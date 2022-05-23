Экскурсия по городу Мцхета

Мцхета - бывшая столица Грузии, является самым священным городом для паломничества

Мцхета — бывшая столица Грузии, является самым священным городом для паломничества и объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На нашей экскурсии мы посетим самые культовые достопримечательности этого древнего города.
Экскурсия по городу Мцхета
Экскурсия по городу Мцхета
Экскурсия по городу Мцхета
Экскурсия по городу Мцхета
Экскурсия по городу Мцхета
Экскурсия по городу Мцхета
Экскурсия по городу Мцхета

Что вас ожидает 🤩

  • Мцхета
  • Собор Светицховели
  • Монастырь Самтавро
  • Монастырь Джвари

Что вас ожидает:

Мцхета — старая столица

Мцхета – бывшая столица Грузии, до V века нашей эры Мцхета была столицей и уже в V веке наш прославленный царь Вахтанг Горгасали перенес столицу в Тбилиси. Мцхета является самым священным городом для паломничества в Грузии, и объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы посетите Джвари — храм VI века нашей эры, откуда открывается потрясающий вид на горы. Светицховели — главный кафедральный собор Грузии, где храниться множество реликвий. Монастырь Самтавро, где святая Нина проживала в период продвижение христианства в Грузии.

Внимание! Экскурсия начинается в Тбилиси

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, питание, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
метро Дидубе, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница, воскресенье 11:00-14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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