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Мцхета — старая столица

Внимание! Экскурсия начинается в Тбилиси

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Мцхета – бывшая столица Грузии, до V века нашей эры Мцхета была столицей и уже в V веке наш прославленный царь Вахтанг Горгасали перенес столицу в Тбилиси. Мцхета является самым священным городом для паломничества в Грузии, и объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы посетите Джвари — храм VI века нашей эры, откуда открывается потрясающий вид на горы. Светицховели — главный кафедральный собор Грузии, где храниться множество реликвий. Монастырь Самтавро, где святая Нина проживала в период продвижение христианства в Грузии.