелюбны и готовы помочь, ответить на вопросы

Спасибо за экскурсию) Экскурсия понравилась)Маршрут был очень красивый и мы со всем справились, хотя подъем на гору требовал неплохой физической подготовки, так как

Д Дарья Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом Очень понравилась поездка.

Гиорги с душой рассказал о традициях виноделия и застолий в Грузии, а вино из квеври просто шикарное!

Д Давид Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом Очень аутентично и лирично, поэма грузина-винодела, открытый и глубокий разговор о прошлом и будущем органического виноделия Грузии на примере одного марани. Гиорги гостеприимный хозяин, попробовали все что есть, уехали с покупками и подарками.

А Анна Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом читать дальше виноделии, но и немного истории данных мест. В Грузии самые старинные традиции виноделия: производство вин в глиняных сосудах (квеври) под землей. Все это можно увидеть и, конечно, попробовать на экскурсии.

Однозначно, рекомендую. Очень понравилась экскурсия. Гиорги в назначенное время забрал меня от отеля, все хорошо организованно. По дороге рассказал не только о

Т Татьяна Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом Спасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить Грузию через её традиции и местных жителей. Нам очень понравилось погружение в обстановку семейного ремесла и спасибо за это Гиорги.

А Арайлым В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури Всем привет, 28 августа мы провели очень круто время с Серго, он стал нашим другом. Отличный гид и отличный человек, берите у него туры, вы точно не пожалеете👍👍👍

и ирина В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури читать дальше в основном природные обьекты: водопады и пейзажи. Кого интересует рыба, можно посетить рыбную ферму. Попробывали вино- хорошое, но очень дорогое 😜. По моей просьбе Сергей нам показал несколько объектов непредвиденных в программе. Отдельное удовольствие! Берите эту экскурсию как основание и добавляйте ваши пожилания😊 Сергей очень приятный и образованный человек. У него есть ответы на все ваши вапросы. Что касается самой экскурсии - это

А Александр В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури читать дальше к истории. Древние селения, дозорные башни, множество площадок, откуда открывается великолепный вид на горы и ущелья… красивейшие водопады - всё это в сопровождении рассказов Серго действительно захватывает дух! Мы очень благодарны Вам за проведённую экскурсию! Спасибо! Серго великолепный рассказчик и прекрасно знает историю и культуру Грузии. Мы посетили поистине невероятно красивые места, в которых можно прикоснуться

Н Надежда В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури Благодарим за чудесный день в Раче! Очень понравилась поездка по живописным местам, посещение красивого древнено монастыря и интересный рассказ Сергея!

О Олег В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури Я не очень хорошо пишу тексты, и отзыв для меня сложно. На самом деле здорово, что удалось посмотреть места, которые не найдешь в поисковиках и практически не тронутые организованным туризмом. Остался очень доволен.