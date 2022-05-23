Мцхета – бывшая столица Грузии, до V века нашей эры Мцхета была столицей и уже в V веке наш прославленный царь Вахтанг Горгасали перенес столицу в Тбилиси. Мцхета является самым священным городом для паломничества в Грузии, и объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы посетите Джвари — храм VI века нашей эры, откуда открывается потрясающий вид на горы. Светицховели — главный кафедральный собор Грузии, где храниться множество реликвий. Монастырь Самтавро, где святая Нина проживала в период продвижение христианства в Грузии.
Внимание! Экскурсия начинается в Тбилиси
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Мцхете
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